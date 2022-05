Samuel Kienast startet sein Jahr als Gemeinderatspräsident

Politik «Ich habe auch schon Ratsmitglieder verheiratet»: Samuel Kienast nimmt sein Jahr als Frauenfelder Gemeinderatspräsident in Angriff Am 11. Mai soll Samuel Kienast zum Präsidenten des Gemeinderats Frauenfeld gewählt werden. Eine Zeit, auf die er sich sehr freut. Der 49-jährige Familienvater freut sich auf die Begegnungen mit verschiedenen Menschen. Seinen Beruf als Pfarrer reduziert er für das Amtsjahr. Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 11.05.2022, 05.10 Uhr

Der angehende Gemeinderatspräsident Samuel Kienast im Murg-Auen-Park. Bild: Andrea Stalder

Es war nicht geplant. Weder dass Samuel Kienast überhaupt dem Frauenfelder Gemeinderat beitritt, noch, dass er jetzt zum Präsidenten gewählt wird. Doch er freut sich – am meisten auf die Begegnungen mit den Menschen, wie der 49-Jährige sagt.

Kienast ist im Zürcher Unterland aufgewachsen. Er kam schon früh mit der Politik in Berührung. «Mein Onkel war Mitglied der EVP Winterthur und hat immer fröhlich für die Politik geworben. Wie er das lebte, zeigte mir auf, wie man so die Gesellschaft mitgestalten kann.» Bevor es Kienast aber 2011 des Berufs wegen nach Frauenfeld zog, studierte er Theologie in Zürich und Vancouver. Später arbeitete er in einem Café der Heilsarmee für «Leute von der Gasse». Dort hatte er als junger Pfarrer die Gelegenheit, in Kontakt mit Menschen in extremen Lebenssituationen zu kommen. Er erinnert sich an Gespräche mit einer Frau, die als Prostituierte arbeitete.

«Sie hatte am genau gleichen Tag wie ich Geburtstag. Das zeigte mir eindrücklich auf, wie verschieden zwei Leben, gestartet am selben Tag, verlaufen können.»

Der Gemeinderat bei einer Sitzung noch mit Corona-Sitzordnung. Bild: Reto Martin (15.12.2021)

Später lebte Kienast mit seiner Frau und seinen Kindern während zweieinhalb Jahren in Tansania. Er erinnert sich, dass das Leben in Ostafrika ein Kulturschock war – im positiven Sinn: «Immer wenn ich die Tür öffnete, war da eine spannende und abenteuerliche Welt.» Trotzdem zog es Kienast zurück in die Schweiz und vor elf Jahren nach Frauenfeld, wo er die Arbeitsstelle als Pfarrer der evangelischen Kirchgemeinde annahm.

Nur vier Jahre später trat er dem Gemeinderat bei – eigentlich völlig unabsichtlich. «Ich war als Listenfüller aufgeführt, bin aber überraschend gewählt worden.» Anfangs fielen ihm gewisse Aufgaben nicht leicht, aber man arbeite sich ein, sagt Kienast. Er ist nun seit sieben Jahren im Gemeinderat und gehört damit zu den Amtsälteren. «Es ist ein kollegiales Miteinander», erzählt er.

«Und das auch über die Parteigrenzen hinweg. Ich habe in meiner Position als Pfarrer auch schon Ratsmitglieder verheiratet oder ihre Kinder taufen dürfen.»

Nach dem Präsidiumsjahr ist vor dem Präsidiumsjahr

Bald der höchste Frauenfelder zu sein, ist für Kienast ein Privileg. Mit seiner Position ist das 77. Präsidium des Gemeinderats nach rund 15 Jahren wieder in den Händen der EVP. Die Zahl Sieben passt, denn wie Kienast erklärt, ist es eine göttliche Zahl. Er zitiert kurzerhand die entsprechende Stelle aus der Bibel und fügt an, dass er plant, in jeder seiner Reden während des Jahres als Gemeinderatspräsident einen Bibelvers und einen Witz einzubauen.

Was Kienast im Gespräch immer wieder betont, freut er sich auf die Begegnung mit Menschen. «Ich hoffe, dass ich viele Anlässe besuchen darf, auch wenn mir vielleicht das Thema völlig fremd ist.» Diese Neugierde und Wissbegierigkeit machen für ihn einen wichtigen Teil der Position als Gemeindepräsidenten aus. Um auch genügend Zeit für Begegnungen zu haben, reduziert Kienast sein Pensum als Pfarrer um zehn Prozent. Wichtig ist für ihn in diesem Zusammenhang auch die Frage, wie weit darf sich die Kirche in der Politik engagieren? Für ihn ist klar: Er separiert diese beiden Bereiche. Denn:

«Ich werde als Privatperson zum Gemeinderatspräsidenten gewählt und nicht als Pfarrer.»

Kienast hofft, dass zu keinem Zeitpunkt während des Präsidiumsjahres über seine Sitzungsleitung diskutiert werden muss. «Ich will die Sitzungen auch so souverän wie mein Vorgänger Claudio Bernold leiten können.» Allerdings fügt er an, dass bald kontroversere Themen zum Gespräch werden könnten, als Beispiel nennt er die Umsetzung der Abstimmung zur autofreien Altstadt, wie auch immer sie ausfallen wird. Und nach dem Jahr als Präsident möchte er sich wieder zur Wahl für den Gemeinderat stellen. Denn:

«Ich bin immer noch motiviert, auch wenn nicht immer alles einfach ist.»

