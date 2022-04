Schleppschlauchobligatorium: Thurgau bleibt Diskussion fern

Polemik Thurgau fehlt an einer Diskussion über Schleppschläuche Bauern wehren sich gegen Schleppschlauchpflicht – an einer Versammlung im st.-gallischen Gossau wird die Thurgauer Absenz kritisiert. Ruth Bossert 05.04.2022, 04.50 Uhr

Mit Schleppschläuchen wird weniger Ammoniak freigesetzt. Pius Amrein/ Neue Luzerner Zeitung

Im Anschluss an die Jahresversammlung der Hochstammvereinigung Schweiz am Freitag referierte der Schweizer Bauernpräsident Markus Ritter zum umstrittenen Schleppschlauchobligatorium. Dass Sebastian Menzel, Abteilungsleiter im Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau, nicht an der Versammlung im st.-gallischen Gossau erschien, nahmen die über 50 Anwesenden missbilligend zur Kenntnis.