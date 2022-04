Podium zur Frage Altstadt autofrei? in Frauenfeld

Podium Zwischen Angst und Zukunftsvision: Am Frauenfelder Podium zur autofreien Altstadt gibt es trotz unterschiedlicher Ansichten auch einen Konsens Am Donnerstagabend hat das Podium der «Thurgauer Zeitung» in Zusammenarbeit mit der Interessengesellschaft Frauenfelder Innenstadt (IG FIT) stattgefunden. Zu Wort gekommen sind vier Gäste eines Ja- und eines Nein-Komitees. Sie alle haben einen klaren Standpunkt. Eine Umfrage des Gewerbevereins zeigt, welches Resultat bei der bevorstehenden Abstimmung vom 15. Mai erwartet werden kann. Janine Bollhalder 22.04.2022, 16.20 Uhr

Von links nach rechts: Moderator Mathias Frei, Karin Gubler und Michael Pöll vom Ja-Komitee, Sandro Erné und Elisabeth Steiner vom Nein-Komitee und Moderator Samuel Koch. Bild: Ralph Ribi

Die Angst vor der Zukunft eint Karin Gubler vom Ja- und Elisabeth Steiner vom Nein-Komitee. Es geht um die Frage: Soll die Frauenfelder Altstadt autofrei werden? Am Podium der «Thurgauer Zeitung» in Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft Frauenfelder Innenstadt (IG FIT) haben am Donnerstagabend Mitglieder von Pro- und Kontra-Komitee Stellung bezogen. Ein drittes Komitee mit zweimal Nein zum Thema, hat nicht am Anlass teilnehmen können.

«Ich habe Angst, dass wir die Zukunft nicht so nutzen, wie wir könnten.»

Das sagt CH-Gemeinderätin Karin Gubler. Eine Belebung der Altstadt sei im Interesse aller. Dass autofrei zum Fakt werden könnte, bereitet Elisabeth Steiner Bauchweh. Sie führt seit über 30 Jahren einen Laden in der Altstadt: «Ich kenne die Stadt und die Kunden. Es wäre ein Schnitt.»

Hauptsächlich Ja, aber noch fehlen Details

Rund 80 Gäste haben sich im Pfarreizentrum Klösterli eingefunden. «Mit dem Podium möchten wir einen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung leisten», sagt Caroline Schwar, Co-Präsidentin der IG FIT, als Einleitung – denn der Verkehr bewege alle. Die Moderation des Abends teilen sich die TZ-Redaktoren Mathias Frei und Samuel Koch. Bevor sie zum kontroversen Thema Altstadt autofrei überleiten, ging es um den Rahmenkredit von 11,3 Millionen Franken für die Aufwertung der Strassenräume in der Innenstadt.

Autos in der Altstadt – ja oder nein? Darüber entscheidet das Stimmvolk am 15. Mai. Bild: Andrea Tina Stalder (5.01.2022)

Die anschliessende Diskussion um das Thema autofreie Altstadt verlief grösstenteils friedlich und respektvoll. Ein besonders deutlicher Aufruf aus dem Publikum erntete die Frage: Werden die Befürchtungen der Unternehmer in der Altstadt zu wenig ernst genommen? Auch wenn die Anwesenden es hörbar anders sehen, sagt FDP-Fraktionspräsident Sandro Erné vom Nein-Komitee dazu Ja: «Viele haben Angst um ihre Existenz und Sorgen um Ausbildungs- sowie Arbeitsplätze.» Grünen-Gemeinderat Michael Pöll vom Ja-Komitee erwidert dazu: «Die Haltung der Gewerbler ist nicht einheitlich.»

Umfrage des Gewerbevereins zeigt eine mögliche Richtung auf «Wissen wir, was das Gewerbe von einer autofreien Frauenfelder Altstadt hält?» Das fragt jemand aus dem Publikum. An dieser Stelle ergreift Urs Schönholzer, Präsident des Gewerbevereins, das Wort. Er darf 440 Mitglieder vertreten. «Es gibt ein klares Nein», erklärt Schönholzer den Anwesenden die Resultate einer Umfrage des Gewerbevereins. Von den rund 42 Prozent der Gewerbler, die teilgenommen haben, sprechen sich über 60 Prozent gegen eine autofreie Altstadt aus. Nur ungefähr 20 Prozent befürworten die Idee. Der Rest entzieht sich einer Meinung. (jab)

Bevor es um konkretere Fragen zur Zukunft geht, möchten die Moderatoren von den beiden Komitees wissen:

«Wie geht es der Altstadt heute?»

Elisabeth Steiner vom Nein-Komitee sagt: «Seit der Einführung der Begegnungszone geht es der Altstadt besser. Es ist ein guter Kompromiss.» Sie findet, dass jeder seinen Platz gefunden hat. «Wir haben einen guten Branchenmix, es gibt nicht zu viele Ketten – man sieht nicht überall das Gleiche.» Sie befürwortet den Zugang zur Altstadt mit dem Auto, nicht nur wegen des Aspekts, dass man selbst bei wüstem Wetter trocken ankommt:

«Kleider kann man ja gut heimtragen, aber wie soll das mit schwereren Sachen funktionieren?»

Die Podiumsgäste Karin Gubler und Michael Pöll befürworten eine autofreie Altstadt. Bild: Ralph Ribi

Karin Gubler vom Ja-Komitee gesteht, dass sie auch kein Fan von schlechtem Wetter ist. Aber ob das Auto daran etwas ändere ...: Den Satz lässt sie offen, jeder beantworte das anders. «Schliesslich stehen viele von uns im Winter bei jedem Hudelwetter vor dem Glühweinstand.» Sie findet, dass eine autofreie Altstadt mehr Platz für Belebung bietet. Man könnte Sitzplätze für die Leute einrichten und der Gastronomie mehr Platz geben.

«Autofrei ist dabei aber nicht das Ziel, sondern eine Massnahme. Denn die Leute müssen da sein, nicht nur für gezielte Einkäufe.»

Mit dem gemütlichen Flanieren durch die Stadt haben Sandro Erné und Elisabeth Steiner vom Nein-Komitee an sich kein Problem. Steiner sagt aber:

«Die Leute kommen zu mir, weil sie einen Toaster brauchen, nicht, weil sie einfach lädelen. Viele Leute haben nur eine halbe Stunde Mittag, das genügt nicht, um einen Jupe mit passenden Schuhen zu kaufen. Das sind jene, die auf dem Heimweg schnell mit dem Auto halten, weil sie noch etwas einkaufen müssen.»

Sandro Erné und Elisabeth Steiner sprechen sich dafür aus, den Autos weiterhin den Zugang in die Altstadt zu gewähren. Bild: Ralph Ribi

Der Betrieb in der Altstadt funktioniert also bereits. Auf die Frage seitens der Moderation, wieso man etwas ändern solle, wenn es doch funktioniert, sagt Michael Pöll vom Ja-Komitee: «Durch das Homeoffice bin ich viel zu Hause und sehe beim Blick aus dem Fenster, dass in der Altstadt Qualitäten stecken, die verspielt werden. Das tut mir im Herzen weh.» Er selbst sei fleissiger Einkäufer und Stammkunde in den Läden – sein gesamtes Outfit an diesem Abend hat er in der Altstadt gekauft, dort sogar seinen Ehering erweitert.

Auch wenn die Meinungen zum Thema grösstenteils auseinanderdriften, finden die Komitees in gewissen Sachen einen Konsens. Etwa, dass es unklar ist, ob Velos durch die autofreie Altstadt fahren dürfen und wie die Situation für Leute geregelt wird, die nicht gut zu Fuss unterwegs sind. Auf die Frage, ob ein Blick über die Stadtgrenze hilfreich wäre, sagt Sandro Erné vom Nein-Komitee:

«Es gibt immer Städte, wo autofrei funktioniert und solche, wo es nicht funktioniert. Es gibt so viele entscheidende Faktoren, wir sollten aufhören, zu vergleichen – Frauenfeld hat seine eigene Altstadt.»

Zum Anschluss gab es die Möglichkeit für das Publikum, den Komitee-Vertretern Fragen zu stellen. Um das Thema des Vergleichs mit anderen Städten aufzugreifen, sagt ein Zuhörer: «Mann muss bedenken, dass Frauenfeld im Gegensatz etwa zu Zürich Konstanz in der Nähe hat. Wir haben Einkaufstourismus.» Eine Frau, die ebenfalls einen Laden in der Altstadt führt, sagt, dass sie eine Neugestaltung gut finde. Sie stelle aber fest, dass viele Unternehmer Angst vor Baumassnahmen haben. Sie fragt: «Wie können wir alle glücklich werden?» Sandro Erné vom Nein-Komitee betont, dass es dabei ums Vertrauen geht, dass alles sauber gemacht wird. Er fügt aber an: «Lärm und Staub gehören dazu.»

Der Stadtrat gibt grundsätzlich zur Frage «Altstadt autofrei?» keine Empfehlung ab. Trotzdem war auch Stadtpräsident Anders Stokholm vor Ort und hat sich zu gewissen Fragen geäussert. Bezüglich der Frage nach dem Glück aller betont Stokholm etwa, dass die Bevölkerung durch das Mitwirkungsverfahren zur Optimierung der Altstadt beitragen kann. Aber:

«Dass alle glücklich sind, ist ein hoher Anspruch.»