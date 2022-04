Podium Wer denkt, gewinnt – Philosophie-Sondertage an der Kanti Frauenfeld Während zweier Tage begaben sich rund 90 Jugendliche mit Lehrpersonen aus verschiedenen Fachrichtungen an der Kantonsschule Frauenfeld auf eine philosophische Denkreise. 04.04.2022, 16.30 Uhr

Gesprächsteilnehmer am Podium an den Philosophie-Sondertagen: Stadtpräsident Anders Stokholm, Baumer-CEO Oliver Vietze, Moderatorin Susanne Balmer, Prof. Dr. Francis Cheneval (Politische Philosophie UZH) sowie die Klimaaktivisten Michelle Reichelt und Jann Kessler. Bild: PD

«Diese zwei Tage boten Platz, etwas zu diskutieren, das sonst im Unterricht nur wenig Raum hat.» So fassten einige Schülerinnen und Schüler der dritten Gymnasialklassen die beiden Philosophie-Sondertage an der Kantonsschule Frauenfeld zusammen.

Begonnen hatte die philosophische Denkreise vergangene Woche unter dem Motto #(not)mydemocracy. Zu diesem Hashtag klangen am ersten der beiden Sondertage vielfältige Aussagen durch die Gänge der Schulgebäude.

Diskussion über Fragen zur Demokratie

Bild: PD

Die Jugendlichen nahmen nach einem jahrgangsübergreifenden Start kurze Video-Statements auf und besprachen diese anschliessend in ihren Klassen. Dabei wurden grundlegende Fragestellungen offenbar: Was heisst Demokratie heutzutage? Wer darf wählen und abstimmen? Wer nicht? Und warum nicht? Ist das sinnvoll? Ist das auch gerecht? Was heisst Gerechtigkeit überhaupt? Inwiefern ist soziale Gerechtigkeit möglich? Und ist Demokratie tatsächlich die ideale Regierungsform, um Gerechtigkeit und Gleichheit zu gewährleisten?

Solche und viele weitere Fragen zum Thema «Demokratie am Limit?» wurden am abschliessenden öffentlichen Podium diskutiert. Francis Cheneval (Professor für politische Philosophie an der Universität Zürich), Jann Kessler, Michelle Reichelt (beide Klimaaktivisten), Anders Stokholm (Stadtpräsident Frauenfeld und Theologe) sowie Oliver Vietze (CEO Baumer Electric AG) deckten dabei ein breites Spektrum an Meinungen ab.

Schülerinnen und Schüler in der Kantiaula hören dem Podiumsgespräch gespannt zu. Bild: PD

Komplexe und spannende Beteiligung

In den Antworten auf Fragen aus dem Publikum zeigte sich, dass die Herausforderung bei der Suche nach Lösungen in einem demokratischen System immer wieder dieselbe ist. Francis Cheneval sagte:

«Demokratie ist der Versuch, trotz Differenzen und unterschiedlicher Lebensformen gemeinsam zu leben.»

Wie komplex und spannend die Beteiligung an einem solchen Austausch ist, haben die Jugendlichen während den Sondertagen selbst erleben können.