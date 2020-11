Playback-Duell: Anita Buri tritt bei der SRF-Show «Hello Again!» als Synchronsängerin auf

Am Samstagabend wird die Miss Schweiz 1999 in der Pop-Schlager-Show von SRF im Playbacksingen gegen andere Prominente antreten. In dieser schwierigen Zeit habe es Anita Buri gut getan, die Seele baumeln zu lassen und das zu tun, was Spass mache.

Sabrina Manser 07.11.2020, 12.20 Uhr