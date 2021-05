Platzausstellung Auf dem Oberen Mätteli vor der Stadtkaserne Frauenfeld machte brummende Armeegeschichte Halt Ein Konvoi aus 50 historischen Militärmotorfahrzeugen hat Frauenfeld am Samstag einen Besuch abgestattet. Das Museum Im Zeughaus aus Schaffhausen und Neuhausen hat die Ausfahrt organisiert.

Viola Stäheli 09.05.2021, 17.46 Uhr

Schau von 50 historischen Militärfahrzeugen auf dem Oberen Mätteli Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

«Als wir den Gotthardpass überquerten, mussten wir vor jeder Kurve die Kanone abhängen - das war wirklich mühsam», erinnert sich Fritz Fatzer aus Wiesendangen. Der Frauenfelder Jürg Jaus lacht: «Es ist sensationell, dass noch all diese alten Armeefahrzeuge erhalten sind.» Die beiden älteren Herren freuen sich über die historischen Lastwagen, Jeeps, Motorräder und anderen Fahrzeuge der Schweizer Armee, die aus eigener Kraft die Strecke von Neuhausen nach Frauenfeld geschafft haben. Normalerweise sind die Gefährte im Museum im Zeughaus zu betrachten, am Samstag zügelte die Ausstellung allerdings für einige Stunden auf das Obere Mätteli in Frauenfeld.