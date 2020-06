Plastik-Recycling: Ostschweizer Kuh-Bag-Anbieter stehen den Plänen der Migros skeptisch gegenüber In der Ostschweiz sammeln drei Zweckverbände gemeinsam mit dem Kuh-Bag Plastikabfall. Nun will die Migros schweizweit einen eigenen solchen Sammelsack einführen. Peter Steiner, Chef des Verbands KVA Thurgau, sagt: «Diese gross angelegte PR-Aktion der Migros kam überraschend.» Larissa Flammer 19.06.2020, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kunststoffe werden in der Ostschweiz im Kuh-Bag getrennt entsorgt. Bild: Andrea Stalder (9.August 2016, Kreuzlingen)

«Wir gehen davon aus, dass Migros das Gespräch mit uns sucht, bevor sie im Kuh-Bag-Gebiet aktiv werden sollte», sagt Peter Steiner, Vorsitzender der Geschäftsleitung des Verbands KVA (Kehrichtverbrennungsanlage) Thurgau. Am Mittwoch kündigte die Migros an, ein Plastik-Recycling-System einzuführen.

In der Ostschweiz gibt es das schon lange. Zwischen Stein am Rhein und Gais, zwischen Kreuzlingen und Nesslau-Krummenau kennt man den Kuh-Bag. Die drei Abfallverbände A-Region (St.Gallen-Rorschach-Appenzell), KVA Thurgau und ZAB (Wil-Toggenburg-Hinterthurgau) haben diesen schon vor fünf Jahren eingeführt.

Peter Steiner. Bild: PD

Das Kuh-Bag-Gebiet umfasst 130 beteiligte Gemeinden mit rund einer halben Million Einwohnerinnen und Einwohnern. «Bezogen auf die ganze Schweiz ist es das grösste Gebiet mit einem einheitlichen Sack und somit einmalig in der Schweiz», teilt Steiner mit. Die «gross angelegte PR-Aktion der Migros» kam für die drei Ostschweizer Verbände daher überraschend, nachdem sich Migros bisher immer anders geäussert habe.

Kuh-Bag sammelt Jahr für Jahr mehr Plastikabfall

In einer Stellungnahme von Steiner, der für alle drei Ostschweizer Verbände spricht, heisst es: «Grundsätzlich finden wir es sinnvoll, wenn der Handel die Verantwortung durch die von ihm in Verkehr gebrachten Verpackungen übernimmt.» Die Ostschweizer stellen aber in Frage, wie weit es sinnvoll sei, wenn jede Handelskette ihr eigenes System einführe. Ausserdem teilt Steiner mit:

«Es gab schon ähnliche Aktionen von Mitbewerbern der Migros, die dann relativ still wieder beendet wurden.»

Grundsätzlich handle es sich beim Plastik um Haushaltsabfall. Die Migros müsse sich daher mit den betroffenen Gemeinden abstimmen. «In unserer Region wurde diese Verantwortung an die Zweckverbände delegiert.» Die drei Verbände erwarten, dass die Mirgos bezüglich Transparenz zu den Mengen und zur Verwertung den gleichen Standard anwendet wie die öffentliche Hand.

Mit dem Kuh-Bag werden Jahr für Jahr grössere Mengen an Plastikabfall gesammelt, sagt Steiner. Die Kunden seien mit der Dienstleistung «sehr zufrieden». Geschätzt werde dabei das engmaschige Netz an Verkaufs- und Rücknahmestellen für die Säcke – vor allem deshalb, weil an vielen Rücknahmestellen auch andere Güter wie Glas oder Dosen zurückgegeben werden können.