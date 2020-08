Pink und Pixelgleich: Künstlerin JOHannaS zeigt ihre Fotomontage-Werke in der Galerie am Nollen Pinke Haare und 80 Jahre alt - das ist Künstlerin Johanna Schneider, bekannt als JOHannaS. Seit 25 Jahren ist sie künstlerisch Tätig und feiert mit der Ausstellung in Hosenruck ihr Jubiläum unter anderem mit der neuen Bilderserie «Cows». Manuela Olgiati 16.08.2020, 16.42 Uhr

Künstlerin JOHannaS zwischen ihren Kunstwerken in der Galerie am Nollen. Bild: Donato Caspari (Hosenruck, 14. August, 2020)

Johanna Schneider wird dieses Jahr 80 Jahre alt. Mit den pinken Haaren sieht sie jünger aus. «Pink ist mein Markenzeichen», sagt die Künstlerin aus St. Gallen. Mit ihrem kreativen Schaffen reagiere sie auf eine Welt, die aus Liebe bestehe, erzählt sie am Freitagabend an der Vernissage ihrer Ausstellung in der Galerie am Nollen. Mit ihrer Ausstellung feiert die Künstlerin JohannaS ihr 25-jähriges kreative Schaffen.