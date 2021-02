PILOTVERSUCH IM THURGAU Seit Anfang Februar testet das Alterszentrum Park in Frauenfeld sein Personal einmal pro Woche auf Covid-19 Die Beprobungen erfolgen mittels Gurgeltest, nicht mehr per unangenehmem Nasen-Rachen-Abstrich. Die Verantwortlichen des Alterszentrums hoffen, dank der regelmässigen Tests zusammen mit den Impfungen für die Bewohner Corona in den Griff zu bekommen. 09.02.2021, 11.00 Uhr

Eine Testprobe wird pipettiert. Das Bild entstand im Zentrallabor des Stadtspital Triemli in Zürich am Dienstag, 2. Februar 2021. Bild: Gaetan Bally/Keystone

(red) Das städtische Alterszentrum Park (AZP) testet seit Anfang Februar das Personal regelmässig auf Covid-19. Auch dank der Impfung des grössten Teils der Bewohnerinnen und Bewohner hofft die Zentrumsleitung, eine weitere Ausbreitung des Coronavirus im Alterszentrum stoppen zu können. Das Testen der Mitarbeitenden geschieht im Rahmen eines Pilotprojektes in Zusammenarbeit mit dem Amt für Bevölkerungsschutz und Armee des Kantons Thurgau. Dies ist einer Medienmitteilung des AZP zu entnehmen.

Elsbeth Aepli Stettler, Stadträtin und Departementsvorsteherin Alter und Gesundheit. Bild: Donato Caspari

«Mit dem Paket ‹Testen und Impfen› gibt es endlich einen Lichtblick am Horizont», freut sich Stadträtin Elsbeth Aepli Stettler als Departementsvorsteherin Alter und Gesundheit. Seit längerer Zeit sei bekannt, dass regelmässiges Testen von Bewohnenden, Mitarbeitenden und Besuchenden sinnvoll ist. Nicht selten sind Personen nämlich infiziert, ohne dass sie Symptome zeigen. Eine systematische Testreihe war aber bisher aus verschiedenen Gründen nicht durchsetzbar. So sei beispielsweise der Nasen-Rachen-Abstrich recht unangenehm, weshalb die Tests bislang für Bewohnende und Mitarbeitende freiwillig waren.

Einmal pro Woche testen

Als die Taskforce AZP allerdings am 25. Januar 2021 die Zusage des Tägerwiler Labors «SwissAnalysis» erhielt, dass Proben auch mittels Rachenspülung erfolgen können, handelte das AZP-Kader sofort, so heisst es.

«Innerhalb von zwei Tagen war alles organisiert, damit die 250 Mitarbeitenden künftig regelmässig einmal pro Woche getestet werden können.»

Bernhard Liepelt, AZP-Zentrumsleiter. Bild: Andrea Stalder

Da mit dem Gurgeltest kein körperlicher Eingriff nötig ist, wurde eine Testpflicht für die Mitarbeitenden angeordnet. «Mit dem breiten Testen ist es möglich, die Infektionskette rasch zu unterbrechen und weitere Ansteckungen zu vermeiden», betont der Zentrumsleiter des Alterszentrums Park, Bernhard Liepelt. Gleichzeitig können sich seit Januar die Bewohnerinnen und Bewohner impfen lassen, was rege genutzt werde. «Alles zusammen wird uns helfen, die Gefahr einer Einschleppung und die Verbreitung von Covid-19-Viren deutlich zu reduzieren und so die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner wieder spürbar zu verbessern», sagt Liepelt. Für betagte Menschen sei der soziale Kontakt, die Nähe zu Angehörigen und dem Pflegepersonal sowie die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen, enorm wichtig. Dank dieser Massnahmen, gepaart mit strengen Besucherregeln, sei man zuversichtlich, die für die Bewohnenden sehr belastenden Isolations- und Quarantänemassnahmen bald wieder lockern zu können.

Ein zweites Pilotprojekt am Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales

Hans Peter Schmid, Stabschef des Kantonalen Führungsstabes und Leiter des kantonalen Amtes für Bevölkerungsschutz und Armee. Bild: Andrea Stalder

Mit dem neuen Vorgehen im Rahmen von regelmässigen Massentests greift das Alterszentrum Park die neuen Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit auf. Dieses gab am 27. Januar bekannt, dass der vorsorgliche Test zur Erkennung von asymptomatischen Personen forciert werden soll. In Zusammenarbeit mit dem kantonalen Amt für Bevölkerungsschutz und Armee wurde nun ein Pilotprojekt gegründet. «Der kantonale Fachstab Pandemie begrüsst die Bemühungen des Alterszentrums Park sehr, denn damit erhalten wir weitere Fakten zur Ausarbeitung eines entsprechenden Schutzkonzeptes», erläutert Hans Peter Schmid, Leiter des Amtes für Bevölkerungsschutz und Armee und Stabschef des Kantonalen Führungsstabes. Ein zweites Pilotprojekt wird am Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales (BfGS) durchgeführt. «Es ist davon auszugehen, dass uns Covid-19 auch die nächsten Jahre noch beschäftigen wird», mutmasst Schmid. Ziel müsse es deshalb sein, künftig nicht mehr vom Virus beherrscht zu werden, sondern ohne Einschränkungen mit ihm zu leben.

«Und genau daran arbeiten wir mit Hochdruck.»