Pikes Oberthurgau wehrten sich vergeblich: Eine ganze Hockeymannschaft auf Eis gelegt – weil zwei Spieler positiv auf Covid-19 getestet wurden Richard Stäheli, Teamleiter der 1. Liga Mannschaft der Pikes Oberthurgau, ist nach eigenen Angaben «stinksauer». Statt dass die Eishockeyaner aus Romanshorn auf dem Eis ihre Kurven drehen können, sitzen sie seit Samstag zu Hause − in einer zehntägigen Coronaquarantäne. Christian Kamm 09.10.2020, 05.20 Uhr

Das Spiel ist vorübergehend aus: Die Pikes mussten in Quarantäne. Mario Gaccioli

«Das war für uns schon eine Hiobsbotschaft», sagt auch Pikes-Präsident Rico Dufner. Zwar sind zwei Spieler der Pikes positiv getestet worden, doch dass der Kanton gleich die ganze Equipe vom Eis fegen würde, hatte so niemand erwartet. Dufner kann aus dem Stegreif eine Handvoll Fälle in der Schweizer Hockeyszene aufzählen, wo die jeweiligen kantonalen Behörden nach positiven Fällen weniger restriktiv entschieden haben und den Spielbetrieb weiterlaufen liessen. Warum also alle Pikes-Spieler in Quarantäne?

Richard Stäheli, Teamleiter 1. Liga bei den Pikes Oberthurgau. Bild: Donato Caspari

«Das müssen Sie den Kanton fragen», sagt Rico Dufner. Dieser will zu einem laufenden Verfahren keine Stellung nehmen. Allerdings ist auch Dufner bewusst, dass sich die Coronalage wieder verschärft hat. Im Grundsatz müsse man einerseits eine restriktive Haltung wohl begrüssen. «Andererseits aber trifft uns das schon sehr hart.»

Gemäss unbestätigten Informationen sollen beide Spieler nicht im Thurgau Wohnsitz haben. Stäheli betont:

Das macht sie zwar nicht weniger ansteckend, doch Ironie des Schicksals: Nur weil am letzten Samstag ein Cup-Spiel gegen den HC Lugano aus der Teppichetage des Schweizer Eishockeys vorgesehen war, sind die Pikes-Spieler überhaupt auf Corona getestet worden. «Sonst wüsste heute noch niemand, dass er positiv ist», so Stäheli.

In der 1. Liga wird nicht systematisch getestet. Sondern die Spieler sind, wie im normalen Leben, angehalten, nicht zur Arbeit auf dem Eis zu erscheinen und sich testen zu lassen, wenn sie Symptome haben.

Intervention hat nichts genützt: Kanton bleibt bei Entscheid

Rico Dufner, Bild: PD

Der Klubpräsident sagt:

Doch einfach so hinnehmen wollte man den aus Sicht des Klubs überraschenden Entscheid des Kantons nun auch wieder nicht. Man habe deshalb schriftlich beim Kanton interveniert und ihn gebeten, seine Entscheidung nochmals zu überprüfen. Denn für die Pikes als Sportverein und auch für die Spieler als Arbeitnehmer sei eine solche Quarantäne ein grosser Eingriff. Die Arbeitgeber könnten verlangen, dass das Sporthobby vorübergehend auf Eis zu legen sei, «weil sie es sich nicht leisten können, zehn Tage auf jemanden zu verzichten».

Just seit Donnerstag ist es nun aber amtlich: Die Intervention war vergeblich. Am Donnerstagmorgen haben nämlich sämtliche Pikes-Spieler mit Wohnsitz im Thurgau von den Behörden eine schriftliche Bestätigung der zehntägigen Quarantäneauflage erhalten. Immerhin stehe man mittlerweile im Austausch mit dem Kanton, sagt Dufner.

Von Null auf hundert: Das grande Lugano wartet

Für die Pikes jedenfalls ruht der Spielbetrieb bis am 13. Oktober. Das ursprünglich für den 10. Oktober angesetzte Meisterschaftsspiel gegen den SC Luzern wurde in den November verlegt. Die Cup-Partie gegen das grande Lugano findet nun am 14. Oktober statt. Neu nicht mehr in der NLB-tauglichen Weinfelder Güttingersreuti, sondern im kleineren EZO in Romanshorn − vor Heimpublikum sozusagen.

Richard Stäheli macht sich derweil Gedanken über die Gesundheit seiner Spieler. Nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen des Umstands, dass diese, körperlich vollkommen heruntergefahren, gleich gegen NLA-Cracks antreten müssen.

