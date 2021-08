Phishing-Attacke: Gebäudeversircherung Thurgau betroffen

Das Wort Phishing setzt sich aus den englischen Begriffen «Password», «Harvesting» (Ernten) und «Fishing» zusammen. Wie der Name andeutet, ist Phishing eine Technik, um an vertrauliche Daten von ahnungslosen Internet-Nutzerinnen und -Nutzern zu gelangen. Dabei kann es sich zum Beispiel um die Zugangsdaten von E-Mail-, Post-, E-Banking- oder Online-Auktionsanbieter-Konten handeln. Phishing-Angriffe können von organisierten Banden, aber auch von Einzelpersonen ausgehen und finden über E-Mail, Websites, Internet-Telefonie (VoIP) oder SMS statt. Es gibt Schätzungen, wonach etwa zehn Prozent aller Internetnutzer, die im Fokus einer solchen Attacke stehen, auf einen schädlichen Link klicken oder einen gefährlichen Anhang öffnen. Betrüger verwenden die erschlichenen und gestohlenen Daten für verschiedene Vermögensdelikte: Sie tätigen im Namen der bestohlenen Person Banküberweisungen, kaufen online auf deren Kosten ein oder platzieren sogar gefälschte Angebote bei Online-Auktionsanbietern. Die erschlichenen E-Mail-Zugangsdaten ermöglichen den Betrügern zudem vollen Zugriff auf deren E-Mail-Konto. Auf diese Weise können Betrüger weitere betrügerische E-Mails an die Kontakte des Betroffenen senden, das Passwort ändern oder das Konto sperren. (has)