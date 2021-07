Pfyn Von bunt und gestreift, von mild bis superhot: Chili-Paradies wird offiziell eröffnet und eingeweiht Einmal um die Welt der Chilis: Karin Dunkelmann aus Pfyn pflanzt in ihrem Garten mitunter die schärfsten Chilis der Welt an. Jetzt öffnet sie ihn, wo 800 Pflanzen aus 150 verschiedenen Sorten wachsen. 19.07.2021, 11.30 Uhr

Die hergestellten Chili-Produkte von Karin Dunkelmann aus Pfyn. Bild: Kevin Roth

(red) Wer in die Welt des Capsaicin eintauchen will – also in die Welt der Schärfe –, ist im Chili-Paradies von Karin Dunkelmann an der Alten Landstrasse 26 in Pfyn genau richtig. Am Sonntag, 25. Juli, ab 14 Uhr öffnet sie ihren grossen Chili-Garten der Öffentlichkeit, in welchem sie die Besucherinnen und Besucher mit der Vielfalt der Chili überraschen will.