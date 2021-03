Pfyn «Nun ist es an der Zeit für mich, zu gehen»: Erich Schaffer gibt sein Amt als Primarschulpräsident nach 20 Jahren ab Ursprünglich hatte er gar nicht geplant, Pfyner Schulpräsident zu werden. Nach zwei Jahrzehnten im Amt wird Erich Schaffer im Sommer kürzertreten. Langweilig wird ihm aber nicht. Amina Mvidie 01.03.2021, 04.30 Uhr

Erich Schaffer vor der 2019 erstellten Pfyner Mehrzweckhalle – ein Projekt, das er über viele Jahre begleitet hatte. Bild: Kevin Roth

Pfyns Städtli ist Erich Schaffers ganzer Stolz. Im Herzen des einstigen Römerkartells befindet sich die Primarschule, an der er seit zwei Jahrzehnten als Schulpräsident tätig ist. «Wir haben eine der schönsten Schulanlagen im Thurgau», sagt Schaffer.

Sein Blick wandert zum Badeweiher Frankrichli, den man vom Pausenplatz aus sehen kann. In diesem Weiher sei die ganze Schulbehörde vor knapp 14 Jahren ­unfreiwillig baden gegangen, erinnert er sich. Zum Schulschluss bauten die Kinder mit dem Hauswart einen Einbaum, den sie den Eltern auf dem Weiher vorführten. «Natürlich wollten auch wir einmal paddeln.» Das sei jedoch nicht gutgegangen, der Einbaum war überlastet und die Mitglieder der Schul­behörde – zur Freude der Zuschauerinnen und Zuschauer – bis zu den Hüften nass.

Als 2001 das Schulpräsidium frei wurde, hat Erich Schaffer nicht geplant, das Amt zu übernehmen. Der hauptberufliche Landwirt war damals Mitglied der Gemeindebehörde und in die Suche nach einer geeigneten Person involviert. Da die Suche aussichtslos verlief, habe er sich kurzerhand entschieden, selbst für den Posten anzutreten. «Mit meiner Erfahrung im Gemeinderat habe ich es mir zugetraut, aus dem Stegreif anzufangen», sagt er.

Ein Projekt hat Erich Schaffer besonders lange begleitet: Die Renovation der Turnhalle, die ursprünglich 2005 geplant wurde und 2019 im Bau einer neuen Mehrzweckhalle mündete. Für Schaffer war der Neubau ein Erfolg. Er sagt:

«Sowohl bei der Bevölkerung als auch bei den Vereinen ist die Halle gut angekommen.»

Seine Rolle als Baukommissionspräsident des Projekts sei auch ein Grund dafür, dass er sein Amt nicht bereits nach Ablauf der letzten Amtsperiode abgegeben hatte. «Nun ist es aber an der Zeit für mich, zu gehen», sagt Schaffer. Im August wird der 64-Jährige pensioniert. Seine kleine Obstanlage will der Landwirt auch in Zukunft weiterführen, die Ländereien verpachtet er an umliegende Betriebe. Seinen Sitz im Kantonsrat hat der SVP-Politiker bereits im vergangenen Jahr abgetreten. Er sagt:

«Es braucht Platz für jüngere Personen.»

Langweilig werde es ihm nicht. Er wolle nun seine Ferien nachholen und seine Zeit dem Wandern und Reisen widmen. Mit seiner Familie plante er im vergangenen Jahr eine Reise zum Krüger-Nationalpark in Johannesburg, doch die Pandemie machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. «Wir hoffen, dass es dieses Jahr klappt. Die Tickets sind gebucht.»

Eine Entwicklung bereitet ihm Sorge

Bis der Präsident sein Amt Ende des Schuljahres abgibt, steht noch eine Schulgemeindeversammlung auf dem Programm. Am 25. März führt Schaffer ein zwanzigstes und letztes Mal durch den Abend. Zum Abschluss seiner Amtszeit vor den Sommerferien erhofft sich der abtretende Präsident trotz Corona eine kleine Feier. Er sagt:

«Es wäre toll, mit meinen Kollegen auf die vergangen Jahre und die gute Zusammenarbeit anzustossen.»

Eine Entwicklung bereitet ihm ein wenig Sorge. Er habe das Gefühl, dass die Eltern zunehmend ihre eigenen Interessen in den Vordergrund stellen und kritischer gegenüber den Lehrpersonen eingestellt sind. Schaffer sagt: «Für die Zukunft wünsche ich mir, dass die Schule von den Eltern wieder mehr unterstützt wird.»