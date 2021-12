Turnverein Pfyn stellt Gedanken zur Olmaplanung an

Pfyn Der Turnverein Pfyn organisiert die Olma 400 Gäste besuchten die Abendunterhaltung des Turnvereins Pfyn. Die Turnerinnen und Turner machten sich Gedanken zur Organisation der Olma. Diese soll anstatt in St. Gallen im thurgauischen Pfyn stattfinden. Andreas Taverner 05.12.2021, 16.30 Uhr

Das Mitgliederinnen und Mitglieder des Kinderturnens zeigen, was sie zum Thema Säuli-Rennen einstudiert haben. Bild: Andreas Taverner

Am Samstagabend, dem 4. Dezember, besuchten rund 400 Besucher die Unterhaltung des Turnvereins Pfyn in der Mehrzweckhalle. Sie freuten sich sichtlich, dass wieder einmal ein grösserer Anlass stattfinden kann. Thema der Turnerunterhaltung war die Olma. Diese soll in Pfyn stattfinden. Als Bundespräsident verkleidet, eröffnete Lukas Rüdin, Präsident des Turnverein Pfyn, die virtuelle Olma.