Pflegefinanzierung Letzte Pflegeheimrechnung nicht beglichen: Die Thurgauer Politik sucht Lösungen, damit nach dem Tod nicht der Privatkonkurs droht Ein Leben lang gearbeitet, allen Pflichten gegenüber dem Staat nachgekommen. Und dann der Privatkonkurs nach dem Tod, weil noch Heimkosten ausstehend sind. Gründe sind oftmals fehlende Kompetenzen von Vorsorgebeauftragten. Die Politik sucht nach Lösungen. Silvan Meile 24.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick in ein Zimmer eines Pflegeheims.

Bild: Christian Beutler / Keystone

Max Brunner wirft eine moralische Frage auf. Regelmässig entdeckt er im Amtsblatt Konkurse von Verstorbenen publiziert. «Darunter sehe ich immer wieder angesehene Personen, die ihr Leben lang ihren Verpflichtungen gegenüber Staat und Gemeinde nachgekommen sind», stört sich der SVP-Kantonsrat aus Weinfelden.

Kantonsrat Max Brunner, SVP, an einer Sitzung des Thurgauer Grossen Rats.

Bild: Donato Caspari

Doch weil diese ihren Lebensabend in einem Pflegeheim verbrachten und die letzten Rechnungen dafür nach ihrem Tod nicht mehr bezahlt werden, weil sich plötzlich niemand mehr darum kümmert, wird über sie der Konkurs verhängt und dieser im Amtsblatt verkündet. Brunner sieht darin eine Persönlichkeitsverletzung von Verstorbenen, die sich deswegen «im Grab umdrehen würden».

Das Problem lässt sich nicht mit Paragrafen lösen

Rund ein Dutzend solcher Fälle gibt es pro Jahr im Thurgau, wie der Regierungsrat in der Antwort auf Brunners Interpellation «Pflegefinanzierung statt Konkurs» schreibt. Diese Betagten traten schuldenfrei in ein Heim ein. In der Regierungsantwort heisst es:

«Der Regierungsrat teilt die Ansicht des Interpellanten, dass es störend ist, wenn aufgrund offener letzter Heimrechnungen der Konkurs über eine Person eröffnet wird, die sich ein Leben lang nie etwas zu Schulden kommen lassen hat.» Doch er sieht offenbar keine Möglichkeit, das mit Paragrafen zu verhindern.

«Eine kantonale gesetzliche Regelung ist aufgrund der umfassenden Bundeskompetenz nicht möglich.»

Das sieht Max Brunner ein. Gesetzlich lässt sich auf kantonaler Ebene das Problem nicht lösen.

Finanzkompetenzen sind gefragt

Zu den von Brunner geschilderten Fällen könne es kommen, wenn die Heimbewohner beziehungsweise deren Angehörige oder ein beauftragter Bekannter zu spät Unterstützungen wie Ergänzungsleistungen, Hilflosenentschädigung oder Krankenkassen-, Kantons- und Gemeindebeiträge beantragen, schreibt der Regierungsrat.

«Vereinzelt kommt es auch vor, dass zwar Anträge auf Ergänzungsleistungen gestellt, diese jedoch wegen vorzeitigen Vermögensverzehrs teilweise oder ganz abgewiesen wurden.»

Max Brunner arbeitete jahrelang als Berufsbeistand und kennt das Problem. Naturgemäss werden bei einem Heimeintritt oftmals Angehörige mit der Klärung der Finanzfragen beauftragt. Brunner befürwortet das. «Man muss diesen Auftrag aber ernstnehmen. Und er setzt grosse Kompetenzen im Finanzbereich voraus», sagt er.

Schliesslich koste ein Aufenthalt in einem Pflegeheim bis zu 12'000 Franken pro Monat. Das braucht Vorkehrungen und oftmals finanzielle Unterstützung. Es gilt, Fristen einzuhalten, Formulare für Unterstützungsleistungen korrekt auszufüllen und den Überblick zu wahren. Werde der Vorsorgeauftrag nicht korrekt wahrgenommen, könne es zu den geschilderten Konstellation führen, dass aufgrund mangelnder finanzieller Mittel die letzten Heimrechnungen nicht beglichen und der Konkurs eröffnet wird, schreibt der Regierungsrat.

Werden Fehler erkannt, ist es meist zu spät

Das Problem besteht hauptsächlich darin, dass niemand die Arbeit solcher Vorsorgebeauftragten überprüft, wenn sie nicht ein von der Kesb eingesetzter Berufsbeistand ausführt. Werden Fehler erkannt, ist es meistens zu spät.

Für Max Brunner steht fest: Wer sich für die Regelung der finanziellen Angelegenheiten eines Heimbewohners bereit erklärt, muss sich nötiges Wissen aneignen. Beratung bieten etwa Pro Senectute und Pro Infirmis. Vielleicht brauche es eine noch bessere Unterstützung und Kontrolle der Vorsorgebeauftragten, welche diese Funktion aus Freundschaft wahrnehmen.

Damit sie nicht auf letzten offenen Rechnungen sitzen bleiben, hat sich in Pflegeheimen die Praxis von Depots eingebürgert. Der Kanton schreibt:

«Die wirksamsten Mittel wären eine Erhöhung der Depotleistungen sowie ein Abtreten der Ergänzungsleistungen und der Kantons- und Gemeindebeiträge an die Pflegeheime.»

Brunner möchte mit seiner Interpellation, die 78 Kantonsräte unterzeichneten, eine Diskussion im Grossen Rat anstossen, um weitere mögliche Lösungswege zu debattieren.