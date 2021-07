Nur mit Covid-Zertifikat auf die Frauenfelder Pferderennbahn

Pferdesport Mit Covid-Zertifikat ans Swiss-Derby: Am 5. September sind wieder mehr als tausend Besucher auf der Pferderennbahn Frauenfeld möglich Die aktuell gültigen Bestimmungen machen es dem Rennverein Frauenfeld möglich, im September den Swiss-Derby-Renntag mit mehr als tausend Besuchern durchführen zu können. Es gilt: Einlass bekommt, wer geimpft, genesen oder getestet ist. 30.07.2021, 11.52 Uhr

Am 40. Swiss-Derby-Renntag auf der Pferderennbahn Frauenfeld. Bild: Reto Martin (13. September 2020)

(red) Startschuss zur Pferderennen-Saison in Frauenfeld. So teilt der Rennverein Frauenfeld mit: «Die derzeit gültigen Bestimmungen im Zusammenhang mit Covid-19 lassen am Sonntag, 5. September, wieder mehr als tausend Zuschauer auf der Grossen Allmend zu.» Der Swiss-Derby-Renntag steht dann an. Alle Personen über 16 Jahren, die den 41. Swiss-Derby-Renntag besuchen wollen, müssen sich demnach über www.rennverein.ch/Renntag registrieren. Dort sind auch Ticketbestellungen für Besucher möglich. Der Zutritt zum Rennplatz ist ausschliesslich mit gültigem Covid-Zertifikat (geimpft, getestet, genesen) und einem amtlichen Ausweis (ID oder Pass) möglich. In allen geschlossenen Räumen auf dem Rennplatz sowie beim Einlass herrscht Maskenpflicht.