Petition in Frauenfeld gegen nächtliches Geläut der Kirchen

Petition «Verursacht Einschlafstörungen und Schlafmangel»: Deshalb haben zwei Frauenfelderinnen Unterschriften gegen nächtliches Kirchengeläut gesammelt Maria Regli und Sarah Nobs wohnen in der Frauenfelder Innenstadt unweit der beiden Stadtkirchen. Mittels einer Petition und 27 Mitunterzeichnenden regen sie bei den beiden Kirchgemeinden an, die Abschaltung des Kirchengeläuts zwischen 22 bis und mit 6 Uhr zu prüfen. Mathias Frei Jetzt kommentieren 04.12.2021, 05.30 Uhr

Liegen beide in der Altstadt: die evangelische Stadtkirche Zur Dreifaltigkeit und die katholische Stadtkirche St.Nikolaus. Bilder: Mathias Frei

32-mal schlagen die Glocken der beiden Stadtkirchen. Nicht über den ganzen Tag verteilt, sondern um Mitternacht. Maria Regli und Sarah Nobs zählen jeweils mit. Denn sie wohnen in respektive an der Altstadt, Nobs seit 2013, Regli seit mittlerweile fünf Jahren. Jetzt haben sie gehandelt. Denn sie wissen, dass Einschlafstörungen und Schlafmangel, verursacht durch das nächtliche Glockengeläut, einen auf lange Frist zermürben.

Die Petitionärinnen Maria Regli und Sarah Nobs. Bild: Mathias Frei

Die beiden Frauenfelderinnen haben zuhanden der katholischen und der evangelischen Kirchgemeinde eine Petition eingereicht. 27 Anwohner haben mitunterzeichnet. Regli sagt:

«Wir haben aber nicht aktiv Unterschriften gesammelt, sondern lediglich in der engsten Nachbarschaft.»

Ihr Anliegen ist, dass die beiden Kirchgemeinden prüfen, in ihren Kirchen auf das nächtliche Geläut zu verzichten. Das heisst: von 22 bis und mit 6 Uhr (inklusive Angelusgeläut eben dann) keine Glockenschläge mehr.

Keine Lärmgrenzwerte für Glockengeläut Wie es auf der von der Vereinigung kantonaler Lärmschutzfachleute betriebenen Plattform lärm.ch heisst, werden die Lärmemissionen von Kirchenglocken im Bundes-Umweltschutzgesetz thematisiert. Lärmgrenzwerte seien für Kirchen keine festgelegt, aber die Bevölkerung dürfe durch den Lärm von Anlagen – worunter eine Kirche von Gesetzes wegen fällt – «in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich gestört werden». Rechtlich sei die Situation deshalb nicht eindeutig. Das räume den Politischen Gemeinden als zuständige Instanzen grossen Handlungsspielraum ein. Dieser sei zwar einer einfachen Lösungsfindung nicht unbedingt zuträglich, lasse aber massgeschneiderte Lösungen pro Fall zu. (ma)

Im Mittelalter brauchte es den Stundenschlag noch

Es stelle sich die Frage nach der Notwendigkeit von nächtlichem Geläut, sagt Sarah Nobs. Im Gegensatz zum Mittelalter seien die Leute heute nicht mehr auf den Stundenschlag der Kirchenglocke angewiesen. Und Maria Regli stellt auch gleich klar, dass sie nichts einzuwenden hätten gegen kirchliches oder profanes Geläut am Tag, etwa beim Uhrschlag. Aber sie sagt auch:

«Es gibt gesetzliche Vorgaben, um die Bevölkerung während der Ruhezeiten vor übermässiger Lärmbelastung zu schützen.»

Das Glockengeläut wird auch im Thurgau immer wieder zum Streitpunkt. Das sei wohl auch ein Thema, das dem heutigen Zeitgeist geschuldet sei, sagen die beiden Frauenfelderinnen. Während anderorts mittlerweile auf den nächtlichen Uhrschlag verzichtet werde, würden die Glocken in Frauenfeld weiterhin im Viertelstundenrhythmus läuten, auch in der Nacht. Und genau dieser Uhrschlag weckt die Petionärinnen öfters in der Nacht, erschwert ihnen gar das Einschlafen. Problematisch in der Innenstadt sei zudem, dass die beiden Stadtkirchen nacheinander schlagen. Die Lärmbelastung sei doppelt so lang.

Nächtlicher Uhrschlag stellt Einbusse der Lebensqualität dar

Die Schlafstörungen wiederum würden dazu führen, dass den Betroffenen tagsüber die Konzentrationsfähigkeit abgehe, sie schläfrig seien und unter Kopfweh litten. Der nächtliche Uhrschlag stelle entsprechend eine «echte Lebensqualitätseinbusse» dar, sagen die Petitionärinnen. Weiter stellen sie für Vermieter von Altstadtwohnungen auch eine wirtschaftliche Einbusse fest.

«Die Lärmbelastung führt erwiesenermassen zu häufigen Mieterwechseln, da die Mieter ruhigere Wohnlagen bevorzugen.»

Regli und Nobs erwarten, dass die beiden Kirchgemeinde das Anliegen der Petition ernsthaft prüfen. Auf Anfrage bestätigen Marcel Berger, Präsident der Kirchenvorsteher von katholisch Frauenfeld, und Heinz Stübi, Präsident der evangelischen Kirchgemeinde Frauenfeld, den Eingang der Petition. Beide Vorsitzenden wollen das Anliegen zeitnah in ihren Behörden einbringen und diskutieren.

