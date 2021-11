Stadtrat nimmt Petition gegen Kunststoffleitungen entgegen

Steckborn Petition gegen Leitungen aus Kunststoff ist eingegangen Der Stadtrat Steckborns bestätigt den Eingang einer Petition gegen Leitungen aus Kunststoff. Initiant Franz Weibl hat 116 Unterschriften sammeln können. Der Stadtrat will bis am 7. Dezember eine Antwort geben. 16.11.2021, 04.15 Uhr

In einer Medienmitteilung bestätigt der Stadtrat Steckborns den Eingang der Petition «Nur das beste Material für unser tägliches Trinkwasser». In der Petition geht es darum, dass die neuen Leitungen vom Seewasserwerk hinauf zum Reservoir Brüchsel nicht aus Kunststoff bestehen sollen.

Petitionsinitiant Franz Weibel, ehemaliger Werkhofleiter und diplomierter Brunnenmeister, forderte jedoch zementbeschichtete Gussleitungen. Diese seien günstiger im Unterhalt, und der Geschmack des Wassers sei besser. Die Petition ist über die Website petitio.ch lanciert worden und endete nach 30 Tagen am 7. November. 116 Personen haben ihre Unterschrift beigesteuert. Das sind 16 Personen mehr, als vorgesehen war. Die Petition ist am 9. November offiziell übergeben worden. Der Stadtrat hat das Anliegen zur Kenntnis genommen und wird spätestens bis am 7. Dezember darauf antworten. (red)