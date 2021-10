Petition «Enorme wiederkehrende Kosten»: Ehemaliger Steckborner Brunnenmeister wehrt sich gegen geplante Wasserleitungen aus Plastik In Steckborn kursiert eine Petition mit der Forderung, für die neuen Leitungen zum Reservoir Brüchsel statt Rohren aus Kunststoff zementbeschichtete Gussleitungen zu verwenden. Der Stadtrat lässt sich bei der vom Volk bereits bewilligten Investition in Höhe von 1,66 Millionen Franken nicht in die Karten blicken. Samuel Koch 26.10.2021, 04.40 Uhr

Blaue PVC-Rohre für zukünftige Wasserleitungen. Bild: RF/Seth Joel

Die neue Leitung ist unbestritten, hat sie doch das Stimmvolk im Rahmen des Budgets 2021 bereits angenommen. Demnach fliessen netto 1,66 Millionen Franken in neue Füllleitungen vom Seewasserwerk hinauf zum Reservoir Brüchsel unterhalb des Parkplatzes Eichhölzli auf einer Länge von rund 860 Metern.

Jetzt aber macht im historischen Städtchen am Untersee eine Petition mit dem Titel «Nur das beste Material für unser tägliches Trinkwasser» die Runde, die noch bis Anfang November läuft und ihr Ziel von 100 avisierten Unterstützern schon vollständig erreicht hat.

Darin sorgt sich Franz Weibel als ehemaliger Werkhofleiter und diplomierter Brunnenmeister um die Wasserversorgung von Steckborn. Der Stadtrat habe sich für das scheinbar billigere Kunststoffmaterial entschieden, obwohl in Steckborn mit solchen Hauptleitungen grosse Probleme mit hoher Kostenfolge entstanden sind, schreibt Weibel auf der Plattform «petition.ch». Er wisse aus eigener Erfahrung, dass das Mischwasser aus Quell- und aufbereitetem Seewasser im Gegensatz zu anderen Gemeinden gerade in Steckborn anfällig auf Verkeimung sei. «Solche Leitungsarten verursachen in Steckborn über die Jahre enorme wiederkehrende Reinigungskosten», meint er und ergänzt:

Franz Weibel, langjähriger und mittlerweile pensionierter Werkhofleiter von Steckborn. Bild: Samuel Koch

«Hier wird kurzfristig gespart, aber langfristig wird es teurer werden!»

Für Trinkwasser als wichtigstes Lebensmittel mit täglichem Bedarf sei nur das beste Material gut genug. «In unserem Fall sind das zementbeschichtete Gussleitungen», fordert Weibel.

Investition für 50 bis 100 Jahre mit mehr Qualität

Eine Investition dafür soll für 50 bis 100 Jahre im Boden bleiben und stetig qualitativ gutes Trinkwasser transportieren. Langfristig seien solche Gussleitungen auch günstiger im Unterhalt, und der Geschmack des Wassers sei besser. Weibel schreibt:

«Wir trinken einen guten Wein auch lieber aus dem Glas, denn aus einem Plastikbecher.»

Frisch verlegte Wasserleitungen liegen vor der Zuschüttung im Graben. Bild: Getty Images

In der Botschaft zum Budget 2021 mit dem bewilligten Objektkredit steht nichts über die Art der Leitungen. Vielmehr argumentiert der Stadtrat darin, warum es eine solche Investition im Steckborner Trinkwassersystem benötige, die in der oberen Zone durch Quellwasser und in der unteren Zone aus dem Seewasserwerk versorgt wird. Zwar könne das aktuelle Netz die obere Zone in Trockenzeiten bereits mit Seewasser bedienen, «jedoch nur indirekt und in einem beschränkten Umfang und deshalb letztlich auf Kosten der Versorgungssicherheit».

Das soll sich mit der neuen Füllleitung ändern, womit sich die Stabilität des gesamten Netzes und die Kapazitäten zur Lieferung an andere Gemeinden auf dem Seerücken von Homburg über Hüttwilen bis Eschenz erhöhen könnten. Weiter steht in der Botschaft: «Zudem würde die neue Leitung die hygienischen Rahmenbedingungen der gesamten Trinkwasserversorgung verbessern und damit wesentlich dazu beitragen, dass auch künftig sauberes und hygienisch einwandfreies Trinkwasser geliefert werden kann.»

Stadtrat schweigt und wartet Abschluss der Petition ab

Kathrin Mancuso, Stadtpräsidentin ad interim Steckborn. Bild: Andrea Stalder

Der Stadtrat macht noch keinerlei Angaben zur Petition von Franz Weibel, solange diese nicht offiziell bei uns eingegangen ist, sagt Kathrin Mancuso, interimistisch tätige Stadtpräsidentin von Steckborn. Sie ergänzt:

«Da auch der Stadtratsentscheid bezüglich des Materials für dieses Projekt noch nicht kommuniziert wurde, möchte ich auch hier noch nicht vorgreifen.»

Mancuso aber versichert, dass der Stadtrat informieren will, sobald die Petition nach Ablauf der Frist im Stadthaus eingetroffen sein sollte und sie im Stadtrat behandelt wurde.