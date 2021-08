Bei den Frauenfelder Schulgemeinden gehen 15 Lehrer in Pension

Personelles Die Frauenfelder Schulgemeinden haben 15 langgediente Lehrerinnen und Lehrer in die verdiente Pension verabschiedet Die natürlichen Abgänge auf Ende des vergangenen Schuljahres 2020/21 betreffen mehrere Lehrpersonen auf Primar- und Sekstufe sowie eine Primarschulleiterin. 11.08.2021, 17.01 Uhr

Kindergarten Reutenen der Primarschulanlage Spanner. Bild: Andrea Stalder

(red) Am Ende des vergangenen Schuljahres 2020/2021 gingen mehrere langjährige Lehrpersonen der Primar- und der Sekundarschulgemeinde Frauenfeld sowie eine Schulleiterin in Pension. Dies ist einer Mitteilung der beiden Schulgemeinden zu entnehmen. In der Primar standen acht Pensionierungen an. Eine betrifft Elisabeth Wiget, die 2016 die Schulleitungsaufgabe der Schulanlage Schollenholz/Erzenholz übernahm.