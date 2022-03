Kathrin Mancuso tritt aus dem Steckborner Stadtrat zurück

Personelles Aus beruflichen und persönlichen Gründen: Kathrin Mancuso tritt per Ende März aus dem Steckborner Stadtrat zurück Nach nur anderthalb Jahren im Amt tritt die Steckborner Stadträtin Kathrin Mancuso per Ende März zurück. Die Zeit als interimistische Stadtpräsidentin habe sie ausgelaugt, sagte sie diesem Medium vor zwei Monaten. 18.03.2022, 16.50 Uhr

Kathrin Mancuso tritt per Ende März aus dem Steckborner Stadtrat zurück. Bild: Belinda Schmid

Kathrin Mancuso, seit 25. Oktober 2020 Stadträtin und während sechs Monaten als Stadtpräsidentin ad interim tätig, hat dem Steckborner Stadtrat den Wunsch unterbreitet, per 31. März 2022 vorzeitig von ihrem Amt zurücktreten zu dürfen. Dies im Bewusstsein, dass in den vergangenen Jahren bereits mehrere personelle Wechsel erfolgten. Die Gründe ihrer Demission seien persönlicher und beruflicher Natur, heisst es in einer Medienmitteilung.