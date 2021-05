Personalwesen «Ich mache mir grosse Sorgen»: Warum ein SVP-Gemeinderat die Schaffung einer unabhängigen Ombudsstelle für Frauenfelder Stadtangestellte fordert Beim Personal der Stadt sei die Stimmung im Keller, ist SVP-Stadtparlamentarier Kurt Sieber zugetragen worden. Deshalb fordert er, dass Stadtpräsident Anders Stokholm das Personalwesen zur Chefsache erklärt. Auch in einer externen Anlaufstelle für das Personal sieht er eine Lösung. Mathias Frei 01.05.2021, 04.50 Uhr

Am meisten unbesetzte Stellen gab es per Ende 2020 bei der Stadtkanzlei, im Amt für Hochbau und Stadtplanung, bei den Sozialen Diensten und bei Thurplus. Bilder: Donato Caspari, Andrea Stalder, Reto Martin

Da klafft eine Lücke: Der Stadtrat stellt in der Beantwortung der Einfachen Anfrage «Stadtangestellte» einen soliden Wert in Sachen Personalzufriedenheit fest. Vorstösser Kurt Sieber dagegen macht sich grosse Sorgen. Wie dem SVP-Gemeinderat zugetragen worden ist, sei die Stimmung beim Personal der Stadt Frauenfeld – immerhin rund 700 Personen stark – im Keller. Es werde nur nach Vorschrift gearbeitet. Betroffene würden sich nicht wehren, weil sie um ihren Arbeitsplatz fürchteten.

Kurt Sieber, Gemeinderat SVP. Bild: PD

Sieber ist entsprechend nicht zufrieden mit der Beantwortung seines Vorstosses. Auf seine Einfache Anfrage habe er Rückmeldungen von städtischen Angestellten bekommen.

«Was ich da erfahren habe, beschäftigt mich ausserordentlich.»

Er sei erstaunt, dass sich Leute bei ihm gemeldet hätten. Denn die Hürde, einen Parlamentarier anzusprechen, sei nicht klein. Er macht deshalb grossen Handlungsbedarf aus beim städtischen Personalwesen. Sieber sagt:

«Normalerweise strahlt die Zufriedenheit des Personals aus. Aber ich sehe derzeit keine strahlenden Stadtangestellten.»

Er sei momentan etwas ratlos ob dieser Situation. Sicher ist für den SVP-Mann, dass Stadtpräsident Anders Stokholm, in dessen Departement sich auch das Personalamt befindet, das Personalwesen zur Chefsache erklären muss. In einer angespannten Situation wie derzeit sei Fürsorge um das Stadtpersonal zwingend und dringend notwendig.

Kantonsangestellte können sich an Movis wenden Wie Barbara Dätwyler Weber, Vizepräsidentin des Dachverbands Personalthurgau, erklärt, kennt der Kanton Thurgau als Arbeitgeber auch keine eigentliche Ombudsstelle. Das Thema komme aber immer wieder mal aufs politische Tapet, auch im Sinne einer Stelle für Whistleblowing, zuletzt bei der Causa Hefenhofen. Personalthurgau respektive auch die verschiedenen angeschlossenen Berufsverbände beraten Angestellte der kantonalen Verwaltung und der Spital Thurgau AG in arbeitsrechtlichen Belangen. Für Themen wie Mobbing, sexuelle Belästigung oder auch Sucht am Arbeitsplatz hat der Kanton mit der externen Firma MOVIS AG einen Leistungsauftrag, der kostenlose Beratung garantiert. Daneben gibt es als beratendes Gremium des Regierungsrats die Personalkommission. (ma)

Wichtig ist die Wahrung des Persönlichkeitsschutzes

Eine Massnahme zur Entspannung sieht Sieber in der Schaffung einer unabhängigen Ombudsstelle für Personalfragen für Stadtangestellte, aber ausserhalb der Stadtverwaltung und ihrer Betriebe. Wichtig sei dabei vor allem die Wahrung des Persönlichkeitsschutzes. Sieber sagt:

«Das muss ja keine 100-Prozent-Stelle sein, sondern könnte nach Aufwand entschädigt werden.»

Anders Stokholm, Stadtpräsident. Bild: Donato Caspari

Stadtpräsident Stokholm steht der Schaffung einer derartigen externen Anlaufstelle grundsätzlich positiv gegenüber. Die Frage sei halt stets, ob es sich lohne, ein eigenes Angebot zu betreiben. Stokholm sagt: «Das kann ich so nicht abschätzen, werde das Thema aber mit der Chefin des Personalamts genauer anschauen.» Die Coronapandemie habe auch beim städtischen Personal seine Spuren hinterlassen. Dem ist sich der Stadtpräsident bewusst. Die Stimmung beim städtischen Personal nehme er aber grundsätzlich als positiv wahr.

«Nicht selten sind es Aussagen von einzelnen Mitarbeitenden, die man aber ernst nehmen muss. Und das machen wir selbstverständlich auch.»

Stokholm sagt, wer mit einem Anliegen zu ihm komme, dem garantiere er absolute Vertraulichkeit.

Präsident des Personalverbands befürwortet Siebers Forderung

Die Stadt Frauenfeld verfügt über einen Personalverband. Dessen fünfköpfigen Vorstand präsidiert seit Sommer 2020 Pascal Frey, Fraktionspräsident der SP-Gemeinderatsfraktion. Frey ist externes Vorstandsmitglied, also nicht bei der Stadt angestellt. Er sagt:

Pascal Frey, Präsident Personalverband Stadt Frauenfeld und Gemeinderat SP. Bild: PD

«Ich stehe zu hundert Prozent hinter der Forderung nach einer unabhängigen Ombudsstelle für das Stadtpersonal.»

Institutionalisiert haben sich halbjährliche Treffen des Personalverbands mit dem Stadtrat sowie dem Personalamt. Frey will die Arbeit zu Gunsten der städtischen Angestellten in Zukunft intensivieren. Zudem gehe es darum, die Sichtbarkeit des Personalverbands zu verbessern. Aktuell sei man auch auf der Suche nach zusätzlichen Vorstandsmitglieder. Gefragt wären hierfür beispielsweise Mitarbeitende von Thurplus, die derzeit nicht vertreten sind im Vorstand. Was für Frey über allem steht: «Der Personalverband ist nicht nur für gemütliche Anlässe da, sondern hilft auch bei ungemütlichen arbeitsrechtlichen Fragen.»