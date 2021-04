Personalkrise «Unmenschlich, unwirtschaftlich, gesetzliche Verstösse mit übler Nachrede»: Weiterer Rücktritt und eine inexistente Personalkommission in Steckborn Die Dauerquerelen in Steckborn bleiben nicht ohne Folge. Jetzt beschweren sich Mitglieder der Personalkommission über unhaltbare Zustände innerhalb der Verwaltung und kritisieren den Stadtpräsidenten scharf. Zudem kündet ein weiterer Stadtrat seinen Rücktritt an. Samuel Koch 21.04.2021, 04.20 Uhr

Der Uferbereich mit dem Landesteg im Hintergrund. Bild: Andrea Stalder

Was in Steckborn bisher geschah: Im Mai 2020 überschlagen sich in Steckborn die Ereignisse. Nach der Bekanntgabe des Rücktritts des parteilosen Stadtrates Gregor Rominger kommt ein interner Streit innerhalb des Stadtrates und der Stadtverwaltung zum Vorschein.

Im Sommer geht der langjährige Stadtschreiber. Im Juli wird bekannt, dass sich auch der langjährige Bauverwalter in Frühpension verabschiedet.

Im Oktober gibt Vizestadtpräsidentin Michael Dähler wegen «gravierender Mängel des Stadtpräsidenten» ihren Rücktritt. Ruhe kehrt auch mit den erfolgreichen Ersatzwahlen der Stadträte Kathrin Mancuso und Jack Rietiker nicht ein.

Der auf Anfang November eingestellte Bauleiter René Clausen muss seinen Posten bereits nach wenigen Wochen wieder räumen.

Im Januar erleidet das Budget 2021 bei einer Volksabstimmung Schiffbruch. Im zweiten Anlauf Ende März gibt es eine deutliche Mehrheit.

Ende März wird bekannt, dass der Leiter der Sozialen Dienste seine Kündigung eingereicht hat, mit Auswirkungen auf Steckborn und viele umliegende Gemeinden.

«Die psychische und physische Sicherheit am Arbeitsplatz als Gesundheitsschutz und klarer Auftrag der Stadt als Arbeitgeber ist seit längerer Zeit nicht mehr gewährleistet, und es scheint sich nicht zu verändern.» Dieser Satz steht in einem Schreiben zweier ehemaliger Mitglieder der Steckborner Personalkommission (Peko) und Betriebssicherheit (Besibe).

Denn die beiden Mitglieder haben den Bettel ebenso hingeworfen wie die Peko-Präsidentin. Damit ist das vierköpfige Gremium, das sich unter den rund 50 Mitarbeitenden der Steckborner Stadtverwaltung für Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Persönlichkeitsschutz und Gleichstellung einsetzt, praktisch inexistent. Und die Vorwürfe der ehemaligen Peko-Mitglieder sind happig. Im Schreiben, das diesem Medium vorliegt, heisst es:

«Auch ich, ..., habe mehrfach die unmenschlichen, unwirtschaftlichen und gesetzlichen Verstösse des Arbeitgebers inklusive übler Nachrede des Stadtpräsidenten erfahren.»

Das erwecke ganz den Anschein, dass dies vom Stadtrat so getragen und weiterhin unterstützt werde. «Die vorrangige und selbstverständliche Pflicht für den Schutz von Leben und Gesundheit der Beschäftigten steht wohl nur auf dem Papier oder steht nur einigen zu», heisst es im Schreiben weiter. Zum Schluss bedanken sich die Verfasser für die wertvolle und spannende Zusammenarbeit in den Gremien. Und: «Es war eine gute Zeit.»

Entzug des Personaldossiers im August

Pikant: Das Personaldossier führt anstelle von Stadtpräsident Roman Pulfer (FDP) seit vergangenem August Stadtrat Micha Ruh (SVP), sonst zuständig fürs Ressort öffentliche Sicherheit und hauptberuflich als Landschaftsgärtner tätig. Damals hat die Mehrheit des Stadtrates auf Anfrage der Abteilungsleiter Stadtpräsident Pulfer das Personaldossier entzogen. Ruh sagt:

«Er hatte die Personalführung nicht mehr im Griff.»

Micha Ruh, Stadtrat Steckborn, SVP. Bild: PD

Immer wieder habe Pulfer im Stadtrat versucht, seine Stadtratskollegen mit seinen Argumenten für eine erneute Übernahme des Personaldossiers zu überzeugen. Das ist ihm aber auch mit den beiden neugewählten Stadträten Kathrin Mancuso und Jack Rietiker (beide parteilos) nicht gelungen. Die Diskussionen im Stadtrat und die Unsicherheit beim Personal seien schliesslich der Auslöser für die jetzigen Kündigungen bei den Sozialen Dienste und der Berufsbeistandschaft gewesen, meint Ruh und ergänzt selbstkritisch:

«Der Stadtrat hat keine Lösung gefunden und die Situation schwer unterschätzt.»

Den entstandenen Scherbenhaufen zu kitten, bezeichnet er als Knochenarbeit. Dass er das als Stadtrat im Nebenamt erledigen könne, sei schlichtweg utopisch. Deshalb sei die Arbeit zunächst auf mehrere Schultern verteilt worden, innerhalb jeder Abteilung und mit Unterstützung der neuen Stadtschreiberin Manuela Senn.

Nächster Rücktritt aus dem Stadtrat

Am meisten bedauert Ruh den Verlust des Know-hows der langjährigen Mitarbeiter in den Abteilungen. Zudem spürte er zuletzt vermehrt eine gewisse Ratlosigkeit, sowohl im Städtchen als auch bei Gesprächen mit Regierungsrat Walter Schönholzer oder dessen Generalsekretär Andreas Keller. Die Mediation im vergangenen Jahr habe nichts gebracht, die damaligen Rücktrittsaufforderungen an Stadtpräsident Pulfer ebenso wenig. «Er hat uns gesagt, dass er uns alle überleben werde», sagt Ruh. Die Steckborner Stimmbevölkerung hätte sich bei den Wahlen 2019 für Pulfer entschieden.

Deshalb zieht Ruh jetzt die Notbremse und hat kürzlich seinen eigenen Rücktritt eingereicht. Immerhin ist der 33-Jährige seit 2017 im Stadtrat und hinter Franz Reithofer die Nummer zwei in Sachen Dienstalter. Sein Rücktritt dürfte wohl vom Stadtrat erst nächste Woche offiziell kommuniziert werden. Nach jenem von Gregor Rominger und Michaela Dähler ist es der dritte innerhalb von gut einem Jahr.

Stadtpräsident Pulfer schweigt eisern

Und was sagt Stadtpräsident Pulfer zu den schwerwiegenden Vorwürfen an seiner Person und seinem Führungsstil? – Zunächst will er sich zu «diesen unhaltbaren Vorwürfen» äussern, wie er in einer Antwort auf eine schriftliche Anfrage vom Montagnachmittag schreibt, nachdem er Fragen telefonisch nicht beantworten wollte. Per E-Mail vertröstet er auf «eine inhaltliche Antwort».

Roman Pulfer, Stadtpräsident Steckborn, FDP. Bild: PD

Am Dienstagnachmittag, anderthalb Stunden nach Ablauf der abgemachten Frist und nach telefonischem Nachhaken, teilt er mit: «Anonym geäusserte Vorwürfe kommentiere ich grundsätzlich nicht.»

Pulfer habe keine Ahnung, auf was für eine konkrete Situation beziehungsweise Handlung von ihm sich die Aussage aus dem Brief konkret beziehen soll. «Zu diesem Vorwurf kann ich deshalb keine Stellung nehmen.» Ebenso wenig zu allen anderen gestellten Fragen.