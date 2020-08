Personalkosten der Gemeinde Bichelsee-Balterswil steigen markant Die Bichelseer befinden am kommenden Mittwoch über ihren Rechnungsabschluss - und über einen Nachtragskredit. Olaf Kühne 13.08.2020, 11.30 Uhr

Die Gemeinde Bichelsee-Balterswil musste ihre Verwaltung aufstocken. (Bild: Olaf Kühne)

Coronabedingt konnte auch Bichelsee-Balterswil seine Gemeindeversammlung nicht planmässig durchführen. Im Gegensatz zu anderen Gemeinden entschied man sich hier jedoch nicht für einen alternativen Urnengang, sondern für eine Verschiebung.

Am kommenden Mittwoch, 19.August, ist es nun so weit: Der Gemeinderat lädt in die Lützelmurgturnhalle ein. Dort dürften die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wohl nicht die halbe Nacht verbringen. Legt doch die Behörde nebst dem Rechnungsabschluss 2019 nur gerade einen weiteren Antrag vor: einen Nachtragskredit über 200000 Franken für das längst bewilligte Budget des laufenden Jahres.

Damit will der Gemeinderat die markant gestiegenen Personalkosten decken. «Das aktuelle Jahr wurde und wird durch die vielen personellen Veränderungen auf der Gemeindeverwaltung geprägt», schreibt der Gemeinderat in seinem Kreditantrag. So hätten Renate Koller und Frieda Bürge die Verwaltung bereits im ersten Quartal verlassen, während Bruno Millhäusler Ende September in Pension gehe.

Hinsichtlich dieser Änderungen zog die Behörde Ende 2019 eine externe Beratung bei. Diese habe ergeben, dass sowohl Anpassungen der Stellenprofile wie auch eine Aufstockung der Stellenprozente erforderlich seien – Letztere von 380 auf 570 Prozente. Weiter schreibt der Gemeinderat, dass alle offenen Stellen Anfang August wieder besetzt werden konnten, die Funktion der Gemeindeverwaltung somit gewährleistet sei. Bereits per Juni wurden die Stellen einer Gemeindeschreiberin und eines Leiters Hochbau geschaffen. Das Hochbauamt wird zudem seit vergangenem Herbst durch eine externe Fachperson unterstützt.

Sozialkosten tiefer als budgetiert

Weil aber das Budget 2020 noch mit den alten Stellenprozenten erstellt wurde und zudem laut dem Gemeinderat die Unterstützung für das Bauamt nicht abschätzbar gewesen sei, kommt es am Mittwoch nun zur Abstimmung über den besagten Nachtragskredit.

In ähnlichen Regionen wie dieser bewegt sich der vergangenes Jahr in Bichelsee-Balterswil erwirtschaftete Überschuss: Unter dem Strich der Jahresrechnung 2019 steht ein Plus von 263000 Franken. Dieser Gewinn kam letztlich durch allerlei kleinere und grössere Abweichungen vom Budget 2019 zustande. So lagen beispielsweise die Einnahmen aus den allgemeinen Gemeindesteuern knapp 330000 über den Erwartungen, während die Sozialkosten gar 234000 Franken tiefer als budgetiert ausfielen, hingegen flossen auch 23000 Franken weniger Grundstückgewinnsteuern als erwartet.