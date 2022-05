Katholisch Frauenfeld hat ab Mai 203 wieder einen Pfarrer

Personalie Nach sechs Jahren hat das Warten ein Ende: Katholisch FrauenfeldPlus bekommt auf Mai 2023 mit Roland Häfliger einen Pfarrer aus dem Luzerner Seetal Häfliger hat vor über 30 Jahren die Pfarrweihe erhalten und wirkt seit längerem in der Innerschweiz. Unter Vorbehalt seiner Wahl am kommenden 25. September an der Urne wird er damit eine Lücke schliessen, die seit der Demission von Pfarrer Benedikt Wey seit Mai 2017 besteht. Mathias Frei 13.05.2022, 16.45 Uhr

Die katholische Stadtkirche St.Nikolaus in der Frauenfelder Altstadt. Bild: Donato Caspari

Das ist wahrhaftig eine frohe Botschaft. Katholisch FrauenfeldPlus hat ab Mai 2023 wieder einen Pfarrer für die Pfarrei St.Anna. Der 59-jährige Roland Häfliger übernimmt das Amt, vorbehältlich seiner Wahl an der Urne durch die Kirchbürgerinnen und Kirchbürger am 25. September. So heisst es in einer Medienmitteilung der Kirchgemeinde. Die Suche hat damit ein Ende. Das Amt war seit Mai 2017 vakant, nachdem der damalige Pfarrer Benedikt Wey nach längerer Krankheit Frauenfeld verlassen hatte.

«Der Kirchgemeinderat freut sich ausserordentlich, die zu Ende gehende Legislaturperiode mit diesem bedeutenden Erfolg krönen zu können.»

Das sagt Marcel Berger, Präsident von katholisch FrauenfeldPlus, und erwähnt, dass der zukünftige Pfarrer an der Kirchgemeindeversammlung vom 19. Mai anwesend sein wird und sich vorstellt.

Priesterweihe vor über 30 Jahren

Roland Häfliger, Pfarrer bei katholisch FrauenfeldPlus ab Mai 2023. Bild: PD

Häfliger stammt aus dem luzernischen Nebikon. Er ist derzeit und bis kommenden Januar Pastoralraumpfarrer des Pastoralraums Baldeggersee im Luzerner Seetal und Pfarrer von Hochdorf, Hohenrain, Kleinwangen und Römerswil. Weiter wirkt Häfliger auch als nichtresidierender Domherr des Standes Luzern am Domkapitel des Bistums Basel in Solothurn. In Hochdorf ist er seit 2008, den Pastoralraum hat er aufgebaut und dessen Leitung seit 2014 inne. Vorher war er in Menziken, Luzern und Baar tätig. Häfliger studierte Theologie in Luzern und Tübingen und wurde vor über dreissig Jahren zum Priester geweiht.

Seit Sommer 2020 gab es in Frauenfeld aktive Anstrengungen, dass Bischof Felix Gmür einen Pfarrer in den Thurgau schickt. Wie Berger sagt, sei man seither in regem Austausch gestanden mit dem Bischofsvikar. Aber:

Marcel Berger, Präsident katholisch FrauenfeldPlus. Bild: Mathias Frei

«Einen Pfarrer zu haben, ist heute ein Privileg.»

Nach langjähriger Tätigkeit in der Innerschweiz habe sich Häfliger entschieden, sich für die kommenden Jahre bis zum Erreichen des Pensionsalters einem neuen Tätigkeitsfeld in einer neuen Region zuzuwenden. Der Kirchgemeinderat habe Häfliger in intensiven Gesprächen kennen gelernt, sagt Berger.

Stellenaufstockung in der Seelsorge

Die Seelsorge in der Pfarrei St.Anna der katholischen Kirchgemeinde FrauenfeldPlus habe in den vergangenen Jahren auch ohne Pfarrer gut funktioniert, sagt Berger.

«Doch letztlich ist das eine Frage der personellen Ressourcen.»

Das Seelsorgeteam, aktuell unter der Leitung von Thomas Markus Meier, werde mit Häfligers Amtsantritt personell ausgebaut. Angesichts der Grösse der Pfarrei sei diese Stellenaufstockung auf jeden Fall berechtigt, sagt Berger.