Milchkannen geniessen in Fischingen perfektes Flugwetter Im Vorprogramm des Fischinger Jahrmarktes fanden sich auch an diesem Wochenende wieder die unterschiedlichsten Angebote. Christoph Heer

Während sich heute Montag mit Bestimmtheit viel Politprominenz am Fischinger Jahrmarkt zeigen wird, traten an den vergangenen drei Tagen andere ins Scheinwerferlicht.

Das Jahrmarktwochenende bringt nämlich immer wieder sogenannte Berühmtheiten und solche, die es noch werden wollen, hervor. Beim hiesigen Fussballclub und zur Eröffnung der Jahrmarkttage wurde am Freitagabend der neue Jahrmarkt-Jasskönig erkoren. Im friedlichen Miteinander wurden Könige, Asse und Banner ausgespielt, stets mit dabei der hohe Spassfaktor. Am Samstagabend füllte sich dann das Festzelt des Skiclubs Fischingen. Ein Vier-Gang-Dinner unter dem Motto «Lache und Ässe» stand auf dem Programm. Zum Essen bleibt nichts hinzuzufügen, aber warum Lachen?

Mit Blues Max konnte schlichtweg ein wahrer Könner seines Fachs engagiert werden. Blues Max, alias Max Werner Widmer, geboren am Bodensee. Mit ihm stand ein Künstler auf der Festzeltbühne, der schon über 2000 Auftritte hinter sich gebracht hat. Als Geschichtenerzähler und Musiker, als Solokünstler oder auch mal im Duo. Ob im Kleintheater, im Blues-Club, auf Pop-Festivals oder in Fischingen, nichts ging in den vergangenen Jahren seiner Bühnenzeit an Charme und Humor verloren. Das Publikum im fast bis auf den letzten Platz besetzten Zelt kam so voll und ganz auf seine Kosten – kulinarisch, musikalisch und humoristisch.

Am Sonntag dann ein erstes Mal Hochbetrieb. Ein Gottesdienst in der Klosterkirche darf nicht fehlen. Danach, wie es sich für die Gemütlichkeit eines Sonntages gehört, ab in den von der Musikgesellschaft Concordia Fischingen umrahmten, Apéro. Zudem, ein Spaghetti-Plausch und Raclette-Schmaus von und mit der Jungwacht Blauring – wohl bekomm’s! Von Stunde zu Stunde strömen mehr Kinder herbei. Das erklärt sich unter anderem mit dem Start des Chilbibetriebs. Ein Kettenflieger, Kinderkarussell und Büchsenstand, die Jüngsten laufen langsam zur Hochform auf.

Und sie flogen wieder in Richtung des Klosters

Schon zum dreizehnten Mal führte gestern der Skiclub das beliebte Milchkannenwerfen durch. Wiederum flogen die leeren Milchbehälter in Richtung Klostermauern und sorgten für grosse Spannung. In sechs Kinderkategorien und je einer Herren- und Damenkategorie wurden die inoffiziellen Milchkannen-Werf-Weltmeister erkoren.

Die Meister der Milchkannen lassen sich natürlich feiern, dies auch in der Älplerwirtschaft. Nachfolgend wurde hier nämlich äusserst folkloristisch musiziert. Diverse Ländlerformationen, der Männerchor Egg-Oberwangen und das Quartett Waschächt sorgten für Partystimmung.

Aber zurück zu den Milchkannen. Die flogen nämlich den ganzen Sonntag hindurch. Mal auf zwei Meter, dann auf weit über zehn Meter. Die Klostermauern zitterten regelrecht vor den Wurfgeschossen, doch das Sicherheitskonzept des ausführenden Skiclubs hielt dicht – oder die Werfer waren einfach nicht gut genug, als dass die altehrwürdigen Mauern Schaden nehmen könnten.

Heute Montagmorgen startet schliesslich der traditionelle Jahrmarkt. Rund 90 Marktstände laden zum Verweilen und Stöbern ein. Unzählige Essensangebote werden für Tausende satte Besucher sorgen. Das Partyvolk wird wiederum in die Nacht hinein feiern und manch ein Marktfahrer wird zufrieden nach Hause kehren. Fischingen wäre ohne Jahrmarkt nicht Fischingen.