«Der beste Chef, den ich mir wünschen kann»: Pascal Zuberbühler über seinen neuen Job bei der Fifa und Gianni Infantino Der ehemalige Schweizer Nati-Goalie Pascal «Zubi» Zuberbühler wird Botschafter des Fifa-Museums. Im Interview erzählt er, wie er zur Fifa kam, weshalb ihn der Fussball nicht loslässt und was er in seinem neuen Job vor hat. Stefan Marolf 24.08.2020, 05.10 Uhr

Sie arbeiten als TV-Experte für Teleclub, als Torhüterspezialist für die Fifa und sind neu auch Botschafter des Fifa-Museums. Wie bringen Sie das alles unter einen Hut?

Pascal Zuberbühler: Ich bin tatsächlich sehr beschäftigt. Normalerweise bin ich viel auf der ganzen Welt unterwegs, um Turniere zu beobachten. Momentan bin ich gezwungen, zuhause zu bleiben und habe deshalb Zeit, neue Projekte für das Fifa-Museum anzureissen.

Wie soll es gelingen, wenn Sie wieder auf der ganzen Welt unterwegs sind?

Sobald ich wieder reisen kann, werde ich meine beiden Tätigkeiten bei der Fifa so gut wie möglich kombinieren. Wenn ich für ein internationales Turnier im Ausland bin, werde ich dort auch meine Rolle als Botschafter wahrnehmen.

Erzählen Sie von ihren Plänen fürs Fifa-Museum.

Die erste Idee wurde bereits Realität. Wir betreiben eine Sports-Bar, übertragen Fussballspiele live und ich analysiere die Partien sowohl in der Pause als auch nach Schlusspfiff. Das ist bisher einzigartig.

Was ist für die Zukunft geplant?

Erstens wollen wir die beste Sports-Bar der Welt werden und zweitens planen wir, das Fifa-Museum in die Städte und zu den Leuten bringen. Das Ziel ist es, dass die Schweiz ihre Berührungsängste mit der Fifa verliert. Auch wenn ich noch keine Details verraten darf: Ab 2021 werden wir mit einem Museumstruck unterwegs sein.

Wie sind Sie eigentlich zur Fifa gekommen?

Ich habe Gianni Infantino 2017 an einem Turnier in Brig kennengelernt, als ich für eine Schweizer Auswahl ins Tor stehen durfte. Damals war ich Torhütertrainer bei Derby County. Am nächsten Tag sass ich bei Infantino im Büro und musste mich entscheiden, ob ich bei der Fifa anfangen möchte. Übrigens: Wenn es mir ums Geld gegangen wäre, wäre ich bei Derby County geblieben.

Weshalb war Ihre Entscheidung für die Fifa trotzdem die richtige?

Täglich mit Leuten wie dem langjährigen Arsenal-Trainer Arsène Wenger zusammenzuarbeiten, ist für mich ein Privileg. Zudem habe ich den besten Chef, den ich mir wünschen kann. Ganz gleich, was über Gianni Infantino in der Öffentlichkeit geschrieben und gesagt wird, er leistet hervorragende Arbeit.

Ihre Trainerkarriere scheint auf Eis gelegt.

Jeder Ex-Fussballer glaubt, er könne Trainer werden, nur weil er als Aktiver 500 Spiele gemacht hat. Tatsächlich ist der Trainerjob eine ganz andere, herausfordernde Aufgabe. Als ehemaliger Torhüter möchte ich zudem vor allem meine Erfahrung zwischen den Pfosten weitergeben.

Sie bezeichnen sich selbst als ungeeignet?

Ich hätte das Zeug dazu, eine Mannschaft als Leader zu führen. Auch als Spieler war ich stets einer, der den Ton angab. Die Aufgabe würde mich zwar reizen, aber aus mir wird wohl trotzdem kein Cheftrainer mehr.

Weshalb sind Sie dem Fussball treu geblieben?

Ich hätte schon längst einen Schlussstrich ziehen und etwas ganz Anderes machen können. Allerdings ging es bei mir nach der Karriere nahtlos weiter, ich erlebte ein Highlight nach dem anderen. Jetzt bei der Fifa mit Legenden meines Sports zusammenzuarbeiten, ist für mich das Nonplusultra.