Interview Der Weinfelder Gerichtspräsident Pascal Schmid hat vor zehn Jahren die erste lebenslange Verwahrung ausgesprochen. Er sagt: «Es ist nicht leicht, einen Menschen ein Leben lang hinter Gitter zu schicken.» Als einer der jüngsten Gerichtspräsidenten der Schweiz verurteilte Pascal Schmid den Thurgauer Mike A. im Herbst 2010 zur Höchststrafe: 20 Jahre Gefängnis und lebenslange Verwahrung für den Mord an der thailändischen Prostituierten Ladarat Chitphong. Obwohl er überzeugt ist, richtig gehandelt zu haben, lässt ihn der Fall nicht los. Ida Sandl Aktualisiert 03.10.2020, 05.00 Uhr

Mike A. streitet den Mord an Ladarat Chitphong ab. Was, wenn er es doch nicht war?

Pascal Schmid: Rein theoretisch gibt es diese Möglichkeit bei einem Indizienprozess immer. Dafür hätte die Polizei hier aber eine Unmenge an Spuren fälschen müssen. Für eine Verurteilung reicht es, wenn vernünftige Zweifel ausgeschlossen werden können. Das war ganz klar der Fall.

Er behauptet, die Polizei habe ihm alles untergeschoben.

Die Indizienkette war wasserdicht: DNA-Spuren des Opfers überall in seiner Wohnung, an seinem Körper im Intimbereich, auf dem Mofa, Blutspuren und Haare in der Wohnung, Zeugenaussagen, der errechnete Todeszeitpunkt. Ganz wichtig waren auch die Handy-Randdaten, die belegen, dass die Prostituierte nicht mit seinem angeblich verlorenen Handy bestellt wurde, sondern mit dem, das er bei der Verhaftung auf sich trug. Die Kriminalpolizei hat ausgezeichnete Arbeit geleistet. Zu 99,9 Prozent ist er der Täter. 100 Prozent gibt es bei einem Indizienprozess nie.

Wie haben Sie Mike A. erlebt?

Korrekt, höflich und dem Gericht gegenüber sehr anständig, ja fast etwas scheu. Aber auch unnahbar und irgendwie abgelöscht.

Die Initiantin der Verwahrungsinitiative hat Sie für Ihren Mut gelobt.

Aus meiner Sicht war es nicht mutig, nur konsequent. Wir haben ganz einfach das Gesetz angewendet. Das ist die Aufgabe der Gerichte, den Willen des Gesetzgebers umzusetzen. Es wäre sicher der einfachere Weg gewesen, eine ordentliche Verwahrung auszusprechen, statt einer lebenslänglichen. Aber wir, alle fünf Richter, waren überzeugt, wenn Mike A. wieder frei kommt, dann wird es weitere Opfer geben.

Mike A. war bereits vorbestraft.

Zweifach. Zweimal Vergewaltigung, weitere schwere Delikte, vier Opfer. Für mich ist es bis heute unverständlich, warum man damals nicht durchgegriffen hat. Stattdessen wurde er zu dreieinhalb und zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt und kam jeweils nach zwei Dritteln der Strafe wegen guter Führung wieder frei. Am Ende waren es sechs Opfer, eine getötete Frau und fünf Frauen, die von ihm vergewaltigt, schwerst sexuell genötigt oder lebensgefährlich verletzt wurden. Eine schreckliche Bilanz. Mit etwas mehr Konsequenz hätte man die beiden letzten Opfer, also auch die Tote, vermeiden können.

Was gab den Ausschlag für die lebenslängliche Verwahrung?

Die beiden psychiatrischen Gutachten, die zum Schluss kamen, dass der Beschuldigte auf Dauer nicht therapierbar ist und eine sehr hohe Rückfallgefahr besteht. Wir haben die Psychiater einen Tag lang mit Fragen gelöchert. Die über 100-seitigen Gutachten waren eine gute Grundlage, genügten mir aber nicht. Ich musste verstehen, wie sie zu ihren Schlüssen gekommen sind. Sonst hätte ich das Urteil nicht unterschreiben können.

Ist ein Urteil wie die lebenslängliche Verwahrung auch eine Bürde für den Richter?

Es ist nicht leicht, einen Menschen ein Leben lang hinter Gitter zu schicken. Wir haben lange und intensiv beraten. Der Entscheid ist einstimmig gefallen, was bei diesem Urteil sehr wichtig war.

Waren Sie überrascht, dass Mike A. seine Beschwerde ans Obergericht zurückgezogen hat?

Ja sehr. Ich bin davon ausgegangen, dass der Fall vor Obergericht kommt. Der Rückzug war für mich eine Art Schuldeingeständnis. Wer unschuldig ist, verzichtet nicht auf den Weiterzug.

Mike A. beschäftigt Sie trotzdem.

So einen Fall vergisst man nicht. Ich werde aber auch nie vergessen, wie die getötete Frau ausgesehen hat. Nach drei Wochen in einem Lederkoffer im Wald, erstochen und weggeworfen wie eine Ware.

Sie haben einmal gesagt, sie hoffen, dass es ihm gut geht.

Ich habe in der Strafanstalt einmal nachgefragt, wie es ihm geht. Trotz all der schrecklichen Abgründe gehört ein menschlicher Strafvollzug zu einem Rechtsstaat. Aber streng, ohne Hafturlaube, die Sicherheit geht vor.

Mike A. ist immer noch der einzige lebenslang Verwahrte, warum?

Weil das Bundesgericht alle anderen von kantonalen Gerichten angeordneten lebenslangen Verwahrungen wieder aufgehoben hat. Im Gegensatz zu den Bundesrichtern müssen wir den Opfern und ihren Angehörigen in die Augen schauen.

Das Bundesgericht verlangt zwei Gutachten, die den Täter bis zum Lebensende als nicht therapierbar einstufen.

Diese Anforderung ist überhöht und steht weder in der Verfassung noch im Gesetz. Kein Psychiater wird eine Prognose bis zum Lebensende wagen. Eine Prognose für die nächsten 20 Jahre muss genügen. Im Gesetz steht auch nicht, dass die beiden Gutachter gleicher Meinung sein müssen. Sagt ein Gutachter, der Täter sei dauerhaft nicht therapierbar und der andere ist etwas zurückhaltender, dann müssen die Richter entscheiden. Sie tragen die Verantwortung und dürfen sie nicht auf die Psychiater abschieben.

Hängt die Messlatte zu hoch?

Auf jeden Fall. Nach meinem Verständnis von Gewaltenteilung müssen die Gerichte die Gesetze so anwenden, wie von Volk und Parlament beschlossen. Nicht so, wie es ihnen besser passt. Mit der viel zu restriktiven Auslegung des Bundesgerichts wird die lebenslängliche Verwahrung zum toten Paragrafen. Der Volkswille wird ausgehebelt.