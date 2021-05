Parolenfassung Thurgauer Grüne sagen viermal Ja und einmal Nein zu den Vorlagen vom 13. Juni An ihrer Mitgliederversammlung fassten die Grünen Thurgau die Parolen für die Abstimmungen vom 13. Juni: Sie unterstützen fast einstimmig das CO 2 -Gesetz, die Trinkwasser- und Pestizid-Initiative sowie das Covid-19-Gesetz. Einstimmig lehnen sie das Terrorismusgesetz ab. 07.05.2021, 04.10 Uhr

Zwischen Absagen, Teil- und Vollschliessung: Die Gastronomie leidet besonders stark unter der Coronapandemie und benötigt Hilfe. Bild: Reto Martin