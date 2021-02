Parolen Thurgauer FDP lehnt das Verhüllungsverbot wuchtig ab An ihrer Mitgliederversammlung fasste die FDP Thurgau am Mittwochabend die Nein-Parole zur Verhüllungsverbots-Initiative. Noch deutlicher fiel das Ja zum Entscheid beim «Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste» aus.

Christof Lampart 11.02.2021, 17.00 Uhr

Printscreen der Online-Versammlung der Thurgauer FDP. Bild: PD

Parteipräsident Gabriel Macedo konnte bei der erstmals komplett digital durchgeführten Mitgliederversammlung 70 Stimmberechtigte begrüssen. Dass die «schöne, neue Digitalwelt» jedoch noch gewöhnungsbedürftig ist, zeigte sich bei der Parolenfassung – denn das Zeitfenster für die elektronische Stimmabgabe reichte über die Dauer der Versammlung hinaus. Während bei einer normalen Versammlung im «Ochsen» das Ganze schnell ausgezählt gewesen wäre, musste man, egal ob Mitglied oder Medienschaffender, bis zum Donnerstagvormittag warten – bis das FDP-Parteisekretariat einem die Parolen-Resultate per E-Mail nachreichte.

Keine Kleidervorschriften durch den Staat

Der Kreuzlinger Stadtpräsident, Thomas Niederberger, stellte die Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» vor. Er verhehlte nicht, dass ihm das Volksbegehren zuwider ist: «Die Initiative ist unnötig, weil die Vollverschleierung in der Schweiz ein Randphänomen ist. In der ganzen Schweiz gibt es 20 bis 30 Frauen mit Vollverschleierung. Und es ist, aus liberaler Sicht, nicht am Staat, Kleidervorschriften zu erlassen», so Niederberger. Die Mitglieder sprachen sich grossmehrheitlich gegen die Initiative (57 Nein, 11 Ja und 2 Enthaltungen) aus.

Verbesserter Zugang zum viertgrössten Markt

Noch deutlicher fielen die Entscheide beim «Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz)» (64 Ja, 5 Nein, 1 Enthaltung) und beim Bundesbeschluss über die Genehmigung des Umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Indonesien (66 Ja, 2 Nein, 2 Enthaltungen) aus.

Wie alt Nationalrat Hansjörg Brunner darlegte, sei das Freihandelsabkommen mit Indonesien für die Schweiz «mehr als nur ein Wirtschaftsvertrag», denn mit ihm würde der gegenseitige Marktzugang verbessert, geistiges Eigentum besser geschützt und die Rechts- und Planungssicherheit gestärkt. Zudem sei auch beim umstrittenen Palmöl Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen, der Nachhaltigkeit und den Exportbestimmungen erzielt worden. Brunner betonte, dass ein verbesserter Zugang zum Markt der viertgrössten Wirtschaftsmacht der Welt wichtig für die Schweizer Wirtschaft sei. Denn für den exportorientierten Maschinensektor sei Indonesien ein «zukunftsträchtiger Markt».

Berufsrichterin Claudia Spring kam es zu, das Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz) vorzustellen. Sie legte dar, dass es bis heute in der Schweiz an einer Möglichkeit fehle, Menschen sicher zu identifizieren, welche Online-Angebote nutzten. Die mit der E-ID einhergehende einfache Ausweisung der eigenen Identität könne vieles vereinfachen, wofür heute noch etlicher Papierkram vonnöten sei. Die Sicherheitsstandards der E-ID gewährleiste, dass es sich bei der ausweisenden Person wirklich auch um jene handle, zeigte sich Spring überzeugt.

Schönholzer: «Bad Bank Thurgau»

Regierungsrat Walter Schönholzer hatte noch einiges zum Thema Corona zu sagen. Die Gesellschaft befände sich momentan in einer «beispiellosen Situation». Die immer wiederkehrenden und sich erhöhenden Hilfsgelder für ganze Branchen mögen zwar aus freisinniger Sicht ein beispielloser Sündenfall sein, doch dürfe man nicht vergessen, dass der Staat ins gesellschaftliche Leben eingegriffen habe und dieses weitestgehend durch den De-facto-Lockdown von heute auf morgen zum Erliegen gebracht habe. Dass der Thurgau in einer ersten Phase nur Darlehen spreche, halte er für den «richtigen Weg, denn dadurch können wir eine grosszügige Auslegung machen».

Man müsse sich jedoch stets klar sein, dass der Thurgau durch diesen Prozess zu «einer Bank» werde, nämlich zu «einer Bad Bank; wir haben viele Kredite, die keine andere Bank gewähren würde», so Schönholzer. Tatsache sei, dass der Bund den helfenden Kantonen aktuell keinen Franken für die Covid-19-Härtefälle schicke. «Erst wenn wir einen Ausfall bei den Darlehen haben, können wir einen Antrag nach Bern schicken», so der Wirtschaftsminister.

Nächste Woche solle mit den Auszahlungen begonnen werden. Die generelle wirtschaftliche Situation bezeichnete Schönholzer als «überraschend stabil, da wir, dank des Superinstruments der Kurzarbeit, keine Massenentlassungen haben». Negativ sei jedoch die Zahl der stetig ansteigenden Arbeitssuchenden: «Momentan haben wir über 8000; das ist ein Negativrekord», erklärte Schönholzer. Dass sich die Lage hier schnell bessern wird, glaubt der Magistrat nicht, denn: «Viele Unternehmen warten mit Neueinstellungen ab und in der Gastrobranche sieht es momentan schlimm aus.»