SVP Thurgau stellt sich gegen Massnahmenpaket zur Medienförderung

Parolen SVP Thurgau lehnt das Massnahmenpaket für Medien mit grosser Wucht ab Das Massnahmenpaket zu Gunsten der Medien fiel an der Online-Delegiertenversammlung der SVP Thurgau mit vier Ja zu 91 Nein bei einer Enthaltung durch. Der Tenor: Unabhängige Medien vertrügen sich nicht mit Staatssubventionen. Ein klares Nein gab es auch für das Tierversuchsverbot und das Tabakwerbeverbot. Die Abschaffung der Stempelsteuer wurde dagegen klar angenommen. Christof Lampart 12.01.2022, 16.30 Uhr

Die Zeitung in einer anderen Zeit: Am 8. Mai 1945 verkündet die «Thurgauer Zeitung» das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. Bild: Andrea Stalder

Manuel Strupler, SVP-Nationalrat. Bild: Donato Caspari

Nationalrat Manuel Strupler hatte in der kontradiktorisch geführten Diskussion mit «Thurgauer Zeitung»-Chefredaktor David Angst zwar verdeutlicht, dass ihm der Erhalt der freien Medien ein Herzensanliegen sei, jedoch betont, dass «das Gesamtpaket die falsche Medizin» sei. Er selbst, so Strupler, wisse als Landwirt, wie es sei, wenn man vom Staat Geld bekomme: «Man ist nicht mehr unabhängig; wer zahlt, befiehlt», so Strupler. Sein Vorschlag deshalb: