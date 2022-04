Parolen Die Grünen Thurgau lehnen den Frontex-Beschluss einstimmig ab Die Partei will verhindern, «dass sich die Schweiz weiterhin mitverantwortlich macht für ein rigides Grenzregime, welches die Menschenwürde mit Füssen tritt». Ein einstimmiges Ja gibt es zum Filmgesetz, Zustimmung zum Transplantationsgesetz mit wenigen Gegenstimmen. 28.04.2022, 17.01 Uhr

Simon Vogel, Co-Präsident der Jungen Grünen, Didi Feuerle, Kantonsrat, Kurt Egger, Präsident der Thurgauer Grünen und Nationalrat sowie Kantonsrätin Sandra Reinhard. Bild: Christof Lampart

Die Gewalt an Europas Grenzen widerspreche den Grundrechten von Migrantinnen und Migranten sowie den grünen Werten fundamental. Die EU-Grenzschutzbehörde Frontex trage eine Mitverantwortung dafür, «dass Menschen in Not auf hoher See sich selbst und dem Tod überlassen oder zurück in Bürgerkriegsregionen geschickt werden». Das schreiben die Thurgauer Grünen in einer Medienmitteilung.