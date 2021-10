Gibt nur punktuelle Mängel bei Barrierefreiheit von frauenfeld.ch

Parlamentarischer Vorstoss Vorlesefunktion im Anmarsch: Im Grossen und Ganzen ist www.frauenfeld.ch barrierefrei, nur bei Thurplus gibt es noch Verbesserungspotenzial Aufgrund der Interpellation von SP-Gemeinderat Ralf Frei hat die Stadt ihre Onlineauftritte betreffend Barrierefreiheit überprüfen lassen. Das Urteil der externen Experten fällt positiv aus. Um noch besser zu werden, sind auch bereits Sofortmassnahmen eingeleitet worden. Mathias Frei 20.10.2021, 16.45 Uhr

Geprüft – und mit Abstrichen für gut befunden. Der Stadtrat habe die Website www.frauenfeld.ch und weitere Onlineauftritte der Stadt im gleichen Programmiergerüst durch die Stiftung «Zugang für alle» mittels Quicktest prüfen lassen. Das ist in der stadträtlichen Antwort zur Interpellation «Barrierefreies Frauenfeld – mindestens online» von SP-Gemeinderat Ralf Frei zu lesen. Und weiter:

«Dabei wurde festgestellt, dass die Website in vielen Bereichen einen hohen Standard auf Barrierefreiheit aufweist. Dies sowohl aufgrund der technischen Umsetzung wie auch bei den eingepflegten Inhalten.»

So könnten Menschen mit unterschiedlichen Behinderungsformen (visuell, auditiv, motorisch, kognitiv) die angebotenen Inhalte in vielerlei Hinsicht bereits gut nutzen. Punktuell würden sich aber auch «deutliche Barrieren» zeigen, heisst es in der Beantwortung. Folgende Problemfelder gibt es:

- unzureichende Kontraste, welche die Wahrnehmbarkeit für sehbehinderte Menschen beeinträchtigen,

- PDF-Dokumenten, die nicht barrierefrei sind,

- fehlende Untertitel bei Videos,

- fehlende visuelle Sprunglinks für motorisch behinderte Nutzerinnen und Nutzer.

Von zwölf geprüften Kriterien erfülle die Website 8,5 Punkte, was gemäss Auswertung im «grünen Bereich» liege.

Bei Thurplus gehen Meinungen auseinander

Dagegen gehen bei der Website von Thurplus (www.thurplus.ch) die Meinungen auseinander betreffend Online-Barrierefreiheit. So sei die Barrierefreiheit bei der Offert-Evaluation und Auftragsvergabe für Website und Kundenportal ein wichtiges Entscheidungskriterium gewesen, schreibt der Stadtrat.

«Der Webauftritt von Thurplus erfüllt gemäss dem Anbieter die Anforderungen der Barrierefreiheit im Hinblick auf die technische Struktur sowie im Bereich der Template-Gestaltung gut.»

Die Stiftung «Zugang für alle» kommt allerdings zum Ergebnis, dass die www.thurplus.ch im Gegensatz zu www.frauenfeld.ch nicht auditreif ist. Der Anbieter der Thurplus-Website begründet dies damit, «dass im Design Animationen verwendet wurden, die teilweise mit Javascript arbeiten». Das berge «immer wieder Fallen für reine Tastatur-Benutzende», schreibt der Stadtrat in der Beantwortung.

Der Stadtrat sieht verschiedene Massnahmen vor, um die Barrierefreiheit zu verbessern. Es sind dies:

- Vorlesefunktion mit integriertem Übersetzungs- und Vorlesetool in 18 verschiedenen Sprachen,

- wo möglich: Verzicht auf PDF-Dokumente; und sonst barrierefreie PDF-Dokumente,

- Schulung betreffend «Accessibility», also Barrierefreiheit, von Mitarbeitenden, die städtische Websites redaktionell betreuen,

- bei neu erstellten Filmen Untertitel in deutscher Sprache,

- Behebung technischer Mängel,

- Überarbeitung von www.thurplus.ch.

Keine Zertifizierung der städtischen Onlineauftritte geplant

Es gibt ein Zertifikat für barrierefreie Websites, das auf den «Richtlinien für barrierefreie Webinhalte» (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) basiert. Diese Richtlinien unterscheiden die drei Konformitätsstufen A, AA und AAA. In der Schweiz sei AA für Webangebote der öffentlichen Hand verbindlich vorgeschrieben, schreibt der Stadtrat. Eine Zertifizierung durch die Stiftung «Zugang für alle» sei allerdings fakultativ. Wirklich zertifiziert seien denn auch die wenigsten Websites. Die Kosten für eine Zertifizierung seien von der Komplexität und den eingesetzten Webtechnologien abhängig.

«In einem ersten Vorgespräch mit der Stiftung ‹Zugang für alle› wurde die Website der Stadt Frauenfeld als komplex bis sehr komplex eingestuft.»

Die Zertifizierung von www.frauenfeld.ch kommt demnach auf 28'000 Franken. Um die Thurplus-Website zu zertifizieren, müsste man 32'500 Franken aufwerfen. Der Aufwand für die Sofortmassnahmen beim städtischen Onlineauftritt liegt bei gut 12'000 Franken. Will man die 100 wichtigsten PDF-Dokumente barrierefrei machen, kostet das 20'000 Franken. In diesem Bereich schenkt aber vor allem der Personalaufwand für drei Jahre ein, der bei 360'000 bis 480'000 Franken liegt.

«Vor diesem Hintergrund sieht der Stadtrat von einer Zertifizierung der städtischen Websites ab.»

Das heisst es in der Beantwortung. Und mit den geplanten Sofortmassnahmen und der gleichzeitigen Sensibilisierung der Content-Managerinnen und -Manager werde die Barrierefreiheit künftig weiter zunehmen.