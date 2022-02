Für Frauenfelder Stadtrat hat Stadtkaserne Priorität

Parlamentarischer Vorstoss Reise nach Jerusalem befürchtet: Stadtrat Frauenfeld sieht keine Konflikte zwischen Kaff-Kulturpavillon, Holzhochhaus von Lignum Ost und dem Markt Thurgau Mitte-Gemeinderat Stefan Geiges will wissen, wo der Stadtrat Prioritäten setzt. Deshalb hat er eine Einfache Anfrage mit dem Titel «Kaff-Pavillon, Holz-Kompetenzzentrum und Markt Thurgau: Zwei Standorte für drei Projekte» eingereicht, die nun beantwortet worden ist. Für den Stadtrat hat die Umnutzung der Stadtkaserne demnach höchste Priorität. Mathias Frei 14.02.2022, 17.00 Uhr

Vorne das Untere Mätteli, hinter den Bahngleisen das Stadtkasernenareal. Bild: Olaf Kühne

3 für 2: Was sich nach einer Rabattaktion eines Grossverteilers anhört, ist vielmehr das Thema eines parlamentarischen Vorstosses im Gemeinderat. Nun hat der Stadtrat die Einfache Anfrage von Stefan Geiges (Die Mitte) beantwortet – und schafft Klarheit, wie drei für die Stadt Frauenfeld wichtige Projekte an zwei Standorten im Entwicklungsgebiet Murgbogen aneinander vorbeikommen sollen. Der Titel des Vorstosses lautet «Kaff-Pavillon, Holz-Kompetenzzentrum und Markt Thurgau: Zwei Standorte für drei Projekte». Und um ebendiese drei Projekte geht es denn auch: die Umnutzung der Stadtkaserne zum Markt Thurgau sowie auf dem Unteren Mätteli das TKB-Millionen-Projekt eines Eidgenössischen Holz-Kompetenzzentrums in Form eines Hochhauses und der Kaff-Kulturpavillon, der kurz vor der Baubewilligung steht.

Bei der Beantwortung macht der Stadtrat schnell klar, wo er höchste Priorität sieht. So heisst es:

«In seinen Legislaturschwerpunkten hat der Stadtrat mehrfach die Bedeutung der Stadtkaserne und deren Entwicklung hervorgehoben. Die Stadtkaserne ist ein Schlüsselprojekt der Stadt Frauenfeld.»

Stefan Geiges, Gemeinderat Die Mitte und Vorstösser. Bild: PD

Ihre Überführung in eine zivile Nutzung sei von zentraler Bedeutung für die ganze Stadtentwicklung. Während die Stadt nach der Entmilitarisierung die Stadtkaserne im Baurecht von der Armasuisse übernehmen will, ist das Untere Mätteli bereits in städtischem Baurecht. «Mit beabsichtigter Verlängerung bis 2029, wobei die Zukunft dieses Grundstücks mit der Grundeigentümerin Armasuisse noch nicht besprochen worden ist.»

Scharnier zwischen Murgbogen, Altstadt und Bahnhof

Eine Visualisierung: So könnte der Markt Thurgau zukünftig aussehen. Bild: PD/Matthias Gnehm

Die Stadtkaserne sei ein wichtiges identitätsstiftendes Element der Stadt. Ihre Umnutzung an zentraler und strategischer Lage könne viel zu einer nachhaltigen Aufwertung der Innenstadt und des Image von Frauenfeld als Hauptstadt des Kantons Thurgau beitragen. Und weiter:

«Das Kasernenareal hat eine äusserst wichtige Scharnierfunktion zwischen Murgbogen, Altstadt, Oberer Vorstadt und dem Bahnhofgebiet.»

Man setze sich jedoch ebenso für den Bildungsstandort Thurgau wie für die Stadtkaserne ein. Die Stadt habe nicht vor, den Kaff-Kulturpavillon dem Eidgenössischen Holz-Kompetenzzentrum von Lignum Ost vorzuziehen. Deshalb sei der modular aufgebaute Pavillon auch so konzipiert, dass er zu einem späteren Zeitpunkt an einen anderen geeigneten Standort verlegt werden könne. «Sollte dannzumal ein anderer Standort in Betracht gezogen werden, ist die Lage neu zu beurteilen und die finanzpolitischen und die baurechtlichen Vorgaben sind zu berücksichtigen.»

Für Kulturpavillon eine zeitlich begrenzte Zwischennutzung

Der Bau des Kulturpavillons werde voraussichtlich dieses Jahr starten, schreibt der Stadtrat. Am Standort des Unteren Mättelis sei eine zeitlich begrenzte Zwischennutzung mit Option auf Nutzungsverlängerung bis ins Jahr 2029 vorgesehen. Wiederum stellt der Stadtrat fest:

Visualisierung des geplanten Kaff-Kulturpavillons auf dem Oberen Mätteli. Bild: PD/Joel Introvigne

«Unter Berücksichtigung des Planungshorizonts ist somit ein Baubeginn des Holz-Kompetenzzentrums vor 2028 als optimistisch einzustufen.»

Der Holz-Dachverband Lignum Ost hatte in seiner Projekteingabe für den Ideenwettbewerb für den Erlös aus den TKB-Partizipationsscheinen auf einen Baubeginn 2024 geschielt. Das ist aus Sicht des Stadtrats unrealistisch. Denn das Projekt brauche einige Bearbeitungsschritte, die länger dauern. So fehlten insbesondere auch die raumplanerischen und baurechtlichen Grundlagen für die Erstellung von Hochhäusern in Form eines Konzepts. Um dieses behörden- und grundeigentümerverbindlich zu machen, seien zudem Überarbeitungen des Richtplans, des Zonenplans und des Baureglements notwendig.

Stadtrat für einen Bildungs- und Forschungsstandort Frauenfeld

Ein Hochhaus: So könnte das Eidgenössische Holz-Kompetenzzentrum auf dem Unteren Mätteli dereinst aussehen. Bild: PD/Lignum Ost

Man befürworte nach wie vor einen Bildungs- und Forschungsstandort und somit auch das Bildungs- und Forschungsvorhaben des Projekts Lignum-Ost, hält der Stadtrat fest. Der Markt Thurgau in der Stadtkaserne und der Kaff-Kulturpavillon auf dem Unteren Mätteli würden nur insofern miteinander in Beziehung stehen, «als dass sie beide im Entwicklungsgebiet Murgbogen liegen. Als Generationenprojekt soll der Murgbogen in Etappen mit Dienstleistungs- und Kulturangeboten sowie mit Wohn- und Zwischennutzungen belebt werden». Beide Projekte seien als einzelne Mosaiksteine zu verstehen, die unabhängig voneinander zur Belebung des Murgbogens beitragen sollten.