PARLAMENTARISCHER VORSTOSS In der Frauenfelder Stadtverwaltung kam im vergangenen Jahr ein Drittel der Personalabgänge durch Kündigungen zu Stande Das städtische Personalamt überprüfe auffällige oder gehäufte Hinweise bezüglich Kündigungsgründen, schreibt der Stadtrat in der Beantwortung einer Einfachen Anfragen. Den Vorstoss mit dem Titel «Stadtangestellte» hatte SVP-Gemeinderat Kurt Sieber eingereicht. Mathias Frei 16.03.2021, 04.30 Uhr

Am meisten unbesetzte Stellen gab es per Ende 2020 bei der Stadtkanzlei, im Amt für Hochbau und Stadtplanung, bei den Sozialen Diensten und bei Thurplus. Bilder: Donato Caspari, Andrea Stalder, Reto Martin

Die prominenteste Kündigung im Rathaus war in jüngerer Vergangenheit sicher jene von Stadtschreiber Ralph Limoncelli, die im August 2020 bekannt wurde. Und die personellen Abgänge bei der städtischen Berufsbeistandschaft waren Thema in einem Vorstoss von CH-Gemeinderat Peter Hausammann. Kündigungen und unbesetzte Stellen hat nun auch SVP-Gemeinderat Kurt Sieber in einer Einfachen Anfrage aufgenommen mit dem Titel «Stadtangestellte». Er begründete sein offizielles Nachfragen mit dem Umstand, dass sich das Personelle bei der Stadt sehr schnell verändere. Darauf hätten ihn nicht nur Mitbürgerinnen und Mitbürger angesprochen, sondern auch städtische Angestellte. Der Stadtrat hat den Vorstoss nun beantwortet und offenbart damit Einblicke in das Personalwesen der Stadt Frauenfeld.

Bei Thurplus waren fünf von sechs Austritte Kündigungen

Kurt Sieber, Gemeinderat SVP und Vorstösser. Bild: PD

So macht der Stadtrat zum Beispiel Statistiken zu Abgängen in der Stadtverwaltung und ihrer Betriebe (Alterszentrum Park sowie Thurplus) öffentlich. Von den 182 Austritten im Jahr 2019 waren deren 96 natürliche Abgänge. Das sind 53 Prozent – und bedeutet damit, dass in 47 Prozent der Fälle die Mitarbeitenden gekündigt haben. Unter natürlichen Abgängen ist gemäss Vorstossbeantwortung Folgendes zu verstehen: Pensionierungen, Ende Befristung, Lehrende, Ende Praktikum, Ende Lohnfortzahlung, Ende Aushilfstätigkeit, Ableben oder Ende Kommissionstätigkeit. Im vergangenen Jahr waren 70 Abgänge zu verzeichnen. Davon gelten 113 als natürlicher Abgang – oder 67 Prozent. Das heisst: Ein Drittel der Austritte gründet auf Kündigungen.

Am meisten Austritte gab es 2020 naturgemäss im Alterszentrum Park: Von den 77 Austritten waren aber deren 52 natürliche Abgänge. In absoluten Zahlen viele Austritte gab es auch im Departement für Gesellschaft und Soziales. Von 32 waren deren 22 natürlich. Von 27 Abgängen im Departement für Finanzen und Zentrales waren 19 natürlich. Prozentual am meisten Kündigungen gab es vergangenes Jahr bei Thurplus, nämlich im Falle von fünf der sechs Austritte (83 Prozent). Prozentual am wenigsten Kündigungen weist das Departement für Bau und Verkehr auf: Elf von zwölf Austritten waren natürlichen Ursprungs.

Im Wandel kann es zu Unsicherheiten kommen

Komme es zu einer Häufung von Kündigungen, werde im entsprechenden Amt durch die Linie nach möglichen Ursachen (Verhalten der vorgesetzten Person, Teamkonstellationen, betriebliche Belastungssituationen, Strukturen und anderes) gesucht, schreibt der Stadtrat.

«Auch werden auffällige oder gehäufte Hinweise bezüglich Kündigungsgründen aus den Austrittsgesprächen durch das Personalamt überprüft.»

Die Resultate aus den vergangenen Mitarbeiterumfragen und der kürzlichen Teambarometerumfrage würden, über die gesamte Stadtverwaltung hinweg gesehen, einen guten Zufriedenheitswert der Mitarbeitenden zeigen. Es sei selbstverständlich und nicht zu verhindern, dass es punktuell Unzufriedenheiten gebe, so heisst es in der Vorstossbeantwortung, insbesondere dort, «wo man sich im Wandel befindet und es zu vorübergehenden Unsicherheiten und Neuorientierungen kommt».

Statt der in den Jahren 2011 und 2016 durchgeführten und aufwendigen Mitarbeiterumfragen setzt die Stadt seit vergangenem November ein neues Instrument ein: das Teambarometer. An der ersten Durchführung hätten 64 Prozent der Belegschaft teilgenommen, «was aufgrund der Mitarbeiterstruktur und der Anzahl persönlicher PC-Arbeitsplätze (Online-Umfrage) als guter bis sehr guter Wert zu taxieren ist». Die durchschnittliche Zufriedenheit lag bei 4,74 (Schweizer Notengebung: 1 bis 6). In der Beantwortung heisst es:

«Dies darf als solider Wert angesehen werden, allerdings mit Entwicklungspotenzial.»

Der Stadtrat geht nicht davon aus, dass der Verzicht auf die individuelle Lohnanpassung im Budget 2021 einen Einfluss auf die Anzahl Kündigungen oder auf die Zufriedenheit des Personals hat.

Fast 14 Stellen bewilligt, aber Ende 2020 nicht besetzt

Auf Siebers Frage nach der aktuellen Zahl an bewilligten, aber nicht besetzten Stellen führt der Stadtrat die Komplexität eines Personalwesens mit rund 700 Mitarbeitenden aus. Eine Vielzahl von personellen Mutationen sei so gegeben. Der Stadtrat zeigt die offenen Stellenprozente per 31. Dezember 2020 auf. In der ganzen Verwaltung waren demnach an diesem Stichtag gegenüber dem Sollzustand 1395 Stellenprozente, also fast 14 Vollzeitstellen zu wenig besetzt. Die grössten Unterbesetzungen waren bei Thurplus (530 Prozent), in der Stadtkanzlei (290 Prozent) und beim Amt für Hochbau und Stadtplanung (262 Prozent) zu verzeichnen.