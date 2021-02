Parlamentarischer Vorstoss Im städtischen Alterszentrum Park in Frauenfeld arbeitet mehr qualifiziertes Pflegepersonal, als der Kanton vorgibt Trotz Mehraufwand durch die Umstände, welche die Coronapandemie mitbringt, entsprechen die Arbeitsbedingungen im Alterszentrum Park grosso modo den gesetzlichen Vorgaben. Bis Sommer 2020 konnten sogar Überstunden abgebaut werden, wie der Beantwortung einer Einfachen Anfrage zu entnehmen ist. Mathias Frei 06.02.2021, 04.10 Uhr

Die Coronapandemie hat die Situation in der Pflege verschärft. Aber: «Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals auch in strengen Zeiten grossmehrheitlich eingehalten werden, dies auch während des Lockdowns.» Das schreibt der Stadtrat in der Beantwortung der Einfachen Anfrage mit dem Titel «Arbeits- und Anstellungsbedingungen des Pflegepersonales des AZP und der Spitex Region Frauenfeld». Den Vorstoss haben die beiden CH-Gemeinderätinnen Salome Scheiben und Anita Bernhard-Ott vergangenen Oktober eingereicht, weil sie der Meinung sind, dass Applaus allein eben nicht genügt. Vielmehr forderten sie in ihrer Einfachen Anfrage:



«Es braucht zu jeder Zeit und in sämtlichen Pflegeeinrichtungen Arbeitsbedingungen und Löhne, die den gestellten, hohen Anforderungen auch gerecht werden.»

Positiv ist, dass der vom Kanton vorgegebene Stellenschlüssel im Alterszentrum Park (AZP) stets eingehalten beziehungsweise deutlich übertroffen worden sei. Das heisst: Im AZP arbeitet mehr qualifiziertes Pflegepersonal, als es der Kanton in seinen «Weisungen des Departements für Finanzen und Soziales betreffend die Bewilligung und den Betrieb von Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen (Pflegeheime)» verlangt. Vom gesamten Pflege- und Betreuungspersonal muss der Anteil Fachpersonal mindestens bei 40 Prozent liegen. Und weiter heisst es in der Beantwortung:

«Davon müssen im Minimum 50 Prozent der Stellen durch Pflegefachpersonal Tertiärstufe besetzt sein.»

Dieser Prozentsatz könne reduziert werden, wenn die Pflegeentwicklung durch eine ausgebildete Pflegeexpertin geleistet werde. Das ist im AZP auch der Fall. So sind zwei Pflegeexpertinnen mit gesamthaft 120 Stellenprozent angestellt. Um die Fachlichkeit weiter zu stärken, sei auf 2020 zusätzlich eine 90-Prozent-Stelle «Fachentwicklung Pflege mit stv. Pflegeleitung Ergaten/Talbach» geschaffen worden, die per April 2020 besetzt werden konnte. So lag das AZP klar über den kantonalen Vorgaben. Von Januar bis November 2020 betrug der durchschnittliche Anteil an Fachpersonal 52,2 Prozent statt der geforderten 40 Prozent. Der durchschnittliche Anteil an tertiärem Fachpersonal betrug 29,4 Prozent statt der geforderten 18 Prozent.

Entspricht «weitgehend dem Arbeitsgesetz»

Wie in der Beantwortung zu lesen ist, würden die Vorschriften des Arbeitsgesetzes bezüglich Ruhezeiten für öffentlich-rechtliche Arbeitgeber, etwa die Stadt, nicht gelten, gleichwohl entspreche die aktuelle Regelung im AZP «weitgehend dem Arbeitsgesetz». Das heisst: «Zwischen Diensten gilt konkret eine Ruhezeit von mindestens elf Stunden. Die Ruhezeit kann auf acht Stunden herabgesetzt werden, sofern sie im Durchschnitt von zwei Wochen mindestens zwölf Stunden beträgt.» Dabei orientiere man sich an vergleichbaren Institutionen wie der Spital Thurgau AG.

Während des ersten Lockdowns vergangenen Frühling war das AZP auf befristet angestelltes Pflege- und Hilfspersonal sowie auf die Unterstützung durch die Mitarbeitenden des Frauenfelder Hallen- und Freibads angewiesen. So habe Entlastung geschafft werden können. Und weiter heisst es: «Bis zum Sommer 2020 konnten sogar Überstunden kompensiert werden.»

Stadtrat kann Leistungsprämie sprechen

Pikett wird im Alterszentrum ausschliesslich im Technischen Dienst geleistet. Für Nachtdienst zwischen 20 und 7 Uhr gibt es eine Zulage von 6,88 Franken pro Stunde. Für den Zeitraum zwischen 23 und 7 Uhr gibt es im Nachtdienst zusätzlich ein Zeitzuschlag von 10 Prozent. Die Spital Thurgau AG kennt dieselbe Regelung.

«Eine solche Ausgleichsruhezeit entspricht dem Arbeitsgesetz.»

Wenn Angestellte bei Engpässen kurzfristig einspringen, wird zwar kein Zuschlag ausbezahlt. Aber seit vergangenem Jahr können Vorgesetzte Gutscheine des hauseigenen Restaurants Park an Mitarbeitende «als Dank für besondere Einsätze oder für kurzfristiges Einspringen» abgeben. Zudem kann der Stadtrat gemäss städtischem Besoldungsreglement auf Antrag des Departementvorstands eine Einzelperson oder ein Team mit einer einmaligen Leistungsprämie honorieren. Im vergangenen Jahr bekamen im AZP 30 Personen eine derartige Prämie, im Gegensatz zu jeweils etwa 20 Personen in den Vorjahren. «Der für die Prämie zur Verfügung stehende Totalbetrag bewegt sich jeweils zwischen 11'000 und 12'000 Franken und stützt sich auf die Jahreslohnsumme.»