Frauenfelds Bürgerliche haben Fragen zur Stadtkaserne

Stefan Geiges, Gemeinderat Die Mitte, hat einige Fragen betreffend Kaff-Kulturpavillon und Lignum-Ost-Holzhochhaus – beide Projekte auf dem Unteren Mätteli geplant – und zum Markt Thurgau, der in der Stadtkaserne realisiert werden soll. Er hat deshalb eine Einfache Anfrage mit dem Titel «Zwei Standorte für drei Projekte» eingereicht. Sowohl der Markt Thurgau als auch das Holzkompetenzzentrum sind für die Förderung mit TKB-Millionen empfohlen. Der Kulturverein Kaff wiederum wird von der Stadt für den neuen Kulturort finanziell unterstützt. Geiges will wissen, ob für die Stadt der Markt Thurgau höhere Priorität hat als das Projekt des Eidgenössischen Holzkompetenzzentrums und wieso der Stadtrat den Kulturverein Kaff dem Holzhochhaus vorzieht. Es interessiert, wie das Lignum-Ost-Projekt und der Kaff-Kulturpavillon zeitlich aneinander vorbeikommen und ob eine spätere Verschiebung des Pavillons rechtlich problematisch werden kann. Ebenso fragt er sich, in welchem Zusammenhang der Markt Thurgau und der Kaff-Kulturpavillon stehen. Geiges regt zudem Strategieschwerpunkte für die künftige Kultur- und Bildungspolitik an. (ma)