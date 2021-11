Kanton plant weiter mit 215 Tiefgaragen-Parkplätzen in Frauenfeld

Parlamentarischer Vorstoss «Bedarf an Tiefgaragen-Parkplätzen weiterhin gegeben»: Trotz Nein des Frauenfelder Stimmvolks soll Parkhaus des Regierungsgebäudes nicht kleiner werden Der Kanton hält an den Plänen für die 215 Tiefgaragen-Parkplätze fest. Denn zum einen gibt es Ideen, oberirdische Abstellplätze für Kantonsangestellte hinter der Kantonsbibliothek aufzuheben. Zum anderen besteht seitens Anwohnenden eine Nachfrage nach mietbaren Parkplätzen. Mathias Frei 17.11.2021, 05.15 Uhr

Hinter dem bestehenden Regierungsgebäude baut der Kanton einen Erweiterungsbau inklusive Tiefgarage. Bild: Tobias Garcia

«Es werden wie ursprünglich geplant 215 Parkplätze erstellt.» Das ist die Quintessenz aus der Antwort des Regierungsrats auf die Einfache Anfrage von Kantonsrat Stefan Leuthold (GLP) mit dem Titel «Fehlende Nachfrage für Tiefgaragenplätze in Frauenfeld». Für den Frauenfelder Politiker stellten sich Fragen, nachdem sich das Frauenfelder Stimmvolk am 26. September gegen die grundbuchamtliche Sicherung von 50 öffentlichen Parkplätzen im Parkhaus des geplanten Regierungsgebäude-Erweiterungsbaus ausgesprochen hatte. So heisst es in der Beantwortung, dass sich der Zeitplan trotz des Neins nicht verzögere.