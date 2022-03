Parlament Tradition statt moderne Technik: Die Thurgauer Regierung lehnt eigenen Parlamentssaal ab Die bodenständigen und sparsamen Thurgauer wollen keine «Paläste» für ihre Politiker, argumentiert der Regierungsrat und versenkt die Idee eines Parlamentssaals. Hinter der Forderung steckt jedoch nur der Wunsch nach einer zeitgemässen Infrastruktur für den Ratsbetrieb. Silvan Meile 07.03.2022, 05.20 Uhr

Der Grosse Rat tagt halbjährlich in Weinfelden. Eher untypisch für ein Parlament ist die «Festbankbestuhlung». Bild: Donato Caspari

Es war noch gar nie anders. Seit 1831 tagt der Thurgauer Grosse Rat an zwei unterschiedlichen Orten. Das Rathaus Frauenfeld wechselt sich mit jenem in Weinfelden halbjährlich als Tagungsort ab. Diese aus der Geschichte gewachsene Tradition hält die Thurgauer Regierung hoch und gewichtet sie als «schweizweites Alleinstellungsmerkmal», wie sie in der Beantwortung der Motion «Ratssaal für den Grossen Rat» unterstreicht.