Parlament «Es macht Freude, wenn man was erreicht»: GLP-Kantonsrat Ueli Fisch ist Thurgauer Vorstosskönig GLP-Kantonsrat Ueli Fisch ist oft dabei, wenn überparteiliche Allianzen zu einem politischen Vorstoss führen. Weil er thematisch breit aufgestellt sei, werde er oft zum Mitmachen angefragt. Und er schaut auch, was andere Kantone bewegt. Silvan Meile Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.20 Uhr

GLP-Fraktionspräsident Ueli Fisch hat im Thurgauer Grossen Rat etwas zu sagen. Bild: Andrea Tina Stalder

Ueli Fisch hat schon oft von sich reden gemacht. Daran hat sich nichts geändert. Niemand nutzte im Thurgauer Grossen Rat die politischen Instrumente eines Parlamentariers in den vergangenen beiden Jahren häufiger als der grünliberale Ottoberger. In diesem Zeitraum tragen 17 Vorstösse die Handschrift Fischs, oder er war zumindest bei der Ausarbeitung beteiligt. Das zeigt eine Auswertung der Geschäftsdatenbank des Grossen Rates.

Dort zeigt sich auch: Am häufigsten – in rund zwei Drittel der Fälle – nutzen die Parlamentarier das Instrument der Einfachen Anfrage, mit welcher der Regierung konkrete Fragen gestellt werden können. Die Beantwortung erfolgt auf schriftlichem Weg. Politiker hegen oft den Verdacht, jemand werfe in Vorstössen gewisse Themen auf, um primär Publizität zu erlangen.

Thematisch breit aufgestellt und regelmässig angefragt

Ueli Fisch, Kantonsrat GLP. Bild: Ralph Ribi

«Ich mache keinen Vorstoss um des Vorstosses willen», sagt Ueli Fisch. Er wolle die Verwaltung nicht unnötig belasten. Oft stelle er seine Fragen direkt der Regierung oder Verwaltung.

«Und da muss ich sagen, dass es wirklich sehr einfach ist, im Thurgau direkt per Telefon oder sogar per SMS bei der Regierung anzufragen. Eine Antwort bekommt man in der Regel sehr schnell.»

Thematisch ist Fisch in unterschiedlichen Gebieten zu Hause, wie ein Blick auf seine Vorstösse der vergangenen zwei Jahre zeigt: Der Kanton müsste als Lehre aus dem Frauenfelder Wahldebakel das Gesetz anpassen, grundsätzlich brauche es mehr Transparenz und erneuerbare Energien und was geschieht eigentlich mit dem überquellenden Millionentopf des Lotteriefonds?

Als Fraktionspräsident der GLP und weil er thematisch breit aufgestellt sei, werde er auch oft angefragt, um bei einem Vorstoss dabei zu sein. Und er blickt über die Kantonsgrenze: «Wir sind unter den Kantonsparlamentariern der Grünliberalen in der Schweiz gut vernetzt, weshalb ich auch ab und zu Vorstösse aus anderen Kantonen übernehme und auf den Thurgau adaptiere.»

Coronamassnahmenkritiker auf Platz zwei

EDU-Kantonsrat Peter Schenk. Bild: Donato Caspari

Mit 15 Vorstössen fällt EDU-Kantonsrat Peter Schenk aus Zihlschlacht in der Statistik auf. Seine aufgeworfene Thematik ist einseitig. Der Name des Massnahmenkritikers tauchte in den vergangenen zwei Jahren meistens dann auf, wenn es um politische oder medizinische Fragen zu Corona geht. Mit dem Ausbruch der Pandemie ist bei Schenk die Anzahl Vorstösse in die Höhe geschnellt.

Pascal Schmid, Kantonsrat SVP. Bild: Reto Martin

Ein breites Feld an Themen deckt hingegen der Weinfelder SVP-Kantonsrat Pascal Schmid ab, nebst Corona auch etwa Raumplanung, Littering, Sicherheit, Asylwesen. Anwalt Schmid ist auch meistens dann zur Stelle, wenn sich irgendwo eine Rechtsunsicherheit anbahnt. 14 Vorstösse verantwortet er 2020 und 2021 mit seinem Namen mit.

An 12 Vorstössen ist Barbara Dätwyler (SP, Frauenfeld) beteiligt. Sie fällt hauptsächlich mit Engagement in der Sozial- und Gesundheitspolitik auf: Handlungsmöglichkeiten bei der Krankenkassenprämie, Verbesserung der Pflege oder familien- und schulergänzende Kinderbetreuung.

Als fleissiger Kantonsrat zeigt sich auch Stefan Leuthold (GLP). Insgesamt ist der Frauenfelder an 12 Vorstössen beteiligt. Auffallend oft, bei acht der Vorstösse, ist er erstgenannter und damit wohl die treibende Kraft hinter dem Anliegen. Diese drehen sich etwa um die Abschaffung der Handänderungssteuer, Drohnentechnik für die Landwirtschaft oder um erneuerbare Energien.

Auch Peter Dransfeld (GP, Ermatingen) ist bei acht seiner 12 politischen Eingaben erstgenannter Vorstösser. Er greift oft dann zur Feder, wenn sich ein Missstand andeutet oder er eine Ungerechtigkeit wittert. Auch bei intransparenter Kommunikation ist Dransfeld oft zur Stelle. Ähnlich ist das bei Hermann Lei (SVP). Er ist ebenfalls an 12 Vorstössen der vergangenen zwei Jahre beteiligt. Unter dem Strich opfere er viel Freizeit für sein politisches Engagement, sagt Ueli Fisch.

«Aber es macht auch Freude, wenn man mal wieder etwas erreichen kann.»

Seinen bisher grössten Coup landete Fisch mit der Einführung des Öffentlichkeitsgesetzes, bei dem er den Umweg über die Volksinitiative nehmen musste. Das Gesetz steht kurz vor der Einführung.

Im Coronajahr 2020 gab es eine Vorstossflut

Ein Blick auf die vergangenen zehn Jahre zeigt: Die Anzahl der eingegangenen Vorstösse ist laufend angestiegen. 2011 reichten die Thurgauer Parlamentarierinnen und Parlamentarier insgesamt 52 Vorstösse ein. Mit dem Ausbruch der Coronapandemie 2020 erreichte die Eingabeflut mit 112 Eingaben ihren Höhepunkt. Auf die Coronathematik fielen etwas mehr als zehn Prozent.

Für das Jahr 2021 verzeichnet die Statistik 92 Eingaben. 60 davon waren Einfache Anfragen, Motionen wurden 17 eingereicht, Interpellationen 10, Leistungsmotionen drei sowie je eine parlamentarische Initiative und ein Antrag.

