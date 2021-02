Parlament Der Grosser Rat soll sesshaft werden: SP-Kantonsrat fordert einen eigenen Parlamentssaal Einen Kantonsratssaal sucht man im Thurgau vergeblich. Das Parlament tagt normalerweise in den Rathäusern Frauenfeld und Weinfelden – und bezahlt dafür 46'300 Franken Miete im Jahr. Kantonsrat Turi Schallenberg will nächstens einen Vorstoss für einen eigenen Saal einreichen. Davon verspricht er sich mehr Transparenz für die Bürger. Doch dieser Idee steht eine der höchsten demokratischen Hürden im Weg: die Kantonsverfassung. Sebastian Keller 13.02.2021, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wegen der Coronapandemie tagt der Thurgauer Grosse Rat derzeit in der Frauenfelder Rüegerholzhalle. Bild: Donato Caspari, 27. Januar 2021

Der Thurgauer Grosse Rat ist ein Pendelparlament. Im Sommer tagt es im Frauenfeld, im Winter in Weinfelden. Normalerweise. Seit Mai 2020 debattieren die 130 Kantonsrätinnen und Kantonsräte in der Rüegerholzhalle. Diese Frauenfelder Festhalle, in der normalerweise Konzerte oder Schaumpartys über die Bühne gehen, bietet den nötigen Platz für den Corona-Abstand.

Zwei Tagungsorte sind schweizweit einzigartig. Ebenso, dass die Legislative kein eigenes Gebäude oder einen eigenen Saal besitzt. In den Rathäusern Frauenfeld und Weinfelden geniesst der Grosse Rat Gastrecht – und bezahlt dafür Miete (siehe Kasten).

Jährliche Mietkosten von 46'300 Mehrkosten wegen Corona Die Miete für die Ratssäle in Frauenfeld und Weinfelden beläuft sich auf 46'300 Franken pro Jahr. Dies geht aus dem Budget des Kantons hervor. Ricarda Zurbuchen, Leiterin der Parlamentsdienste, bestätigt dies. Das Geld geht hälftig an beide Orte. Sie fügt an, dass neben der Miete auch Infrastruktur- und Technikbereitstellung inklusive sei. Bezahlt hat der Kanton auch für das Jahr 2020, obwohl der Grosse Rat seit Mai in der Rüegerholzhalle tagt. Zurbuchen erklärt: «Weil der Grosse Rat während der Coronazeit für seine Kommissionen und Fraktionen die Räumlichkeiten im Rathaus Frauenfeld in vermehrtem Ausmass benötigt hat.» Und in Weinfelden tagte der Rat bis März. Corona hat für den Parlamentsbetrieb zusätzliche Kosten verursacht. Wie Zurbuchen bekanntgibt, beliefen sich diese Ausgaben von Mai bis Dezember auf rund 163'000 Franken. Darin enthalten seien die Kosten für sämtliche Grossratssitzungen in der Rüegerholzhalle – Technik, Infrastruktur, Auf- und Abbau, Verpflegung sowie Miete. Weitere Kosten fielen für Fraktionssitzungen und externe Sitzungsräume für grosse Kommissionen an. (seb.)

Das Pendeln zwischen den Tagungsorten ist nicht freiwillig. Die Kantonsverfassung schreibt diesen Wechsel in Artikel 33 explizit vor. In Weinfelden tagt das Parlament im Rathaussaal des Rathauses, das im Besitz der Stadt ist. In Frauenfeld gehört das Rathaus der Bürgergemeinde Frauenfeld, der Saal heisst Grosser Bürgersaal.

Tagungsort im Sommerhalbjahr: Grosser Bürgersaal im Rathaus Frauenfeld. Bild: Donato Caspari, 22. Mai 2019

Tagungsort im Winterhalbjahr: Rathaussaal im Rathaus Weinfelden. Donato Caspari, 12. Februar 2020.

Als sich das Parlament Ende Januar 2021 – auch im Lichte der Coronaeinschränkungen – dazu durchringen konnte, die Sitzungen künftig live im Internet zu übertragen, stand auch Kantonsrat Turi Schallenberg (SP, Bürglen) für ein Votum am Rednerpult. Er sagte ins Mikrofon. «Ich hege die Absicht, einen Vorstoss zu lancieren, mit dem Ziel eines eigenen Saales für den Grossen Rat.»

Kantonsrat Turi Schallenberg (SP, Bürglen). Bild: Reto Martin

Diese Absicht hege er noch immer, bestätigt der Grossratspräsident 2018/19 auf Anfrage. «Es geht mir um eine Effizienzsteigerung der parlamentarischen Abläufe.» So hätten in einem eigenen Saal Plexiglasscheiben ähnlich dem Bundeshaus aufgestellt werden können – ein Ausweichen auf die Festhalle wäre nicht nötig gewesen.

Auch eine Verbesserung der Transparenz ortet der SP-Kantonsrat: So würde ein eigener Saal die Installation eines Abstimmungstools erlauben. Schallenberg erwähnt ferner Mikrofone an jedem Platz. Besucht man virtuell die Kantonsratssäle in St.Gallen, Herisau, Lausanne oder Zürich, scheint dies Standard zu sein. Im Thurgau schlendern die Kantonsrätinnen und Kantonsräte jeweils zum Rednerpult, bevor sie zum Plenum sprechen können.

Der modernste Parlamentssaal der Schweiz: Der Grosse Rat des Kantons Waadt tagt seit 2017 in diesem Lausanner Gebäude. Der Neubau kostete rund 27 Millionen Franken. Zuvor kamen die Mitglieder rund 15 Jahre im Palais de Rumine zusammen. Bild: PD/Saint-Gobain Isover SA

Schallenberg sagt, er habe schon vereinzelt Zuspruch für seine Idee bekommen. «Es gab auch ein Votum, ich solle Gas geben.» Wann er den Vorstoss einreicht, ist noch nicht klar.

«Aber er kommt ganz bestimmt noch in diesem Jahr.»

Die in der Verfassung verankerten zwei Sitzungsorte stellen für das Ansinnen eine der höchsten demokratischen Hürden dar. Dessen ist sich Schallenberg bewusst: «Es würde wohl einen Verteilkampf geben.» Eine Volksabstimmung wäre nicht nur wegen des Geldbetrages für einen allfälligen Bau notwendig. Nur das Volk besitzt den Schlüssel, um an der Verfassung herumzuschrauben.

In den Anfängen gab es nur einen Tagungsort

Das Rathaus Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

Doch wieso kommt der Grosse Rat überhaupt an zwei Orten zusammen? Das im Zuge der Kantonsgründung geschaffene Parlament tagte ab 1803 nur im Hauptort Frauenfeld. Ab 1832 wurde in Weinfelden die Sommersession abgehalten. Diese Idee geht gemäss dem Buch «Weinfelder, die Geschichte machten» auf den Kantonsrat und späteren Regierungs- und Ständerat Johannes Keller (1802–1877) zurück. Er soll angeboten haben, Weinfelden baue ein Rathaus auf eigene Kosten, wenn der Grosse Rat die Hälfte seiner Sitzungen in Weinfelden abhalte.

Das Rathaus Weinfelden. Bild: Andrea Stalder

Im Historischen Lexikon der Schweiz ist diese Anekdote nicht erwähnt, dort heiss es: «Wegen der geschichtlichen Bedeutung Weinfeldens als Zentrum der thurgauischen Regenerationsbewegung tagt das Parlament bis heute alternierend dort und in Frauenfeld.» Eine pragmatischere Erklärung findet sich im «Wegweiser durch die Thurgauer Verfassung»: «Das zentrale Weinfelden ist Tagungsort im Winter, um den Verkehrsverhältnissen besser Rechnung zu tragen.» Es gibt auch Schilderungen, dass sich der Grosse Rat wegen der Heizung für Weinfelden als Wintertagungsort erwärmt haben soll.

Klar ist: Seit mindestens 30 Jahren trifft sich der Rat von April bis September in Frauenfeld, von Oktober bis März in Weinfelden. So sieht es sinngemäss die aktuelle gültige Geschäftsordnung des Grossen Rates.

Auch Steckborn, Kleinstadt am Untersee, soll sich im noch jungen Kanton als Tagungsort in Stellung gebracht haben. Doch das Parlament wollte «keine wandernde Musikgesellschaft» werden, wie Hermann Lei in einem Buch berichtet.