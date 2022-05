Parlament Bahnbrechendes unterstützen: Thurgauer Politiker wollen der Innovation Vorschub leisten Der Thurgauer Grosse Rat befürwortet die Schaffung eines Fonds zur Förderung von Innovation. Damit sollen gute Ideen aus der Wirtschaft unterstützt werden können. Nur die SVP stellte sich entschieden gegen diesen Vorschlag. Silvan Meile 04.05.2022, 17.10 Uhr

FDP-Kantonsrätin Martina Pfiffner Müller. Ralph Ribi

Der Thurgau droht bezüglich Innovation den Anschluss zu verlieren: Ein Fonds soll der Entwicklung auf die Sprünge helfen.

Die Regierung befürwortete die Schaffung eines Fonds bereits, mit welchem Firmen mit innovativen Ideen gefördert werden können.

Nun gibt auch das Kantonsparlament grünes Licht, um diese Idee in ein konkretes Projekt umzumünzen.

Der Thurgau soll innovativer werden. Dafür brauche es einen Fonds, um bahnbrechenden Ideen aus der Wirtschaft mit einer Anschubfinanzierung zum Erfolg zu verhelfen. Denn in diesem Bereich hinke der Thurgau anderen Kantonen hinterher, sagte Kantonsrätin Pfiffner Müller (FDP, Gachnang) am Mittwoch an der Parlamentssitzung in Frauenfeld.

«Viele andere Kantone haben schon längst gehandelt.»

Die Mehrheit im Grossen Rat sah in der Motion «Einrichtung eines kantonalen Fonds für Innovation und Fortschritt» von Erstunterzeichnerin Pfiffner Müller einen Gewinn. Das Anliegen stiess auch bei der Regierung auf Zustimmung.

Wettbewerbsfähigkeit beruhe auf Innovation, rief Walter Schönholzer, Vorsteher des Departements für Inneres und Volkswirtschaft in Erinnerung. Ein interkantonales Ranking, das etwa Forschung, Entwicklung und Anzahl Patentanmeldungen berücksichtige, liste den Thurgau auf dem siebtletzten Platz. Auch Schönholzer warb für die Motion.

«Ein Nein würde das Image des mutlosen, rückständigen Kantons nur noch bestätigen.»

Gerade für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) seien neue Entwicklungen eine Herkulesaufgabe, sagte Pfiffner Müller. Rund 90 Prozent der Thurgauer Firmen hätten zehn oder weniger Mitarbeitende. «Wir haben nachweislich Potenzial, Erfindungen auf den Markt zu bringen, unsere KMU-Strukturen sind aber nicht ganz einfach.» Deshalb sei ein Fonds zur Förderung guter Ideen der richtige Weg. Wie dieser tatsächlich geäufnet und wo er angegliedert werden soll, ist derzeit noch offen.

Auch die Wirtschaft soll Geld in den Fonds beisteuern

Die allermeisten Parteien unterstützen die Idee. Es brauche aber einen nachvollziehbaren Kriterienkatalog und ein breit abgestütztes Gremium, welches die Projekte beurteilt, sagte Katharina Bünter (Gerlikon) im Namen der Mitte/EVP-Fraktion. «Ein unabhängiges und kompetentes Expertengremium ist nötig», sagte auch Felix Meier aus Romanshorn im Namen der SP und dachte darüber nach, den Fonds beim Thurgauer Technologieforum anzusiedeln.

Auch gemäss EDU geht der Weg in die Zukunft über die Förderung von Innovation. Der finanzielle Hauptteil zur Speisung eines solchen Fonds müsse aber von der Wirtschaft selber kommen, appellierte Fraktionschef Daniel Frischknecht (Romanshorn).

«Innovation hat noch nie geschadet», sagte Mitmotionär Reto Ammann (GLP, Kreuzlingen), der schon mehrfach entsprechende Fördermassnahmen verlangte. Seine Fraktion sehe in einem Innovationsfonds ein gutes und starkes Zeichen. Auch die Grünen unterstützen die Motion, erinnerten mit Sprecher Bernhard Braun (Eschlikon) aber ebenfalls daran, dass die Äufnung keine rein staatliche Aufgabe sein dürfe.

Die SVP macht nicht mit

Widerstand kam von der SVP. Innovation setze Unternehmergeist voraus und gründe meist auf Risiko und Lehrgeld, sagte Fraktionssprecher Mathias Tschanen aus Müllheim:

«Ist das Innovation, wenn der Staat mit Auflagen zum Projektdurchbruch verhilft? Schaffen wir da nicht neue Abhängigkeiten?»

Seine Partei sehe keinen Bedarf für einen Innovationsfonds, zumal es bereits diverse Instrumente in diesem Bereich gebe, etwa der Verein Smarter Thurgau, das Startnetzwerk Thurgau oder die Schweizerische Agentur für Innovationsförderung (Innosuisse).

Auch Vico Zahnd (SVP, Weingarten) sprach sich «inbrünstig» gegen den Fonds aus. Wieder werde ein neues Gesetz geschaffen, der Staat weiter aufgebläht. Wer sich als bürgerlich bezeichne, also Eigenverantwortung hochhalte und für wenig staatliche Eingriffe plädiere, lehne diese Motion ab, so Zahnd.

Nicht links, nicht rechts, sondern vorwärts

FDP-Kantonsrätin Kristiane Vitze. Ralph Ribi

Doch die SVP blieb mit ihrem Widerstand alleine. «Es gibt nicht nur links und rechts, sondern auch vorwärts», sagt Kristiane Vietze (FDP, Frauenfeld). Die Schweiz sei stark aufgrund hervorragender Infrastruktur, Bildung, Wirtschaft und Wissenschaft. Ein solcher Fonds könne nun den Wissenstransfer im Thurgau noch verbessern und damit eine Lücke schliessen.

Mit 69 Ja- zu 39-Nein-Stimmen sprach sich der Grosse Rat schliesslich für einen Innovationsfonds aus. Damit hat die Regierung den Auftrag erhalten, einen entsprechenden Vorschlag zur Umsetzung des Anliegens vorzubereiten.