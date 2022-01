Andrang: Der Thurgau bietet zusätzliche Kinderimpfungen an

Pandemiebekämpfung Grosse Nachfrage, ausgebuchte Termine: Der Thurgau bietet zusätzliche Kinderimpfungen an Im Kanton Thurgau werden seit Mittwoch Kinder ab fünf Jahren geimpft. Die Termine der ersten Wochen sind beim Start bereits ausgebucht. Deshalb schafft der Kanton ab kommender Woche zusätzliche Kapazitäten. Silvan Meile Jetzt kommentieren Aktualisiert 08.01.2022, 05.20 Uhr

Seit Mittwoch werden im Impfzentrum in Weinfelden auch Kinder ab fünf Jahren gegen Covid-19 geimpft. Andrea Tina Stalder

In der Kabine für die Kinderimpfungen ist vieles weiss: die Trennwände, das Formular, der Tisch. Deshalb sticht das Glas mit den bunten Sugus besonders ins Auge. Nicht sichtbar auf den ersten Blick sind jedoch die Spritzen. Die Kinder sollen nicht erschreckt werden, sagt eine Mitarbeiterin.

Seit Mittwoch kommen im Impfzentrum Weinfelden auch Kinder ab fünf Jahren zum Piks. Zwei Impfstrassen sind dafür geöffnet worden. Der Andrang ist gross. Im Januar gibt es kaum noch freie Termine, im Februar sind derzeit noch rund 40 Prozent der Daten verfügbar.

Kanton gibt zusätzliche Daten frei und öffnet mehr Impfspuren für Kinder

«Aufgrund der grossen Nachfrage haben wir ab nächster Woche zusätzliche Impftermine für Kinder frei gegeben», sagt Karin Frischknecht, Leiterin des Thurgauer Amtes für Gesundheit. Ab kommender Woche sollen weitere Impfspuren für Kinder geöffnet und auch am Sonntag Termine angeboten werden, erklärt Thomas Walliser vom kantonalen Informationsdienst. Der Thurgauer startete das Kinderimpfen am Mittwoch- und Donnerstagnachmittag sowie am Samstag. Der erste Ansturm ist damit kaum zu bewältigen.

In der Impfkabine fällt das Glas mit den bunten Zeltli auf. Andrea Tina Stalder

Am 22. Dezember gab der Kanton Thurgau die Anmeldungen frei. Am Mittwoch lagen gemäss Frischknecht rund 800 Registrationen vor. Den Kindern werden, zwingend in Begleitung eines Elternteils, angepasste Dosen des Impfstoffs von Pfizer/Biontech verabreicht. Auch sie brauchen zwei Piks. Dadurch sind mit dem Beginn bereits zehn Prozent der bisher in den Thurgau gelieferten 16'000 Dosen verimpft oder dafür eingeplant.

Karin Frischknecht, Leiterin des Thurgauer Amts für Gesundheit. Bild: Tobias Garcia

«Sehr zufrieden» sei man von Seiten des Kantons über den Start der Kinderimpfungen, sagt Frischknecht. Auch hätten sich vier Arztpraxen im Kanton gemeldet, welche Termine für Kinderimpfungen anbieten möchten. «Unterstützt werden sie durch die mobilen Impfteams, welche für die Impfstofflieferung und Aufbereitung sowie die Administration vor Ort zuständig sein werden», sagt Frischknecht.

Ein Knabe sitzt mit seiner Mutter im Warteraum der Impfstrassen für Kinder. Andrea Tina Stalder

In den beiden Impfstrassen der Kinder geht es gemütlicher zu und her als bei den Erwachsenen. Statt im Abstand von fünf Minuten wird bei den Kindern im Rhythmus von zehn Minuten geimpft. Damit können sich die Pflegefachleute besser auf die Kinder einlassen. «Vor allem bei kleineren Kindern braucht es Zeit, damit sie sich wohl fühlen», sagt Thomas Walliser. Dennoch löst die Spritze, sobald sie sichtbar wird, in einigen Fällen auch grosse Ängste aus.

Am ersten Tag der Kinderimpfungen im Thurgau haben sich zwei Kinder auf dem letzten Meter der Impfstrasse plötzlich umentschieden. In Tränen aufgelöst sträubten sie sich gegen den Piks. Solche Reaktionen würden ernst genommen, eine Impfung in keinem Fall erzwungen werden. «Das Personal hat den Eltern und den Kindern erklärt, dass das kein Problem sei, sondern dass es im Gegenteil wichtig sei, auf die Gefühlslage des Kindes Rücksicht zu nehmen», sagt Walliser.

Andere Kinder gehen unbeschwert mit der Impfung um. Das Impfpersonal staunte nicht schlecht, als ein etwa neunjähriger Bub nach der Impfung munter aus der weissen Kabine trat, sich nach vorne fallen liess und das Impfzentrum im Handstand verliess.

Behörden empfehlen Kinderimpfung Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die eidgenössische Kommission für Impffragen (Ekif) empfehlen die Covid-19-Impfung mit zwei Dosen auch für fünf- bis elfjährige Kinder. Aktuell nicht empfohlen wird die Impfung bei Kindern, die von einer Coronaerkrankung genesen sind, sagt Karin Frischknecht vom Thurgauer Gesundheitsamt. «Davon ausgenommen sind genesene Kinder, die aufgrund einer chronischen Erkrankung bereits stark gesundheitlich belastet sind oder in engem Kontakt mit Personen stehen, die sich selbst mit der Impfung nicht ausreichend schützen können sowie genesene Kinder, die schwer immundefizient sind.» (sme)

