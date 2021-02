Pandemie Thurgauer Jungparteien über die Corona: Die Politik hätte konsequenter sein müssen Jungpolitiker äussern sich zur Pandemie: Die Spaltung der sei weit gefährlicher als das Virus selbst. Die Bevölkerung brauche wieder Optimismus.

Judith Schuck 11.02.2021, 05.10 Uhr

Lockdown: Gaststätten sind vorübergehend geschlossen.

Chris Iseli

Der zweite Lockdown kam zu spät. Darüber sind sich die Parteivorsitzenden der Thurgauer Jungparteien weitestgehend einig. Marco Bortoluzzi ist Präsident der JSVP und hätte sich für die Corona-Politik im Thurgau konsequenteres Handeln gewünscht:

Marco Bortoluzzi, Präsident der Jungen SVP Thurgau. Bild: PD

«Die Gastronomie zu schliessen, die zwei Haushalte-Regel einzuführen und gleichzeitig die Schulen offenzulassen, macht für unsere Partei gar keinen Sinn.»

Bereits im Dezember hätten die jungen SVPler gefordert, alle Nicht-Pflichtschulen ins Distance Learning zu schicken oder aber Gastro und Gewerbe wieder zu öffnen, «ganz nach dem Motto: ganz oder gar nicht.»

Für linke Jungparteien ist die Coronapolitik zu locker

Simon Vogel von den Jungen Grünen ist der Meinung, dass der Kanton die Chance verpasste, frühzeitig klare Regeln für die zweite Welle aufzustellen, wie zum Beispiel ein Ampelsystem für Pflegeeinrichtungen.

«Anstatt zu reagieren, schoben im Herbst Bund und Kantone die Verantwortung hin und her, wodurch die Ausbreitung erst sehr spät gebremst werden konnte.»

Simon Vogel, Co-Präsident Junge Grüne Thurgau.

Bild: Donato Caspari

So sei eine massive Überlastung des Gesundheitswesens in Kauf genommen worden.

Als «viel zu locker» sehen auch die JUSO die Corona-Politik im Kanton: «Die Schulen und nicht essenziellen Betriebe offen zu halten, ist eine Zumutung», sagt Präsidentin Noëlle Ruoss. «Die Profitinteressen werden einmal mehr schwerer gewichtet als die Menschen, was dazu führt, dass das Gesundheitssystem komplett überlastet ist und das Pflegepersonal leidet.» Sie hätte sich einen sofortigen kompletten Shutdown erhofft.

Noëlle Ruoss, Präsidentin der Juso Thurgau. Bild: PD

Die Jungfreisinnigen blicken eher in die Zukunft, als auf das, was verpasst wurde: «In der Hochphase der ersten Welle war es uns trotz täglicher ‹Bad News› ein grosses Anliegen, der Bevölkerung neuen Optimismus zu geben», so deren Vorsitzender Ramon Weber. Zu Denken hätte ihnen die sich stetig verschlechternde Lage der Altersvorsorge gegeben. Tiefere Mehrwertsteuereinnahmen und Lohnbeiträge würden diesen Trend weiter verstärken. «Umso wichtiger wurde damit unsere lancierte Renteninitiative.»

Ramon Weber, Präsident Jungfreisinnige Thurgau. Bild: PD

Zukunftsszenarien zur Krisenbewältigung

Was die Pandemie betrifft, wünscht sich Weber eine bessere Planung: «Wenn wir bereits jetzt in Szenarien denken, können wir in Zukunft schneller reagieren und lösungsorientierte Massnahmen einsetzen.»

Marco Bortoluzzi glaubt, dass die Spaltung der Gesellschaft weit gefährlicher sei als das Virus selbst und wünscht sich mehr Zusammenhalt: «Denn wir müssen auch nach der Krise gemeinsam vorankommen.»

Die Jungen Grünen sehen das zunächst ähnlich: «Zentral ist, dass wir diese Krise solidarisch bekämpfen und jene unterstützen, die von den Massnahmen stark betroffen sind», proklamiert Simon Vogel. Er hätte sich von Beginn weg eine entsprechende Finanzierung für geschlossene Betriebe gewünscht.

«Mit dem jetzigen Thurgauer Härtefallprogramm, welches in einem ersten Schritt nur Darlehen zulässt, werden sie weiter im Stich gelassen. Da muss der Regierungsrat dringend nachbessern.»

Noëlle Ruoss fordert mit ihrer Partei eine bessere Faktenlage und ehrlichere Aufklärung der Bevölkerung. Und den Menschen, die bereits unter dem Existenzminimum lebten, müsse schnell geholfen werden. Mit Vogel teilt sie ihre Enttäuschung darüber, dass im Thurgau ein Milliardär die erste Impfung erhielt. Diese hätte Risikopatienten oder Gesundheitspersonal zugestanden. Überhaupt sei in der Pandemie die Kluft zwischen arm und reich noch grösser geworden.

Politische Praxis muss Pandemien verhindern

Auf die Frage, ob künftig vermehrt digital politisiert werden solle, antworteten alle vier Parteien, dass gute neue Wege gefunden wurden. Diese könnten den direkten Kontakt zu den Menschen und den realen Austausch im Parlament aber lediglich ergänzen und nicht ersetzen. Einen «Angriff auf den physischen Dialog» lehnt Weber strikt ab. Bortoluzzi vermisst vor allem den persönlichen Kontakt zu seinen Parteimitgliedern. Vom elektronischen Parlament halte er gar nichts, da so der zwischenmenschliche Kontakt verloren ginge.

Vogel begrüsst den Livestream aus dem Grossen Rat, der ohne die Pandemie wohl nicht zustande gekommen wäre. Ebenfalls das elektronische Unterschriftensammeln kommt ihm entgegen. Der direkte Kontakt sei aber auch künftig zentral für die Politik. Und Noëlle Ruoss ist überzeugt:

«Wir brauchen keine neue Praxis, um in den nächsten zehn Jahren im Rahmen einer Pandemie zu verbringen, sondern eine Praxis, die in den nächsten Jahrzehnten Pandemien verhindert.»

Das funktioniere nur, wenn die 99 Prozent ihre Interessen dem einen Prozent abtrotzen.