Spanische Grippe1918: Thurgauer Wirte gegen Versammlungsverbot

Pandemie «Es ist ein Jammer. Das grosse Sterben will nicht enden»: So wütete die Spanische Grippe vor rund 100 Jahren im Thurgau Der Thurgauer Regierungsrat setzte 1918 Massnahmen gegen die Spanische Grippe durch. Die Wirte protestierten dagegen. Schon damals zeigte sich, dass verschiedene Interessensgruppen die Pandemie sehr unterschiedlich miterlebten und deren Gefahr anders einschätzten. Ella Müller

Hundert Jahre Soldatendenkmal Frauenfeld: Soldaten nehmen am

27. Oktober 2021 an einem Gedenkanlass teil. Tobias Garcia

Nicht in Spanien, sondern in den USA traten die ersten Fälle der sogenannten Spanischen Grippe im März 1918 in einem Militärlager auf. Aufgrund des zu der Zeit noch wütenden Ersten Weltkrieges kam die Krankheit mit den Soldaten aber schnell nach Europa und breitete sich dort in einem rasanten Tempo aus.

Der Bundesrat reagierte im Juli 1918 mit einem Versammlungsverbot für die ganze Schweiz, das auch vom Thurgauer Regierungsrat umgesetzt wurde. Es wurden Volksfeste, Kino- oder Theateraufführungen verboten, aber auch Schulen wurden wegen der Pandemie geschlossen.

Quellen aus dem Thurgauer Staatsarchiv zeigen, dass der Protest gegen solche Massnahmen keine neue Erscheinung des 21. Jahrhunderts ist, denn bereits am 20. August 1918 reichte der Thurgauische Wirte-Verband eine Beschwerde beim Polizeidepartement ein.

In diesem Schreiben bezieht er sich auf andere Kantone, die nach dem starken Rückgang der Grippefälle im August die Versammlungsverbote aufgehoben hätten. Aus diesem Grund beantragte der Thurgauische Wirte-Verband in seinem Schreiben, dass auch im Thurgau das «Verbot von Versammlungen, Konzerten, Kinos etc.» sofort wieder aufgehoben werden sollte.

Denn, so schreibt der Wirte-Verband, leide sein Gewerbe schwer unter dem Verbot und die betroffenen Hoteliers und Wirte hätten durch die Ausfälle grossen Schaden genommen.

Im Oktober 1918 rollte die zweite Welle an

Im Sommer 1918 finden sich tatsächlich auch weniger Berichte zur Spanischen Grippe in den Zeitungen. Ähnlich wie auch bei der gegenwärtigen Pandemie gab es im Sommer weniger Krankheitsfälle. Die schlimmere zweite Welle würde ab Oktober beginnen und mit dem Armeeeinsatz während des Landesstreiks im November 1918 noch verstärkt werden.

Der Thurgauer Regierungsrat liess mit seiner Antwort auf die Beschwerde trotzdem nicht lange auf sich warten. Bereits am 23. August 1918 beschloss er im Regierungsratsbeschluss Nummer 2621, den Antrag abzulehnen. Der Regierungsrat kritisierte die Forderung mit scharfen Worten, indem er die Behauptung, der «Thurgau sei von der Grippe fast verschont geblieben», als «rein unerfindlich, ja unerhört» kritisierte.

Er doppelte nach, dass auch die anderen Kantone die Massnahmen nicht gelockert hätten und der Regierungsrat beim Eingehen auf solche Forderungen sich einer schweren Pflichtverletzung schuldig machen würde, sodass er den Antrag als «unbescheiden und ungehörig» zurückwies.

Die Episode zeigt, wie auch während der Spanischen Grippe verschiedene Interessensgruppen die Pandemie sehr unterschiedlich miterlebten und deren Gefahr anders einschätzten.

Überlasteter Friedhofvorsteher

Der Blick in die Zeitungen offenbart, wie häufig die Spanische Grippe in der Aufmerksamkeit der Medien war. Die «Thurgauer Zeitung» widmete der Grippe regelmässig eine Rubrik, wo sie Ansteckungszahlen und Todesfälle der «Grippe», wie sie genannt wurde, auflistete und auch die Lage um die Welt thematisierte.

So wird beispielsweise am 13. Oktober 1918 berichtet, wie es in Südafrika an Arzneimitteln und Ärzten mangeln würde und viele Menschen gestorben seien. Einige Tage später, am 16. Oktober 1918, wird gemeldet, wie der Friedhofsvorsteher in Zürich so sehr mit seiner Arbeit überlastet sei, dass Tote erst einige Tage verspätet bestattet werden könnten. Ausserdem seien die Ärzte überfordert und die öffentlichen Krankenwagen würden mit ihrer Arbeit nicht mehr nachkommen.

Mit den zunehmenden Todesfällen werden in der «Thurgauer Zeitung» auch mehr Massnahmen gefordert, so am 13. Oktober 1918:

«Die Massnahmen der Behörden gegen die Grippe erweisen sich überall als vollständig ungenügend.»

Über die einzelnen Opfer oder die Betroffenen ist, abgesehen von den vielen Todesanzeigen, aber nur wenig zu lesen. Kommentare finden sich, wenn bekannte Personen betroffen sind, wie beispielsweise am 25. November 1918. An diesem Tag wird in der «Thurgauer Zeitung» der Tod des zweiten Sohnes von Regierungsrat Hofmann im Militärdienst mit folgenden Worten kommentiert:

«Es ist ein Jammer. Das grosse Sterben will nicht enden.»

Die Berichterstattung zur Grippe sollte sich ab Mitte November mit dem Landesstreik in der Schweiz ändern. Gegen den Streik, bei dem die Arbeiterschaft in der Schweiz vom 12. bis 14. November 1918 ihre Arbeit niederlegte, um Anliegen wie das Proporzwahlsystem, das Frauenstimmrecht oder eine Alters- und Invalidenversicherung zu fordern, mobilisierte der Bundesrat die Armee.

Die Todesanzeigen in der Thurgauer Zeitung vom 21. November 1918 veranschaulichen die Auswirkungen der Spanischen Grippe. TZ

In dieser Zeit tauchen vermehrt Briefe von Soldaten auf, die ihren Einsatz im Landesstreik beschreiben, der von der Spanischen Grippe geprägt ist. So steht knapp zwei Wochen nach dem Landesstreik in einem Soldatenbrief in der «Thurgauer Zeitung» vom 27. November 1918, wie die Soldaten statt der Grenze in Notspitäler umgewandelte Schulen bewacht hätten und zähneknirschend zuschauen mussten, wie ihre toten Kameraden herausgetragen wurden.

Diese Briefe sind nicht nur neutrale Berichte, sondern sie sind vor allem auch politisch aufgeladen. Denn aus Sicht der Autoren dieser Soldatenbriefe in den bürgerlichen Zeitungen sind die Arbeiterinnen und Arbeiter die Schuldigen am Tod ihrer Kollegen, die einen patriotischen Heldentod gestorben seien. Aus dieser Perspektive wurde 1921 auch das Soldatendenkmal in Frauenfeld eingeweiht.

Die Hälfte der Thurgauer Soldaten erkrankten

Ein anderes Bild zeichnet die «Thurgauer Arbeiterzeitung». In einem dort am 15. November 1918 veröffentlichten Soldatenbrief vom 10. November 1918 werden überfüllte Krankenzimmer und Spitäler beschrieben. Weil auch der Sanitätsdienst nicht funktionieren würde, wird die sofortige Demobilisation gefordert.

Der Streik wurde am 14. November beendet und von der Armee mit einer Parade gefeiert. Doch gemäss der Beschreibung des Thurgauer Dragoners Paul Keller fehlte mehr als die Hälfte seiner Schwadron.

Seine «Erinnerungen aus den Diensttagen im November 1918» liegen im Privatarchiv seines Enkels, des Historikers Stefan Keller. Darin beschreibt er, wie die Dragoner wegen der vielen Kranken jeweils zwei oder dreimal so viele Pferde putzen mussten. Tatsächlich erkrankte ungefähr die Hälfte der Thurgauer Soldaten im Dienst und viele von ihnen blieben in den Notspitälern in Zürich oder anderen Städten zurück.

