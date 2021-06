Wirtschaft: Thurgauer AWA-Chef Daniel Wessner ist zuversichtlich

Pandemie Chef des Thurgauer Wirtschaftsamts ist trotz Coronakrise zuversichtlich, warnt aber: «Die Schulden von heute sind die Steuern von morgen» In den Augen von Daniel Wessner, Leiter des kantonalen Amtes für Wirtschaft und Arbeit (AWA), ist der Thurgau «im Grossen und Ganzen» gut durch die Coronakrise gekommen. Mitgeholfen hat das anfänglich heftig kritisierte Härtefallprogramm. Wessner ist zuversichtlich, dass die Thurgauer Wirtschaft gestärkt aus der Krise hervorgeht. Hans Suter 23.06.2021, 05.00 Uhr

Der Jurist Daniel Wessner ist seit fünf Jahren Leiter des Amtes für Wirtschaft und Arbeit (AWA) Thurgau. Im Bild: Am 16. April 2021 präsentierte er mit Regierungspräsident Walter Schönholzer das aktualisierte Härtefallprogramm. Bild: Andrea Stalder

Wie geht es der Thurgauer Wirtschaft nach bald überstandener zweiter Pandemiewelle?

Daniel Wessner: Per aktuellem Stand lässt sich sagen: Im Grossen und Ganzen sind wir glimpflich durch die Krise gekommen.

An was messen Sie das?

Wichtige Gradmesser sind Massenentlassungen, die Arbeitslosenzahlen und Konkurse. Diese Kriterien lassen sich objektiv messen und vergleichen. Zwar kam es auch im Thurgau zu rekordhohen Arbeitslosenzahlen, wir standen aber eher besser da als andere Kantone. Wir verzeichneten auch leicht weniger Beschäftigte in Kurzarbeit als im schweizerischen Durchschnitt. Zudem gab es weniger Konkurse als befürchtet; das ist allerdings ein schweizweites Phänomen und hat vermutlich in erster Linie mit den massiven finanziellen Unterstützungsmassnahmen zu tun.

Die Gastronomiebranche war besonders stark vom Shutdown betroffen. Bild: Michel Canonica

Wie viele Betriebe benötigten oder benötigen noch Kurzarbeitsentschädigung im Thurgau?

Seit dem 1. März 2020 gingen beim AWA rund 10'900 Voranmeldungen für Kurzarbeitsentschädigungen ein. Allein innert sechs Wochen waren es fast 5000 Gesuche. Der bisherige Rekord – das war nach der Finanzkrise 2008/09 – belief sich über zwei Jahre verteilt auf 800 Gesuche. Zum Vergleich: In einem durchschnittlichen Jahr verzeichnen wir im Thurgau 40 bis 50 Kurzarbeitsgesuche.

Wie hoch ist die geleistete Covid-19-bedingte Kurzarbeitsentschädigung bis jetzt?

Gut 4200 Firmen haben mittlerweile Kurzarbeitsentschädigung abgerechnet. Bis zum 1. Juni 2021 wurden knapp 250 Millionen Franken ausbezahlt, 86 Millionen Franken davon im Jahr 2021. Zudem wurden bis zum 30. Mai 2021 rund 21 Millionen Franken als Erwerbsersatz an Selbstständigerwerbende entrichtet, dies entspricht 4227 Anmeldungen.

Zusätzlich gibt es ein Härtefallprogramm für besonders stark betroffene Unternehmen. Wie sieht die Situation dort aus?

Seit dem Start am 1. Februar 2021 wurden 978 Härtefallgesuche eingereicht. 882 Anträge – 90 Prozent aller Gesuche – erfüllen die von Bund und Kanton geforderten Kriterien. Effektiv ausbezahlt wurden bis jetzt Leistungen in der Höhe von gut 65 Millionen Franken an 525 Unternehmen. Davon entfallen 62 Millionen Franken auf nicht rückzahlbare sogenannte A-fonds-perdu-Beiträge.

Zur Person Bild: PD Daniel Wessner, Leiter AWA Thurgau Bevor der heute 50-jährige Jurist im Jahr 2016 die Leitung des AWA Thurgau übernahm, arbeitete er im Rechtsdienst der Thurgauer Kantonalbank in Weinfelden. Davor war er acht Jahre in leitenden Funktionen in der Finanzbranche in Zürich tätig. Bei der Bank Julius Bär & Co. AG und vorher bei der Credit Suisse AG hat er Unternehmer und Unternehmen in wirtschaftsrechtlichen und steuerlichen Fragestellungen beraten und begleitet. Weitere Tätigkeiten übte er als Rechtskonsulent bei der Flughafen Zürich AG sowie als Wirtschaftsförderer im Volkswirtschaftsdepartement des Kantons St.Gallen aus. Daniel Wessner ist in St.Gallen aufgewachsen und schloss sein Studium an der dortigen Universität im Jahr 1997 als lic. iur. HSG ab. Das Rechtsanwaltspatent erlangte er im Jahr 2000. Er ist verheiratet. (red)

Wie präsentiert sich aktuell die allgemeine Lage?

Derzeit sind noch immer Teile der Wirtschaft in ihrer Handels- und Gewerbefreiheit eingeschränkt. Hingegen zeigen die weitreichenden Lockerungen bereits positive Wirtschaftseffekte.

In welchen Branchen noch nicht?

Die Gastrobranche ist weiterhin von Einschränkungen betroffen, aber die neuen Lockerungsschritte entschärfen die Lage. Unternehmen der Eventbranche, Schausteller, Dienstleister der Reisebranche sowie touristische Betriebe kämpfen aber teilweise weiterhin um ihre Existenz. Immerhin zeigt das Drei-Phasen-Modell des Bundesrats eine Perspektive auf.

Das Geschäft mit Flusskreuzfahrten ist erst auf dem Weg der Erholung. Die Thurgauer Reiseanbieter wurden hart getroffen. Bild: Reisebüro Mittelthurgau

Viele Konsumenten haben wegen des Shutdowns weniger Geld ausgegeben und wollen wieder leben und geniessen. Ein Konjunktur-Booster?

Aufgrund der tiefen Konsumausgaben haben die Spareinlagen der Privathaushalte stark zugenommen, seit dem zweiten Lockdown jedoch weniger als noch letztes Jahr. Im Non-Food-Bereich sind die Konsumausgaben bereits deutlich gestiegen. Und in der Gastronomie führte die Öffnung der Aussenterrassen im April zu einer Verdoppelung des Umsatzes in der Branche. Konkurse und Massenentlassungen sind aber nach wie vor nicht auszuschliessen.

Wie schätzen Sie die Konjunkturentwicklung ein?

Wir stehen am Anfang eines sehr starken Aufschwungs. Das Konjunkturbarometer ist stark exportgetrieben, was die breit diversifizierte Thurgauer Wirtschaft eher positiv stimmen mag. Nehmen wir als Beispiel die beiden deutschen Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg: Sie sind enge Wirtschaftspartner des Thurgaus – und es geht ihnen nicht schlecht. Das ist positiv für die Thurgauer Wirtschaft. Die aktuelle BIP-Prognose für die Schweiz liegt bei einem Wachstum von 3 bis 4 Prozent für dieses Jahr, im Thurgau sehe ich ein Wachstum am oberen Rand.

Es geht aufwärts: Das AWA erwartet für 2021 ein BIP-Wachstum im Thurgau von gegen 4 Prozent. Bild: Imageteam / Fotolia

Sie sprühen förmlich vor Zuversicht. Woher nehmen Sie diese?

Einerseits aus Gesprächen in Unternehmen; es wird nicht mehr über Arbeitslose geredet, sondern über den Fachkräftemangel. Anderseits aus der Wirtschaftsstruktur. Im Thurgau gibt es viele eigentümergeführte Unternehmen, die ihre Verantwortung für die Belegschaft wahrnehmen und investieren, auf eigene Dividenden und Erträge verzichten. Viele dieser Unternehmer gehen gestärkt aus der Krise hervor, weil sie ihre Hausaufgaben gemacht haben, indem sie Prozesse optimiert, digitalisiert und Lieferketten hinterfragt haben. Zudem wird die Auftragslage in vielen Bereichen optimistisch beurteilt. Kurz zusammengefasst kann man für den Thurgau sagen: Alle drei wichtigen Konjunkturträger – Industrie, Bau, Detailhandel – sind positiv.

Im März 2020 gab es den ersten Shutdown, vor sechs Monaten befanden wir uns am Anfang des zweiten Shutdown und es hagelte Kritik aus der Wirtschaft. Ihre Gefühlslage?

Es gab Einschränkungen in die Wirtschaftsfreiheit, wie wir sie in diesem Land noch nie erlebt haben. Für das AWA hat die ausserordentliche Situation mit Kurzarbeit begonnen. Das hat uns gefordert, wurde aber gut bewältigt. Dann kam das Thema Schutzkonzepte und es gab eine Rekordzahl von mehr als 8000 Stellensuchenden. Und quasi als Sahnehäubchen kam vor Weihnachten noch das Härtefallprogramm dazu. Das war heftig.

Gerade dieses sorgte für Kritik, vor allem aus der Gastronomie.

Das vom Bund aufgelegte und von den Kantonen mitzutragende Härtefallprogramm war eigentlich nur für jene kleine Zahl an Firmen gedacht, die überall durch die Maschen fallen, also beispielsweise weder einen Coronakredit noch Erwerbsersatz für Selbstständige erhalten. Dann hat uns mit dem zweiten Shutdown die gesundheitspolitische Realität eingeholt. Das führte dazu, dass aus einem für wenige Einzelfälle gedachten Konstrukt plötzlich ein grossflächiges Programm gemacht wurde. Dies aus dem einfachen Grund, weil die gesetzliche Grundlage für jenes Härtefallprogramm schon da war. Das führte nicht unerwartet zu grösseren Diskussionen zwischen Bund und Kantonen.

Daniel Wessner: «Die Bewältigung des Kollateralschadens hat der Bundesrat den Kantonen überlassen.» Bild: PD

Ihre persönliche Meinung dazu?

Wenn der Bund schon ganze Branchen schliesst, sollte er die wirtschaftliche Unterstützung national und für alle gleich regeln. Es wurden vom Bund Massnahmen beschlossen, die beispielsweise bei Wirten zu einem faktischen Berufsausübungsverbot geführt haben. Die Bewältigung des Kollateralschadens hat er aber den Kantonen überlassen, wenngleich er etwas daran bezahlt.

Wie lief diese von Arbeitsdruck, Ungewissheit und Kritik dominierte Phase ab?

Man muss sich vorstellen, dass wir vor einer nie dagewesenen Situation standen und unter hohem Zeitdruck weitreichende Entscheidungen fällen mussten. Am Anfang auch jene: Wer macht das eigentlich? Das Finanzdepartement oder das Amt für Wirtschaft und Arbeit? Im Thurgau fiel die Wahl auf das AWA. Innert kürzester Zeit mussten entsprechende Rechtsgrundlagen geschaffen werden. Und, etwas salopp ausgedrückt, mussten wir über die Weihnachtszeit eine Bank gründen, eine Bad Bank (lacht). Und es musste über die Wahl der Instrumente entschieden werden: Darlehen, Staatsgarantie, A-fonds-perdu-Beiträge oder eine Mischung aus allen drei?

Warum fiel die Wahl auf Darlehen und nicht von Anfang an auf A-fonds-perdu-Beiträge?

Es war ein ordnungspolitischer Entscheid, als Sofortmassnahme nachrangige Darlehen mit einer Rückzahlungsfrist von zehn Jahren zu gewähren. Zu diesem Zeitpunkt wusste niemand, wie lange die Krise dauern und welche Ausmasse sie annehmen würde. Klar war aber, dass ein Erlass auch später noch möglich sein würde.

Es wurde vor allem aus der Gastronomie kritisiert, das Erlangen eines Covid-19-Darlehens sei zu kompliziert und nütze wenig, weil die Verschuldung steigt.

Während die Linke das Programm kritisierte, standen die IHK und das Gewerbe dahinter. Im Grundsatz bin ich nach wie vor der Meinung, dass eine Einzelfallprüfung möglich sein muss, wenn Steuergelder verteilt werden. Mit dieser Aufgabe haben wir bewusst neutrale externe Wirtschaftsprüfer beauftragt. Gerade bei vielen Gastronomiebetrieben zeigte sich, dass es nötig war. Es war zum Teil irritierend, was eingereicht worden ist.

Würde man es heute wieder so lösen?

Für die Gastronomie war es wegen der Vorgaben keine gute Lösung mit der Einzelfallprüfung. Heute würde man wohl eine national einheitliche, stark vereinfachte Lösung wählen, aber weiterhin an einer Prüfung festhalten.

Wenn Sie heute zurückblicken: Was bleibt bei Ihnen zurück?

Das hat das Ausmass der Krise gezeigt: Der Bundesrat hat die wirtschaftlichen Auswirkungen seiner Beschlüsse unterschätzt.

Gäbe es heute keinen Shutdown mehr?

Mit dem Wissen von heute würde man sich wohl weniger einschneidende Massnahmen mit gleichem gesundheitlichem Effekt überlegen. Nicht alle Beschränkungen waren evidenzbasiert.

Es gibt also noch einiges aufzuarbeiten?

Ja, und zwar fundamental. Unsere Generation hat noch nie so grosse Eingriffe in die Handels- und Gewerbefreiheit – und auch in weitere Grundrechte – erlebt. Das sagte ich als Jurist. Ein Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte bedingt hohe Hürden. Wie sich zeigte, wurde bei den Entscheidungen die Gesundheit sehr hoch gewichtet, was sicher nicht falsch ist. Wirtschaftliche und gesellschaftliche Interessen hingegen wurden tiefer gewichtet. Heute zeigt sich: Die Schweiz hat weniger eingegriffen als unsere Nachbarländer, steht heute gesundheitlich nicht schlechter, wirtschaftlich aber klar besser da.

Daniel Wessner: «Die Schulden von heute sind die Steuern von morgen.» Bild: Reto Martin

Es gibt also einen direkten Zusammenhang zwischen Stärke der Massnahmen und dem Rückgang der Wirtschaft?

Ja, so sieht es aus. Die Schweiz schneidet gut ab mit minus 3 Prozent beim BIP. Besser sind nur Schweden und Finnland. Unser Wirtschaftsstandort geht also sicherlich gestärkt aus der Krise hervor.

Was bleibt zurück?

Die Schulden von heute sind die Steuern von morgen. Die Schweiz und der Kanton Thurgau sind diesbezüglich gut aufgestellt. Staaten, die schon vor der Pandemie volkswirtschaftlich stark waren, werden noch stärker. Länder wie Italien oder Frankreich dagegen schwächer. Zudem werden arme Länder in ihrer positiven Entwicklung zurückgeworfen. Das wird Spannungen geben. Die Reichen sind reicher geworden dank dem Höhenflug bei Aktien und Immobilien. Die Serviceangestellte dagegen hat in der Regel weder Aktien noch Immobilien. Stattdessen musste sie sich mit 80 Prozent ihres Lohnes begnügen und auf Trinkgeld verzichten. Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ungleichgewichte werden grösser. Den richtigen Umgang mit dieser Situation zu finden, wird zur politischen Herausforderung.