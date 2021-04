Pandemie 100 Unternehmer machen bisher beim Testprojekt mit – der Thurgau lockert für diese Betriebe die Quarantäneregeln In den ersten drei Tagen des Testsprojekts in Thurgauer Unternehmen sind bereits mehr als 1000 Speichelproben analysiert worden. Keine war positiv. Laut dem Chef des kantonalen Führungsstabs gehe es darum, Einzelfälle zu entdecken. Silvan Meile 29.04.2021, 18.30 Uhr

Hans Peter Schmid ist Leiter des Amtes für Bevölkerungsschutz und Armee des Kantons Thurgau. Bild: Reto Martin

Das Testen in Betrieben nimmt Fahrt auf. Während zum Startschuss am Montag erst 40 Thurgauer Unternehmer mitmachten, sind es am Mittwochabend bereits rund 100. Es kommen fast stündlich Betriebe dazu, sagt Hans Peter Schmid, Chef des Thurgauer Amt für Bevölkerungsschutz und Armee, wo das Projekt aufgegleist worden ist. Schmid ist ein gefragter Mann in der Coronapandemie. Das Handy des Chefs des kantonalen Führungsstabs pipst während des Gesprächs in der amtseigenen Cafeteria oft. Ab und zu wirft er einen kurzen Blick darauf.



In den ersten drei Tagen sind mehr als 1000 Spucktests von Mitarbeitern aus Thurgauer Firmen von einem Labor in Tägerwilen analysiert worden. Resultat: Niemand wurde positiv auf das Coronavirus getestet. «Wir wollen die Einzelfälle entdecken», sagt Schmid, und so Ansteckungsketten unterbrechen. Ein einzelner Virenträger reiche für einen Ausbruch. Das zeigte sich etwa in Altersheimen, wo es sogar tödlich enden konnte. Deshalb sei das Testen als eine der Massnahmen zur Pandemiebekämpfung wichtig.



Die erste Kapazitätsgrenze ist bald erreicht

Das Projekt der «repetitiven Betriebstestungen», wie es offiziell heisst, ist derzeit wegen der Kapazität des beteiligten Labors limitiert auf 5000 Tests pro Woche. «Wir werden diese Grenze wohl bald erreichen», sagt Schmid. Im Fokus zur Teilnahme würden in der ersten Phase Firmen stehen, in denen es aufgrund der Arbeitssituationen schwierig ist, die Schutzkonzepte einzuhalten. In einigen Wochen könnten zusätzliche Labors für die Auswertung der Spucktests beigezogen und dadurch die Anzahl teilnehmender Firmen deutlich erhöht werden.



Spucktests aus den Firmen werden in einem Tägerwiler Labor analysiert.



Eveline Beerkircher

Auch erste Schulen hätten ihr Interesse bekundet, sagt Schmid. «Wir lassen das zu, es soll aber kein Zwang werden.» Denn bezüglich flächendeckenden, regelmässigen Massentests an Schulen tritt er auf die Bremse. Aus Elternkreisen gebe es starken Widerstand. Der Amtschef zieht einen Brief aus seinen Unterlagen. «Besorgte Eltern» schreiben darin:

«Unterlassen Sie jede Art von Massentests an unseren Schülerinnen und Lehrerinnen.»



An den Tests in den Firmen nehmen die Mitarbeiter freiwillig teil. Für die Unternehmen bergen sie aber auch eine Gefahr. Bei einem positiven Fall, der durch einen PCR-Test bestätigt worden ist, wird für den entsprechenden Mitarbeiter Isolation angeordnet. Arbeitskollegen, die mit ihm Kontakt hatten, müssen sich in Quarantäne begeben. Das könnte ganze Abteilungen lahmlegen, befürchten Firmenchefs. Dem will der Kanton nun zumindest etwas entgegenwirken und für die teilnehmenden Firmen die Quarantäneregeln lockern, wie Schmid verrät.

Bei einer lückenlosen Teilnahme an den Testungen während mindestens drei Wochen soll die Quarantäne aufgrund innerbetrieblicher Kontakte am siebten Tag mit einem negativen Antigen-Schnelltest aufgehoben werden können. Grundsätzlich gilt eine Dauer von zehn Tagen.



Vergangenen Frühling war Schmid besonders gefordert

Hans Peter Schmid hat turbulente Monate hinter sich. Beim Ausbruch der Pandemie war er dabei, als kurzerhand der alte Bettenturm des Spitals Frauenfeld für einen Notbetrieb reanimiert wurde, während Bilder aus Bergamo um die Welt gingen. Gleichzeitig lehnte der Thurgau von der Armee zusätzliche Beatmungsgeräte aus. Doch sie mussten nicht ausgepackt werden. Es kam nicht so schlimm. Auch der alte Bettenturm blieb ungenutzt, obwohl ihn Zivilschützer mit 200 herangeschafften Betten füllten.



Hans-Peter Schmid im Gespräch mit der «Thurgauer Zeitung». Reto Martin

«Wir haben stark auf die Infrastruktur geachtet, diese bereitgestellt», sagt Schmid, der während der ausserordentlichen Lage bis Juni besonders gefordert war. Schnell habe man aber auch erkannt, dass sich im Notfall bei den personellen Ressourcen ein grosses Problem ergibt.



Für Schmid ist klar:

«Wir können das Virus nicht beherrschen.»

Ein Meilenstein in der Bekämpfung sei die Impfung. «Und das Verhalten jedes Einzelnen ist der Erfolgsfaktor.» Jeder müsse auf sich aufpassen. Schmid denkt an die vom Bundesrat angepeilte «Normalisierungsphase» ab Juni. Im Sommer könnte es besser werden. Der Thurgauer Amtschef will dann gerne wieder einmal mit seinem Wohnmobil aufbrechen, Schweden oder Sardinen ansteuern. Vollgetankt hat er sein Fahrzeug aber noch nicht. Noch ist die Lage zu ungewiss.