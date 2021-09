Bezirksgericht Arbon verurteilt 32-Jährigen wegen Schändung

Pädophilie Schändung und sexuelle Handlung mit einem Kind: Bezirksgericht Arbon verurteilt 32-Jährigen zu bedingter Freiheitsstrafe Das Bezirksgericht Arbon verurteilt einen 32-Jährigen zu einer bedingten Freiheitsstrafe wegen Schändung und Kindesmissbrauchs. Der Mann wurde bereits 2017 vom Bezirksgericht Kreuzlingen wegen Konsums harter Pornografie verurteilt. Barbara Hettich Jetzt kommentieren 29.09.2021, 05.30 Uhr

Der Eingangsbereich der Liegenschaft Schlossgasse 4 in Arbon, wo sich auch das Bezirksgericht befindet. Bild: Reto Martin

Seine sexuellen Präferenzen sind kleine Mädchen. Der 32-jährige Eventmanager weiss, dass er pädophil veranlagt ist. 2017 hatte ihn das Bezirksgericht Kreuzlingen wegen Konsums harter Pornografie zu einer bedingten Geldstrafe von 275 Tagessätzen verurteilt und damals hatte ihm ein Gutachter eine heterosexuelle Pädophilie attestiert. Eine Therapie wurde angeordnet.

Letzte Woche stand der Mann erneut vor Gericht. Angeklagt war er diesmal wegen Schändung und sexueller Handlung mit einem Kind. Gemäss Anklageschrift hat er sich im April 2018 – nur ein Jahr nach seiner Verurteilung – zur fünfjährigen Tochter seiner damaligen Lebenspartnerin ins Bett gelegt und sie auf ihren Wunsch an Arm und Rücken «gchräbelet». Dann fasste er ihr allerdings an die Scham und drückte von hinten seinen erigierten Penis an ihr Gesäss. «Das Mädchen war aufgrund ihres Alters nicht in der Lage, die Tragweite dieser Handlung zu erfassen», sagt die Staatsanwältin.

Der Angeklagte habe es zudem unterlassen, seinem Therapeuten und seiner Bewährungshelferin zu erzählen, dass er bei einer Frau mit drei kleinen Mädchen wohne und dies sei ein Vertrauensbruch. Sie fordert eine unbedingte Freiheitsstrafe von 19 Monaten. Zudem sei die 2017 bedingt ausgesprochene Geldstrafe zu widerrufen und für vollziehbar zu erklären. Die Staatsanwältin sagt:

«Er hatte seine Chance, die hat er nicht genutzt.»

Die chemische Kastration berücksichtigen

Der Angeklagte zeigt sich schuldbewusst, zeigt Reue. Er habe dem Therapeuten und der Bewährungshelferin nichts von seiner damaligen Freundin und ihren kleinen Mädchen erzählt, weil er Angst hatte, sie zu verlieren. Der eigentliche Vorfall, weswegen er vor Gericht steht, habe nicht lange gedauert. Einen Moment? Wenige Minuten? Jedenfalls sei er dann aufgestanden und habe gesagt: «Das geht gar nicht.» Ja, er habe eine Grenze überschritten, sagt der Angeklagte.

Sein Verteidiger erklärt, dass dies wohl der Augenblick gewesen sei, wo es bei seinem Mandanten Klick gemacht habe: Seine Fantasien wurden Realität, obwohl er in der Therapie Vermeidungsstrategien für solche Situationen entwickelt hatte. Seit diesem Vorfall unterziehe er sich freiwillig einer chemischen Kastration. Wegen der starken Nebenwirkungen sei auch eine operative Kastration im Gespräch. Diese Bereitschaft müsse berücksichtigt werden, meint der Anwalt.

Die geforderte Freiheitsstrafe solle deshalb zur Bewährung ausgesetzt werden, oder allenfalls nicht über 12 Monate gehen, damit der Angeklagte in Halbgefangenschaft seine Arbeitsstelle behalten und seinen finanziellen Verpflichtungen nachkommen könne. Das Gericht möge in seinem Urteil Gnade vor Recht ergehen lassen. Der Angeklagte versichert:

«Bei mir regt sich in sexueller Hinsicht nichts mehr.»

Dies sei zwar nicht immer einfach, zumal er erst kürzlich geheiratet habe und seine Frau darauf verzichten müsse. Eine Ehe habe aber mehr als Sexualität zu bieten, mit seiner Frau könne er über alles reden und sie gebe ihm die nötige Stabilität.

Ein steiniger Weg und keine weitere Chance

Das Gericht spricht den 32-jährigen Angeklagten in allen Punkten für schuldig. «Der Tatbestand der Schändung und der Kindesmisshandlung sei erfüllt und der Beschuldigte geständig.» Bei der Strafzumessung blieb das Gericht allerdings unter den Forderungen der Staatsanwaltschaft und verhängte eine bedingte Freiheitsstrafe von 14 Monaten. Bei der Urteilsverkündung sagt die Richterin:

«Wir haben es hier mit einem atypischen Täter zu tun.»

Ein Täter mit einem Bewusstsein für seine Tat und Selbsteinsicht. Das Gericht sei überzeugt, dass es kontraproduktiv wäre, ihn mit einer unbedingten Freiheitsstrafe aus seinem sozialen Umfeld zu reissen, zumal der Mann seine Familie, seinen Arbeitgeber, seine Freunde und Kollegen über seine Neigungen informiert habe und es deswegen soziale Kontrolle gebe.

Die bedingte Vorstrafe wird widerrufen und aufgrund eines, auf seinem Handy aufgefunden Pornovideos, in eine Gesamtgeldstrafe von 180 Tagessätzen zu 70 Franken umgewandelt. Die Probezeit wird auf vier Jahre festgelegt. Während dieser Zeit wird dem Mann eine Bewährungshilfe und eine ambulante Therapie zur Seite gestellt. Das Gericht verhängt zudem ein lebenslanges Tätigkeitsverbot mit Minderjährigen.

Eine Genugtuung an die Geschädigte hat der Mann bereits bezahlt, zudem muss er die Verfahrens- und Gerichtskosten von rund 17'000 Franken übernehmen. «Sie haben einen steinigen Weg vor sich, den sie gehen müssen, denn eine dritte Chance werden Sie nicht erhalten», gibt ihm die Richterin mit auf den Weg.