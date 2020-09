Wigoltinger Outlet-Center beerdigt: Bauherr Thomas Klopfenstein ist enttäuscht: «Wir hatten keine Lobby im Thurgau» 14 Jahre Herzblut und mehrere Millionen Franken wurden umsonst für die Planung des Wigoltinger Outlet-Centers ausgegeben. Nun beenden die Geschwister Klopfenstein das Projekt. Den «Kanton der kurzen Wege» habe man nicht erlebt, dafür eine gewisse Willkür. Ida Sandl 29.09.2020, 05.10 Uhr

So hätte es aussehen sollen. Doch jetzt ist das Outlet-Center Edelreich Geschichte. Visualisierung: PD

Einen kurzen Schnauf kann ihnen niemand vorwerfen. 14 Jahre lang hielten die Geschwister Jürg, Thomas und Monika Klopfenstein an ihrer Vision eines Outlet-Centers in Wigoltingen fest. Allem Unbill zum Trotz. «Wir haben sogar mit den Bibern geredet», sagt Thomas Klopfenstein etwas sarkastisch.

Doch nun ist das Mass voll. Nachdem das Thurgauer Verwaltungsgericht das Nein des Departements für Bau und Umwelt bestätigt hat, geben die Geschwister auf. Das Fashion Outlet ist Geschichte. Damit war auch eine aufwendige Planung mit Expertisen, Verkehrskonzepten und Umweltauflagen für den Papierkorb. Das habe «mehrere Millionen Franken» gekostet, sagt Thomas Klopfenstein.

Geschwister wollten ein eigenes Projekt

Der Familie gehört bestes Industrieland, gut 60000 Quadratmeter am Ortsrand von Wigoltingen, direkt neben der Zwicky AG. Autobahn und Bahnhof in nächster Nähe. Das Land zu verkaufen, wäre ein Leichtes gewesen. Aber «wir wollten etwas Eigenes verwirklichen». Sie gründeten die JTM Rütenen AG.

Blick von der Zwicky-Mühle in Wigoltingen auf das Areal, wo das Outlet Edelreich realisiert werden sollte. Im Hintergrund die Gemeinde Müllheim. Reto Martin

Die Pläne waren ehrgeizig: Das grösste Fashion Outlet der Schweiz sollte im Thurgau entstehen: 120 Geschäfte. «Es war ein wirklich gutes Projekt», davon ist Klopfenstein überzeugt. Kein Ramsch, sondern Luxusware sollte verkauft werden, der Name «Edelreich» deutet es an. Die betroffenen Gemeinden Wigoltingen und Müllheim standen von Anfang an hinter der Idee. Es gab zwar Widerstand von Anwohnern des Gebiets Hasli in Müllheim, der wurde aber an der Gemeindeversammlung deutlich gebodigt. Schwieriger war die Opposition der Umweltverbände. Dem VCS war der Verkehr ein Dorn im Auge, den so ein Einkaufstempel mit sich bringen würde.

Studien hätten zum Schluss niemanden interessiert

«Dass so eine grosse Planung viel Zeit braucht, war uns von Anfang an klar», sagt Projektleiterin Ines Wattenhofer. Doch in diesem Fall seien es «ein paar Schlaufen zu viel» gewesen. Drei Thurgauer Baudirektoren haben sich nacheinander mit dem Outlet-Center beschäftigt. Alle Studien und Abklärungen seien zwar in Absprache mit dem Kanton erfolgt. Genützt habe es aber wenig. Kritikpunkte waren Hochwasserschutz und Verkehrssituation. Die Hochwasserproblematik war nach einigen Korrekturen vom Tisch.

Knackpunkt war ab dann der Verkehr. Eine vom Kanton in Auftrag gegebene Studie kam zum Schluss, die Umweltverträglichkeit sei nicht gegeben, die prognostizierten Besucherzahlen könnten nicht nachvollzogen werden. Der Kanton lehnte den Gestaltungsplan daraufhin ab. Die Bauherrschaft ging von 3000 bis 4000 Besuchern pro Tag aus, wenn das Outlet voll ausgebaut sei.

Die Geschwister Klopfenstein legten Beschwerde beim Verwaltungsgericht ein. Sie erklärten, die Annahmen, auf denen die Studie beruhe, seien falsch. Auch die Gemeinden Wigoltingen und Müllheim beschwerten sich vor Verwaltungsgericht.

Im Juli wies das Gericht die Beschwerden ab. Bei der Begründung reiben sich Bauherrschaft und Gemeinden die Augen. «Die Verkehrsstudie hat darin überhaupt keine Rolle mehr gespielt», sagt Ines Wattenhofer. Stattdessen findet das Gericht, der Gestaltungsplan widerspreche dem kantonalen Richtplan, er hätte schon vor zwölf Jahren nicht genehmigt werden dürfen.

Den Kanton der kurzen Wege habe er nicht erlebt

Thomas Klopfenstein, CEO der E. Zwicky AG in Müllheim-Wigoltingen. Reto Martin

Wirklich überraschend kam die Ablehnung für die Beteiligten nicht. «Wir hatten zu wenig Lobby im Kanton», sagt Thomas Klopfenstein. Er ist enttäuscht: Man habe sich stets den wechselnden Anforderungen gebeugt, nie Probleme gemacht. Doch es habe die Unterstützung gefehlt. Den Kanton der kurzen Wege habe er nicht erlebt, dafür «eine gewisse Willkür».

Nicht weitere 14 Jahre vergeuden

Enttäuschung ist auch aus der Mitteilung der Gemeinden Wigoltingen und Müllheim zu spüren. «Der Entscheid werfe Fragen auf», heisst es. Trotzdem haben sich die Gemeinderäte entschlossen, nicht ans Bundesgericht zu gehen. Auch wenn die Wigoltinger Gemeindepräsidentin Sonja Wiesmann das Aus fürs Edelreich schmerzt. Immerhin hätten 300 Arbeitsplätze geschaffen werden sollen. Sie sagt: «Mir tut es leid für die Region.»

Jetzt suchen die Geschwister Klopfenstein nach einer neuen Lösung für ihr Industrieland. Erste Interessenten hätten sich schon gemeldet. Eines ist klar: «Nochmals 14 Jahre soll es nicht gehen.»