Ostern «Inspiration für Ostern»: Selbstgemachte Stoffhühner und frisches Brot am Ostermarkt in Müllheim Der Gemeinnützige Frauenverein Müllheim und der Landfrauenverein haben einen Ostermarkt organisiert. Die Auswahl umfasste Zöpfe, Hefenussgipfel oder Birnenkuchenbrot sowie gefärbte Eier, Holzhasen, Stoffhühner und Osterneste. Andreas Taverner 11.04.2022, 04.50 Uhr

Susanne Schoch, Aktuarin des Frauenvereins Müllheim, zeigt ein selbstgemachtes Huhn, welches in seinem Inneren mit Schokoladeeiern gefüllt ist. Andreas Taverner Ch-8555 Muellhe

Trotz kaltem und regnerischem Wetter führte der Gemeinnützige Frauenverein Müllheim zusammen mit dem lokalen Landfrauenverein am Samstag zum zweiten Mal den kleinen aber feinen Ostermarkt auf dem Müllheimer Dorfplatz durch. In jeweils drei Gruppen zu zwei Mitgliedern standen sie von neun bis 16 Uhr hinter ihren Waren, welche in langer und ehrenamtlicher Arbeit von rund zehn Personen des Vereins mit 44 Mitgliedern erschaffen wurden. Der Erlös aus dem Ostermarkt kommt später einem karitativen Projekt zugute.